«Интертраст» перевела свои Java-приложения на среду исполнения Liberica JDK

«Интертраст», специализирующаяся в области автоматизации деловых процессов, делопроизводства и документооборота, и Bellsoft, разработчик OpenJDK, объявили о завершении тестирования и переводе системы управления документами и задачами Companymedia на среду исполнения Java, разработанную Bellsoft. Успешные испытания, проведенные специалистами «Интертраст», подтвердили совместимость и корректность работы Companymedia на прогрессивных технологиях Bellsoft. Для развития технологического сотрудничества в рамках создания референсной архитектуры ИТ-решений на основе стека Java компании «Интертраст» и Bellsoft заключили партнерское соглашение.

Связующие технологии Bellsoft поддерживают впечатляющий набор ОС, СУБД и аппаратных систем, включая отечественные. Они включены в реестр российского ПО и при этом аккумулируют экспертизу мирового уровня по платформе Java. Продукты Bellsoft применяются в системах, требующих высокого уровня безопасности, критических информационных инфраструктурах, сложных ИТ-ландшафтах компаний государственного, финансового, топливно-энергетического секторов и других отраслей, системах документооборота, для создания и поддержки как монолитной, так и микросервисной архитектуры.

Все сборки среды исполнения Java Liberica JDK и Java Liberica JDK Pro верифицированы Bellsoft на соответствие стандарту Java SE по лицензии Oracle на Technology Compatibility Kit (TCK). В связке прогрессивная среда исполнения Java и стандартизованный сервер приложений Libercat предоставляют комплексное сертифицированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE. Профессиональные продукты Bellsoft закладывают основу сквозного решения и обеспечивают перенос государственных информационных систем и других Java-приложений на отечественный программно-аппаратный стек в кратчайшие сроки и с минимальными вложениями.

Система управления документами и задачами Companymedia разработана компанией «Интертраст» на технологиях Java и включена в реестр российского ПО. Она разворачивается на базе свободного программного обеспечения (СПО) и не требует использования лицензионных программных решений зарубежного производства. Сервер системы управления документами и задачами Companymedia реализован на платформе J2EE и по результатам успешных тестов переведен на дистрибутив Bellsoft, что подтверждает совместимость с сервером приложений Libercat, основанном на открытых исходных кодах проектов Apache Tomcat и Apache TomEE.

В системе Companymedia реализован полнофункциональный веб-интерфейс и линейка мобильных приложений для разных групп пользователей, в зависимости от их ролей и степени вовлеченности в документооборот. Электронный документооборот полного цикла, работа с обращениями граждан, контроль исполнительской дисциплины, автоматизация заседаний, закупок — для этих и многих других предметных областей в составе Companymedia реализованы типовые решения.

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Компания «Интертраст» видит преимущества от партнерства с Bellsoft в следующих возможностях: обеспечение баланса между эффективностью разработки и операционной эффективностью при сохранении информационной безопасности решения; своевременная и комплексная реализация задач импортозамещения и обеспечения цифрового суверенитета; использование при разработке ПО всей референсной архитектуры ИТ-решений на основе стека Java: операционная система – системное ПО – бизнес-приложение.

«Наша компания с 2011 г. разрабатывает и развивает от версии к версии свой программный продукт, систему Companymedia, используя Java-технологии. Партнерство с ведущим поставщиком этих технологий в РФ будет способствовать улучшению качества развития наших продуктов и облегчит решение задач поддержки работы в новых версиях программно-аппаратного окружения», – отметил Александр Савельев, первый заместитель генерального директора компании «Интертраст».

«Мы приветствуем расширение технологического партнерства с разработчиками приложений, такими как «Интертраст». Это часть нашей стратегии по построению референсной архитектуры ИТ-решений на основе стека Java и созданию основы для сквозных решений для задач цифрового суверенитета. Мы планомерно расширяем возможности продуктовой линейки Bellsoft и поддерживаем тестовые работы на совместимость с российскими производителями ПО и оборудования, чтобы разработчики и пользователи Java-приложений в России могли быть уверены, что получат необходимый уровень качества, компетенций и технической поддержки 24/7/365 на родном языке от экспертов мирового уровня, который отвечает требованиям бизнеса и государства», – сказал Александр Белокрылов, генеральный директор Bellsoft.