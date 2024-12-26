«Диасофт» поможет проводить мониторинг потоков установленных приложений

Потоки – это отдельные единицы выполнения задач, которые обеспечивают параллельную работу приложений и эффективное использование ресурсов сервера. Приложения становятся все более сложными и требовательными к ресурсам, поэтому управление потоками является критически важным аспектом разработки надежных систем.

Инфраструктурная платформа Digital Q.TomEE компании «Диасофт» имеет панель администрирования сервера приложений, которая позволяет проводить мониторинг состояния потоков установленных приложений. Контроль состояния потоков помогает управлять ресурсами сервера, предотвращая перегрузки и обеспечивая оптимальное использование доступных мощностей. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Мониторинг потоков позволяет своевременно выявлять и устранять проблемы, которые могут привести к сбоям в работе приложений. Это особенно важно для серверных приложений, которые должны работать непрерывно и быть в постоянном доступе. Контролирование потоков помогает выявлять и предотвращать потенциальные угрозы безопасности, такие как состояние потоковых «гонок» и ошибки сегментации. Это делает систему более устойчивой к внешним атакам.

Правильное управление потоками поможет избежать узких мест и повысить общую производительность системы: приложения будут работать быстрее и эффективнее, что положительно влияет на пользовательский опыт.

В рамках мониторинга потоков на панели администрирования Digital Q.TomEE администратор серверов приложений может отслеживать: общее количество потоков, запущенных в приложении; количество потоков, которые в данный момент выполняют задачи; потоки, которые не выполняют задачи, но готовы к их выполнению; потоки, ожидающие завершения операций ввода-вывода или других задач; потоки, которые были остановлены по какой-либо причине; потоки, ожидающие выполнения условий, связанных с другими потоками; потоки, которые временно приостановлены для выполнения других задач; потоки, которые заблокированы из-за взаимной блокировки.

Администратор серверов приложений имеет инструменты для снятия блокировки взаимозаблокированных потоков путем принудительной остановки или прерывания блокирующего потока.

Импортонезависимая платформа Digital Q.TomEE входит в состав экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q и включена в реестр российского программного обеспечения (запись №18179).