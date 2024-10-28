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Платформа Digital Q.TomEE от «Диасофт» поможет анализировать состояние серверов приложений

Мониторинг состояния сервера приложений имеет решающее значение для поддержания высокой производительности, надежности и доступности приложений. Сбор и анализ точных данных об использовании памяти приложениями, установленными на сервере, позволяет эффективно распределять ресурсы и предотвращать перегрузки.

Для проведения такого мониторинга необходимо своевременное сохранение данных о состоянии приложений, памяти и потоков.

Компания «Диасофт» реализовала механизмы логирования данных в составе инфраструктурной платформы Digital Q.TomEE, предназначенной для управления JavaEE-совместимыми серверами приложений. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Сохраняемые данные помогают: проводить анализ уровня нагрузки на сервер приложений и принимать решение об оптимизации нагрузки; выявлять проблемы в функционировании приложений; предотвращать «падение» критически важных приложений с помощью сбора детальной информации по потокам данных сервера приложений.

При работе с большим количеством приложений, запускаемых с помощью сервера приложений, объем сохраняемых данных может стать слишком большим. Лог-файлы занимают значительное пространство на диске, если их не удалять регулярно. Это может привести к замедлению работы системы и нехватке места для новых данных.

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Для предотвращения этой проблемы в платформе Digital Q.TomEE реализован инструмент ротации логов. Он дает возможность настроить архивирование устаревших данных, определив периодичность архивирования или удаления записей для каждого отдельного типа лог-файлов.

Также в Digital Q.TomEE поддерживается настройка долгосрочного хранения лог-данных в базе данных. Это поможет обеспечить быстрый доступ к данным для анализа и обнаружения потенциальных угроз безопасности.

Инфраструктурная платформа Digital Q.TomEE входит в состав экосистемы цифровой трансформации Digital Q и представляет собой импортонезависимую альтернативу Oracle WebLogic Server и IBM WebSphere Application Server.

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