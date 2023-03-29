Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы

Затраты на реализацию мероприятий дорожной карты создания «Нового общесистемного ПО» составят не менее ₽100 млрд. Свои проекты в этом направлении будут развивать «Ростелеком», VK, «Лаборатория Касперского», «1С» и ряд других компании. Карта включает два направления — «Общесистемное и прикладное ПО» и «Новые коммуникационные интернет-технологии».

Дорожная карта «Новое общесистемное ПО»

В распоряжении CNews оказалась дорожная карта «Новое общесистемное программное обеспечение». Документ, в рамках соглашения с правительством, был подготовлен «Ростелекомом», «1С», VK и «Лабораторией Касперского». Карта была утверждена Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в середине декабря 2022 г.

«Дорожные карты — это, с одной стороны, отражение реальных потребностей отраслей экономики в импортозамещающих программных решениях, с другой — прямое руководство к достижению технологической независимости, — охарактеризовал роль документов вице-премьер Дмитрий Чернышенко. — Если говорить в целом, то результатом реализации «дорожных карт» должен стать качественно иной, импортоопережающий, цифровой ландшафт российской экономики».

Согласно документу, за период до 2030 г. на развитие соответствующего направление будет потрачено ₽71,5 млрд из внебюджетных источников. В том числе «Ростелеком» предоставит ₽9,3 млрд. Объем бюджетного финансирования в текущем варианте документа пока не определен, но он будет не менее, чем ₽28,6 млрд. Таким образом, общие затраты на развитие направления за указанный период составят не менее ₽100 млрд.

Дорожная карта состоит из двух направлений: «Общесистемное и прикладное ПО» и «Новые коммуникационные интернет-технологии». Дорожная карта по второму направлению была разработана «Ростелекомом» и утверждена еще в 2021 г.

Инвестиции в проекты по направлению «Общесистемное и прикладное ПО» составят ₽100,88 млрд до 2030 г., из них ₽69,4 млрд предоставят внебюджетные источники. На грантовую поддержку проектов по разработке и внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений второй очереди будет направлено ₽45,58 млрд (из них федеральный бюджет предоставит ₽26,9 млрд, внебюджетные источники — ₽18,6 млрд), на создание отраслевого венчурного фонда будет потрачено ₽30 млрд, на обеспечение тестирования общесистемного и прикладного ПО и оценку его соответствия функциональным и техническим требованиям — ₽300 млн.

Целевые показатели

В рамках данного направления за период с 2020 г.по 2030 г. количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности увеличится с 10 до 250, а объем выручки, полученный от реализации продукции, увеличится с ₽1 млрд до ₽211 млрд.

Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальным, увеличится с 14,2% в 2020 г. до 54,2% в 2023 г. К 2030 г. доля российского прикладного и общесистемного ПО составит 71%, общее количество проектов, реализуемых за счет грантов в рамках реализации дорожной карты — 90, объем российского рынка — ₽71,5 млрд.

К 2030 г. 1 млн специалистов (бакалавров, магистров) пройдут обучение по данному высокотехнологичному направления, 145 компаний пройдут специализированную акселерационную программу для реализации отобранных проектов, 200 компаний получат консультационную поддержку по венчурному финансированию.

Планы развития продуктов в рамках «Дорожной карты»

Продукт Поднаправление Разработчик Размер инвестиций, ₽млн Год достижения максимального УГТ Планируемый УГТ к обозначенному году Ожидаемая выручка, ₽млн Год достижения ожидаемой выручки Развитие платформы для ERP ERP/CRM 1С («1С Софт», «Научно-производственный центр 1С» 6 000 2030 УГТ-9 н/д н/д Мультимедийная платформа интеграции сервисов и услуг Real-Time Integration Suite (V3 Services) Мультимедийное ПО «Ростелеком», «Беркут» 2 350 2025 УГТ-9 н/д н/д «CRM Декомпозиция» ERP/CRM «Ростелеком» 1 500 2023 УГТ-9 174 2025 Кроссплатформенный игровой движок Мультимедийное ПО VK 1 170 2030 УГТ-9 н/д н/д Мультимедийная платформа Wink Мультимедийное ПО «Ростелеком» 1 170 2024 УГТ-9 83 2030 2 300 2030 Инструмент планирования и коммуникаций «Яга» Управление разработкой ПО «Ростелеком» («РТК-ИТ») 1 002 2030 УГТ-9 н/д н/д Современный NGFW 100 Gb Средства защиты информации ВТБ 1 000 2030 УГТ-5 н/д н/д Развитие и внедрение системы VK Teams в части пространств для рабочих групп и команд ERP/CRM VK («ВК Цифровые Технологии»), «Сургутнефтегаз» 963 2020 УГТ-9 н/д н/д Развитие функциональности редакторов «МойОфис» для поддержки типовых бизнес-процессов делопроизводства и анализа данных в госкорпорации «Росатом» Офисное ПО н/д 747 2030 УГТ-9 н/д н/д СЭД+ Офисное ПО «Ростелеком» (РТК-ЦОД) 740 2025 УГТ-9 н/д н/д Система Basis для замены иностранных систем виртуализации и публикации приложений на отечественное решение Управление ИТ-инфраструктурой «Ростелеком«, «Базис» 700 2020 УГТ-9 376 2024 Развитие платформы DevSecOps Управление разработкой ПО VK («ВК Цифровые технологии»), «Сургутнефтегаз» 660 2025 УГТ-9 н/д н/д Шифратор 100 Gb NGHW Средства защиты информации ВТБ 600 2020 УГТ-9 н/д н/д «Умный дом» Управление разработкой ПО «Ростелеком»(«Ростелеком ИТ») 600 2020 УГТ-9 н/д н/д EasyDoc Мультимедийное ПО «АйтиЭфБи Дистрибюшн» 512 2030 УГТ-9 н/д н/д Сервис управления и контроля территории «РТК Ключ» Управление разработкой ПО «Ростелеком»(«Ростелеком ИТ») 500 2023 УГТ-9 н/д н/д Разработка решения для управления службой каталогов и централизованного администрирования Управление ИТ-инфраструктурой РЖД, «Астра» 499 2025 УГТ-9 н/д н/д «Система инвестиционного планирования» ERP/CRM «Ростелеком» 448 2025 УГТ-9 н/д н/д ПО ContentCapture для автоматизации потокового ввода данных и конвертации документов Мультимедийное ПО «Газпром нефть», «Контент ИИ» 369 2030 УГТ-9 н/д н/д Система визуального моделирования криптоалгоритмов «Спектр» Мультимедийное ПО VK, «Вымпелком», «Мобильные Телесистемы»(МТС) 350 2030 УГТ-8 н/д н/д Tarantool Clusters Federation СУБД VK («ВК Цифровые технологии»), «Сургутнефтегаз» 340 2025 УГТ-9 н/д н/д Система активной защиты баз данных DBF Средства защиты информации «Банк «Национальный стандарт», «Града Технологии» 336 2030 УГТ-9 н/д н/д Платформа для контроля разработок, изменений и настроек бизнес-логики для систем класса ERP отечественных и иностранных производителей с применением алгоритмов искусственного интеллекта Управление ИТ-инфраструктурой «Газпром-Нефть», ГК «Астра» 322 2023 УГТ-9 н/д н/д «Авангард. Рабочее пространство» Офисное ПО ЦТП, «Кварта ВК» 273 2030 УГТ-8 н/д н/д Tarantool CDC СУБД VK («ВК Цифровые Технологии»), «Сургутнефтегаз» 270 2030 УГТ-9 н/д н/д Платформа «СинтезМ-LC» Управление ИТ-инфраструктурой «Финансы, информация, технологии» 245 2030 УГТ-9 н/д н/д Развитие функциональных возможностей СУБД NitrosBase SQL СУБД «НитросДэйта Рус» 240 2020 УГТ-9 1 000 2030 СУБД «Линтер Сокол» СУБД НПП «Рэлэкс» 225 2030 УГТ-8 н/д н/д Российская система электронного документооборота с интеллектуальным оптическим распознаванием текста «Иннотех.Документы» Мультимедийное ПО «Технологии успеха» 210 2024 УГТ-9 н/д н/д Solar Dozor NFW Средства защиты информации «Ростелеком», «Солар Секьюрити» 150 2030 УГТ-9 н/д н/д «Колибри» Управление ИТ-инфраструктурой н/д 150 2023 УГТ-9 н/д н/д Аналитическая СУБД для построения корпоративных хранилищ данных с открытым исходным кодом СУБД «Арендата Софтвер» 149 2020 УГТ-9 н/д н/д Доработка системы резервного копирования с защитой от вирусов-шифровальщиков RuBackup Управление ИТ-инфраструктурой Сбербанк, «Рубэкап» 148 2030 УГТ-9 н/д н/д Платформа графовой аналитики «Мирион» СУБД ГК «Иннотех», «Т1 Клауд» 146,5 2030 УГТ-8 н/д н/д Платформа для сбора хранения и обработки больших данных СУБД «Аренадата Софтвер» 123 2030 УГТ-9 н/д н/д Перевод существующих информационных систем на отечественный стек СУБД Postgress Pro и серверную ОС «Ред ОС» СУБД «Ростелеком» («Ростелеком ИТ») 120 2020 УГТ-9 н/д н/д Разработка ключевых инфраструктурных компонентов, совместимых с зарубежными ОС, для миграции на отечественные ОС Управление ИТ-инфраструктурой «Базальт СПО» 108 2025 УГТ-9 н/д н/д Доверенный репозиторий, Java компонент Управление разработкой ПО Центральный банк 97 2030 УГТ-9 н/д н/д Система управления корпоративной мобильностью WorksPadEMM Офисное ПО «Объединенная авиастроительная корпорация», «Рупост» 96 2024 УГТ-9 н/д н/д Сервер приложений Kava LiberCat Управление ИТ-инфраструктурой «Белсофт» 80 2030 УГТ-9 н/д н/д Проект реализации распределенных транзакций СУБД «Пикодата» 69,5 2029 УГТ-9 н/д н/д Система маскирования данных для создания альтернативной версии данных Средства защиты информации «Гарда Технологии», Федеральная налоговая служба 53 2030 УГТ-9 н/д н/д «Почта - 2,0» Почтовая система «Ростелеком», «Ай-Теко» 50 2023 УГТ-9 н/д н/д ПО «Ива» Унифицированные коммуникации «Ростелеком», ИВКС 50 2020 УГТ-9 3 000 2030 Платформа для управления жизненным циклом хранения и дистрибуции артефактов Управление ИТ-инфраструктурой «Газпромнефть - региональные продажи», «Инфракод» 48 2030 УГТ-9 н/д н/д Внедрение ПО VK Process Mining Офисное ПО «Ростелеком» 30 2024 УГТ-9 н/д н/д «Биорг Документы» Мультимедийное ПО «Ростелеком», «Биорг» н/д 2030 УГТ-9 н/д н/д Проект развития частного облака с обеспечением функционала гео-распределенного федеративного частного облака Облачное ПО VK («ВК Цифровые Технологии»), «Сургутнефтегаз» н/д 2023 УГТ-9 н/д н/д Операционная система для активных сетевых устройств Операционные системы «Лаборатория Касперского» н/д 2020 УГТ-9 н/д н/д Операционная система для мобильных устройств Операционные системы «Лаборатория Касперского» н/д 2024 УГТ-9 н/д н/д Операционная система для автоматизированных рабочих мест Операционные системы «Лаборатория Касперского» н/д 2025 УГТ-9 н/д н/д Tarantool Enterprise Edition СУБД VK («ВК Цифровые технологии» н/д 2020 УГТ-9 н/д н/д StormWall Anti-Ddos Средства защиты информации «Сторм Лабс» н/д 2020 УГТ-9 2 570 2030 SD-WAN: Brain4Net Service Platform Средства защиты информации «Программируемые сети» н/д 2023 УГТ-9 н/д н/д Проект разработки средств защиты информации Средства защиты информации РЖД, «Позитив Технолоджис» н/д 2025 УГТ-9 н/д н/д

Дорожная карта "Новое общесистемное ПО", 2023

Отраслевой венчурный фонд будет создан на базе Фонда развития интернет-иницииатив. Федеральный бюджет предоставит данному фонду субсидии в размере ₽700 млн на осуществлению консультационной поддержки стартапов и в размере ₽600 млн (или 2% от инвестиционного капитала фонда) — на осуществление управления .

В рамках направления «Новые коммуникационные интернет-технологии» инвестиции высокотехнологичных компаний в развитие продуктов и сервисов составят ₽2,03 млрд, на грантовую поддержку проектов по разработке и внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений федеральный бюджет направит ₽247 млн, на экспертную поддержку и координацию взаимодействия участников «дорожной карты» — ₽55 млн, на льготное кредитование компаний и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений — ₽60 млн, на грантовую поддержку проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации решений — ₽53 млн.

В результате работы в этом направлении российская аудитория отечественных коммуникационных платформ (социальных сетей и мессенджеров) за период с 2021 г. по 2030 г. должна увеличиться с 85,7 млн до 120 млн человек. В том числе аудитория видеохостинга RuTube — с 5,4 млн до 48 млн, фотохостинга Yappy — с 1,16 млн до 18,5 млн, отечественных видеосервисов — с 40,8 млн до 50 млн, медиагрегатора Wink — с 9 млн до 83 млн.

Аудитория онлайн-кинотеатра Ivi с 33,17 млн в 2020 г. должна будет вырасти до 39,75 млн в 2024 г, аудитория «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу») должна была вырасти с 4,9 млн в 2021 г до 6,6 млн в 2022 г. Для сравнения: мировая аудитория социальных медиа в 2022 гг. составила 4,62 млрд человек, видеосервисов — 4,55 млрд .

Общее количество поддержанных в рамках реализации дорожной карты проектов увеличится с 34 в 2020 г. до 121 в 2023 г. В том числе за счет грантового финансирования к 2024 г. должно быть поддержано 90 проектов малых предприятий. Из них в области поисково-рекомендательных продуктов — 45, в области коммуникационных продуктов — 30, в сфере гейминга — 5, в сфере генерации и адаптации информационно-развлекательного контента, а также распознавания сгенерированного контента — 5, в сфере технологий виртуальной и дополненной реальности — 5.

Регуляторные мероприятия

В рамках мероприятий по нормативному регулированию предполагается устранить регуляторные препятствия, тормозящие скорейший переход государственных органов власти всех уровней, государственных информационных систем и предприятий, относящихся к критической информационной инфраструктуре, на операционные системы, входящие в Реестр российского ПО. Предлагается обязать, для включения в Реестр по классу «Операционные системы», соответствовать следующим требованиям: наличие у заявителя продукта по классу ОС, сертифицированного ФСТЭК; поддержка как минимум трех аппаратных платформ (x86/x86-64, «Эльбрус», ARM32/ARM64).

Требования к программным продуктам других классов должны быть следующими: поддержка как минимум двух аппаратных платформ из вышеупомянутых трех и совместимость как минимум с двумя операционными системами из Реестра ПО.

Сроки подтверждения соответствия установлены следующие: системное ПО — 1 июня 2023 г; прикладное ПО, средства управления процессами организаций, средства обработки и визуализации массивов данных, офисные приложения и средства анализа данных — 1 января 2024 г; средства разработки ПО, лингвистическое ПО и промышленное ПО — 1 января 2025 г.

Также предполагается обязать, при государственном заказе и грантовой поддержке на разработку ПО, обеспечить его совместимость с операционными системами из Реестра. Уже действующие ГИС необходимо поэтапно перевести на совместимость с отечественными ОС.

Продукты в области ERP/CRM

В этой области силами ИТ-компаний будет осуществлено около десятка инициатив.

Так, «Ростелеком» за свой счет реализует проект «CRM Декомпозиция» (система управления бизнесом). Продукт представляет из себя импортонезависмое решение в сфере управления отношениями с клиентами (CRM), позволяющее сократить прямые и косвенные операционные затраты и инвестиционные расходы. Реализуется функционал, необходимый для работы второй линии B2C (бэкофис) по процессам сохранения клиентов, расчетному обслуживанию и рассмотрению претензий. В разработку проекта будет вложено ₽1,5 млрд, максимально возможный уровень технологической готовности (УГТ), 9, будет достигнуто в 2023 г., к 2025 г. выручка от реализации продукта составит ₽174 млн.

Уровень технологической готовности — метод оценки зрелости технологий для принятия решений, касающихся разработки и перехода на новые технологии. Максимальный, девятый уровень, предполагает эксплуатационные испытания натурального образца, работу в реальных условиях, всестороннюю проверку готовности к постановке на производство.

Другой продукт компании, СИП («Система инвестиционного планирования»), — это импортонезавимое решение, обеспечивающее повышение производительности типовых операций по созданию, согласованию технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, проектов с государственным участием, а также сокращение издержек за счет сокращения сроков и повышения автоматизации бизнес-процессов. В разработку проекта будет вложено ₽448 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2025 г.

Кроме того, оператор, совместно с компаний ИВКС, реализует ПО «Ива», экосистему унифицированных коммуникаций, включающую в себя набор решений, призванных обеспечить качественные услуги связи и совместной работы на различных устройствах. Инвестиции в разработку проекта составят ₽50 млн, УГТ-9 был достигнут в 2020 г., к 2030 г. выручка от реализации данного продукта составит ₽3 млрд.

Структурами «1С» («1С софт» и «Научно-производственный центр 1С») продвигается проект развития платформы для ERP. Решение представляет собой интегрированный пакет ПО, обеспечивающей общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности предприятий, ориентированный на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия. Инвестиции в разработку проекта составят ₽6 млрд, УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.

За проект «Почта-2.0» отвечают «Росатомом» и «Ай-Теко». Как видно из названия, это импортонезависимое решение для управления корпоративной электронной почтой и календарного планирования. Инвестиции в разработку проекта составили ₽50 млн, УГТ-9 будет достигнут в 2023 г.

Холдингом VK (в лице компании «ВК Цифровые технологии») будет развивать систему VK Teams, состоящую из трех частей: и сервис обмена мгновенными сообщениями VK Team, интегрированная с ним почта VK Workmail и VK Assistant (средство организации работы в корпоративном ландшафте. Инвестиции в разработку проекта составили ₽963 млн, УГТ-9 по данному продукты был достигнут в 2020 г.

Мультимедийное ПО

В области мультимедийного ПО правительственная комиссия одобрила ряд проектов, претендующих на грантовое финансирование. Система визуального моделирования (СВМ, графический редактор) криптоалгоритмов «Спектр» продвигается VK, «Вымпелкомом» и «Мобильными Телесистемами». Система ориентирована на пользователя, хорошо знакомого с криптографией, но не являющегося специалистом в области программирования, и призвана дать такому пользователю возможность самому моделировать на компьютере криптоалгоритмы и проводить с ними модельные эксперименты. СВМ позволяет создавать («рисовать») блок-схемы криптоалгоритмов различной степени детализации (от самой общей до описания отдельной операции) в виде базовых криптографических примитивов. Инвестиции в разработку проекта составят ₽350 млн, к 2030 г. по данному продукту будет достигнут УГТ-8.

Продукт «Биорг Документы» продвигается «Ростелекомом» и компанией «Биорг». Он предназначен для оцифровки документов и распознавания изображений с применением технологий искусственного интеллекта для государственных и корпоративных заказчиков. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут к 2030 г.

Проект разработки программного продукта ContentCapture для автоматизации потокового ввода данных, конвертации документов ведут «Газпром нефть» и компания «Контент ИИ». Этот продукт призван заменить ПО ABBYY FlexCapture и ABBYY Finereader Server. Инвестиции в разработку проекта составляют ₽369 млн; УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.

Компания «АйтиЭфБи Дистрибьюшн» работает над платформой интеллектуальной обработки информации Easydoc. Инвестиции в разработку проекта составят ₽512 млн; УГТ-9 будет достигнут в 2030 г.

Ряд проектов в области мультимедийного ПО будут реализовываться за свой счет. Проект доработки и модернизации мультимедийной платформы интеграции сервисов и услуг (автоматизированная система расчетов беспроводной связи и дополнительных услуг для населения) V3 Services, создается «Ростелекомом» и компанией «Беркут». Проект представляет из себя гибридную интеграционную платформу, являющуюся основой для проведения интеграций, самостоятельного создания продуктов и автоматизации бизнес-процессов организации. Инвестиции в разработку проекта составят 2,35 млрд рую., УГТ-9 будет достигнут в 2025 г.

Кроссплатформенный игровой движок от VK представляет из себя платформу для разработки видеоигр и мультимедийного контента на основе открытого исходного кода, являющуюся отечественной альтернативой зарубежным движкам Unity и Unreal Engine. Платформа будет включать в себя все ключевые компоненты, необходимые для создания игр, включая средства искусственного интеллекта и механизмы портирования на различные платформы. Инвестиции в разработку проекта составят ₽1,17 млрд, УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.

Проект мультимедийной платформы Wink от «Ростелекома» представляет из себя агрегатор, объединяющий онлайн-кинотеатр, телеканалы и иной контент (например, аудиокниги). Инвестиции в разработку проекта составят ₽1,17 млрд, УГТ-9 будет достигнут к 2024 г., к 2030 г. выручка от реализации данного продукта составит ₽83 млн.

Также в этом списке проектов значится российская система электронного документооборота с интеллектуальным оптическим распознаванием текста «Иннотех.Документы», которую продвигает компания «Технологии успеха». Инвестиции в разработку проекта составят ₽210 млн; УГТ-9 будет достигнут в 2024 г.

Продукты в сфере облачного ПО

В сфере облачного ПО правительственная комиссия одобрила проект развития частного облака, предполагающий обеспечить функционал геораспределенного федеративного частного облака. Проект реализуется «ВК Цифровые технологии» и «Сургутнефтегаз», он претендует на получение грантового финансирования. УГТ-9 по нему будет достигнут в 2023 г.

Операционные системы

В сфере операционных систем «Лаборатория Касперского» создаст операционные системы для активных сетевых устройств, для мобильных устройств и для автоматизированных рабочих мест. Данные операционные системы предназначены для создания корпоративных сетевых устройств с основным фокусом на обеспечение безопасности данных и бизнес-процессов, работающих на нем. Безопасность сетевого устройства обеспечивается на уровне операционной системы KaperskyOS. Ключевую роль в этом играют микроядерная архитектура операционной системы; собственная кодовая база микроядра KasperskyOS; использование подходов MILS и FLASK в архитектуре KasperskyOS (изоляция компонент от микроядер и друг от друга на базе архитектуры и гибких политик, единый центр управления безопасностью информационной системы); практики проектирования кибериммунной архитектуры конечного решения; централизованное управление ИТ и ИБ функциями/настройками/процессами через консоль управления Kaspersky Security Center. Для активных сетевых устройств УГТ-9 было достигнуто в 2020 г., для мобильных устройств — будет достигнуто в 2024 г, для автоматизированных рабочих мест — в 2025 г.

Продукты в сфере офисного ПО

В сфере офисного ПО правительственная комиссия одобрила два проекта, претендующих на грантовое финансирование. Первый — это система управления корпоративной мобильностью WorksPadEMM, которую продвигают ОАК и «Рупост». Проект представляет из себя централизованную систему управления мобильными устройствами с интегрированными функциями управления и контроля корпоративного контента на мобильных устройствах. Инвестиции в разработку проекта составят ₽96 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2024 г.

Показатели выполнения «Дорожной карты»

Показатели Единицы измерения 2020 г. (базовое значение) 2021 г. (базовое значение) 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. Целевые показатели развития высокотехнологичного направления Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, единиц 22 29 32 103 134 159 309 Целевые показатели развития направления «Общесистемное и прикладное программное обеспечение» 1. Доля использования российского прикладного и общесистемного ПО в общем объеме использования прикладного и общесистемного ПО, % - - 15% 23% 33% 48% 71% 2. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития поднаправления "Общесистемное и прикладное программное обеспечение" высокотехнологичного направления "Новое общесистемное программное обеспечение", единиц 10 16 19 44 75 100 250 3. Объем выручки, полученный от реализации продукции поддержанных проектов ЦКР по направлению "Общесистемное и прикладное программное обеспечение", ₽млрд 1,0 1,6 6,5 8,7 20,3 29,6 211,3 4.Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности, % 14,2% 14,2% 42,8% 54,2% - - - 5. Общее количество проектов, реализуемых за счет грантов в рамках реализации «дорожной карты» , штук - - 19 30 41 64 90 Целевые показатели развития направления "Новые коммуникационные интернет-технологии" 1. Российская аудитория отечественных коммуникационных платформ (социальных сетей и мессенджеров), млн пользователей - 85,7 90 95 100 105 120 2. Общее количество поддержанных проектов в рамках реализации «дорожной карты» по направлению «Новые коммуникационные интернет- технологии», штук 34 109 141 121 121 109 109 Объем российского рынка технологических решений, создаваемых в рамках высокотехнологичного направления Поднаправление "Общесистемное и прикладное программное обеспечение", ₽млрд - - 162,2 182,5 204,2 226,3 350,8 Объемы и источники финансирования «дорожной карты» Внебюджетные средства, ₽млн (накопленным итогом), в том числе: 0,00 975,0 28 938,0 35 531,9 46 310,0 53 475,5 71 503,0

Дорожная карта "Новое общесистемное ПО", 2023

Второй проект — «Авангард. Рабочее пространство» от компаний ЦТП и «Кварта ВК». Это комплексное решение, объединяющее в одной экосистеме функции управления проектами и задачи коллективной работы с документами и коммуникаций между участниками проектных групп. Инвестиции в разработку проекта составят ₽273 млн, к 2030 г. по данному продукту будет достигнут УГТ-8.

В качестве проекта второй очереди названо развитие функциональности редакторов «МойОфис» для поддержки типовых бизнес-процессов делопроизводства и анализа данных в госкорпорации «Росатом» («Новые облачные технологии»). Инвестиции в разработку проекта составят ₽747 млн, УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.

Также в этой сфере «Ростелеком» за свой счет реализует два проекта. Первый из них, СЭД+, создается совместно с «РТК-ЦОД». Проект представляет из себя унифицированное решение для организации электронного документооборота и системы управления бизнес-процессами для органов федеральной государственной власти с учетом высоких требований к производительности и информационной безопасности с возможностью дальнейшего масштабирования. Инвестиции в разработку проекта составят ₽740 млн, УГТ-9 будет достигнут в 2025 г.

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Второй проект — это ПО VK Process Mining, российская платформа процессной аналитики для управления процессами и показателями бизнеса в режиме реального времени, которая обеспечивает «легкий» переход к цифровой трансформации компании. В разработку проекта будет вложено ₽30 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2024 г.

Продукты в сфере систем управления базами данных

Правительственная комиссия одобрила ряд проектов, которые претендуют на грантовое финансирование. Платформа графовой аналитики «Мирион» продвигается группой компаний «Иннотех» и «Т1 Клауд». Платформа предлагает пользовательский интерфейс для визуализации информации графовой базы данных: поиска вершин и визуализации подграфа, построенного вокруг найденных вершин, а также для экспортного анализа сущностей и их связей посредством построения графа. Инвестиции в разработку проекта составят ₽146,5 млн, к 2030 г. по данному продукту будет достигнут УГТ-8.

СУБД «Линтер Сокол» создана НПП «Релэкс». Это высокопроизводительная масштабируемая реляционная СУБД нового поколения, объединяющая в себе удобство реляционных и быстродействие in-memory решений с поддержкой облачных технологий. Инвестиции в разработку проекта составят ₽225 млн, к 2030 г. по данному продукту будет достигнут УГТ-8.

Проект реализации распределенных транзакций ведет компания «Пикодата». Распределенная транзакция — это транзакция, затрагивающая несколько ресурсов. Для фиксации распределенной транзакции все участники должны гарантировать, что любое изменение данных будет постоянным. Изменения должны сохраняться даже в случае фатального сбоя системы или других непредвиденных событий. Если хоть один из участников не сможет предоставить такую гарантию, вся транзакция завершиться с ошибкой и будет выполнен откат любых изменений данных внутри области транзакции. Инвестиции в проект составят ₽69,5 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнуто в 2029 г.

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Также в списке есть два проекта компании «Аренадата Софтвер». Первый — платформа для сбора хранения и обработки больших данных. Инвестиции в данный проект составят ₽123 млн, УГТ-9 был достигнут в 2020 г. Второй проект — аналитическая СУБД для построения корпоративных хранилищ данных с открытым исходным кодом. Она предназначена для хранения, обработки и анализа больших объемов структурированных и слабоструктурированных данных; инвестиции в проект — ₽149 млн, УГТ-9 также был достигнут в 2020 г.

Ряд компаний реализует проекты в этом направдлении за собственный счет. Три проекта ведет компании «ВК Цифровые технологии» (дочернее предприятие VK). Один из них — Tarantool Enterprise Edition — представляет из платформу in-memory вычислений в серверном приложений Tarantool. Утверждается, что платформа устойчива к сбоям и соответствует набору требований для высоконадежных систем. УГТ-9 был достигнут в 2020 г. В разработку второго проекта — Tarantool Clusters Federation — будет вложено ₽340 млн, в разработку третьего проекта Tarantool CDC — ₽270 млн. Для Tarantool CDC УГТ-9 будет достигнут в 2025 г., для Tarantool Custers Federation — в 2030 г.

Также в этой группе проектов значится проект по развитию функциональных возможностей СУБД NitrosBase SQL, которым занимается компания «НитросДейта Рус». Продукт предназначен для корпоративного и финансового секторов. Разработчики NitrosBase утверждают, что их продукт демонстрирует быстродействие «в десятки раз, превосходящее все известные аналоги», включая Oracle, MS SQL, IBM DB2 и т.п. В разработку продукта было вложено ₽240 млн, УГТ-9 был достигнут в 2020 г., выручка от реализации продукта к 2030 г. составит ₽1 млрд.

В этом списке проектов значится и перевод существующих информационных систем на отечественный стек СУБД Postgress Pro и серверную операционную систему «Ред ОС». Его продвигают «дочка» «Ростелекома» — «Ростелеком ИТ»». Инвестиции в разработку проекта составят ₽120 млн, УГТ-9 должен был быть достинут в 2020 г.

Продукты для защиты информации

В сфере средств защиты информации правительственная комиссия одобрила проект системы активной защиты баз данных DBF, который претендует на грантовое финансирование. Проект реализуется «Банком «Национальный стандарт» и «Гарда технологии». Речь идет о комплексе технических или программных средств, предназначенных для мониторинга, аудита и контроля доступа к информации, обрабатываемой в базах данных, а также защиты от целевых атак на них. Инвестиции в проект составят ₽336,2 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2030 г.

Ряд проектов в сфере защиты информации будут реализованы за собственные средства компаний. Среди них — система маскирования данных, которая используется для создания альтернативной версии данных, ее реализуют Федеральная налоговая служба вместе с компанией «Гарда Технологии». Инвестиции в разработку проекта составят ₽53 млн, УГТ-9 будет достигнут в 2030 г.

Проект StormWall Anti-Ddos реализуется компанией «Сторм лабс».Речь идет о решение для защиты от DDos-атак, предполагающем облачную очистку трафика с точками очистки в Москве, Франкфурте, Вашингтоне, Гонконге, Сингапуре и Казахстане. Мощность московской точки очистки порядка 1,2 тыс Гбит/с. Разработчики решения утверждают, что за счет геораспределения они добиваются фильтрации атак близко к их источникам и могут фильтровать мощные атаки. УГТ-9 для данного продукта был достигнут в 2020 г., к 2030 г. выручка от реализации продукта составит ₽2,57 млрд.

Проект Solar Dozor NFW реализуется компаниями «Ростелеком» и «Солар Секьюрити». Это система предотвращения утечек информации. Она блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявляться признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности. В разработку продукта будет вложено ₽150 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2030 г.

Проект SD-WAN: Brain4Net Service Platform реализуется компанией «Программируемые сети». Продукт позволяет крупным предприятия (владельцам собственной MPLS-сети) и государственным ведомствам добиться максимальной автоматизации управления инфраструктурой распределенных сетей передачи данных, имея возможность использовать оборудование и ПО российского производства. УГТ-9 будет достигнут в 2023 г.

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РЖД и «Позитив Технолоджис» создают решение для предупреждения утечек и защиты информации. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2025 г.

Два проекта реализует банк ВТБ. Первый из них, шифратор 100 Gb NGHW, предназначен для криптографической защиты информации, передаваемой по высокоскоростным каналам связи на скорости 100 Гбит/с. В разработку продукта было вложено ₽600 млн, УГТ-9 по данному продукту был достигнут в 2020 г. Второй проект, «Современный NGFW 100 GB», фильтрует сетевой трафик для защиты от внутренних и внешних угроз. В разработку продукта будет вложено ₽1 млрд, при этом к 2030 г. по данному продукту будет достигнут лишь УГТ-5.

Проекты в сфере управления ИТ-инфраструктурой

В сфере управления ИТ-инфраструктурой правительственная комиссия также одобрила ряд проектов, претендующих на грантовое финансирование. Среди них — сервер приложений Java LiberCat, реализуемый компанией «Белсофт». Продукт создан на основе проекта Apache Tomcat, поставляется в формате веб-сервера (TomCat) и сервера приложений в спецификации Jacarta EE (TomEE+). LiberCat выступает альтернативой проприетарным продуктам Oracle WebLogic, IBM WebSphere, RedHat JBoss и другим. Инвестиции в разработку проекта составят ₽80 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2030 г.

Другой проект — платформа для контроля разработок, изменений и настроек бизнес-логики для систем класса ERP отечественных и иностранных производителей с применением алгоритмов искусственного интеллекта. Ее разрабатывают «Газпромнефть» и группа компаний «Астра». Продукт должен обеспечить бесперебойную работу объектов критической информационной инфраструктурой, он позволяет исключать потенциальные уязвимости (недокументированные возможности) и потенциально неоптимальные фрагменты кода с применением алгоритмов нечеткого поиска и искусственного интеллекта. Инвестиции в разработку составили ₽322 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2023 г.

Также в этом списке проектов значится платформа для управления жизненным циклом хранения и дистрибуции артефактов. Его продвигают «Газпромнефть — региональные продажи» и «Инфракод». Инвестиции в разработку проекта составят ₽48 млн; УГТ-9 будет достигнут в 2030 г.

Ряд проектов в сфере управления ИТ-инфраструктурой будут реализованы за собственный счет компаний. «Финансы, информация, технологии» работает над платформой «СинтезM-LC», комплексом программ, включающим отечественную операционную систему «СинтезМ» со встроенными средствами виртуализации и защиты информации.Плоатформа предназначена для создания (развития) территориальных распределенных многоуровневых защищенных центров обработки данных, а также интеграцию любых данных в единое защищенное информационное пространство. В разработку данного продукта будет вложено ₽254 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2030 г.

Фигурирует в Дорожной карте и довольно своеобразный продукт — операционная система для ПК KolibriOS, форк MenuetOS. Она написана на ассемблере FASM, поэтому очень компактна. Ее предполагается доработать и сделать средством управления жизненным циклом ПО. Инвестиции в проект составят ₽149,8 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2023 г.

Также в данном перечне проектов значатся: доработка отечественного решения «Кибер Бэкап» для резервного копирования («Гринатом», «Киберпроект»; в 2030 г. будет достигнут УГТ-8); разработка ключевых инфраструктурных компонентов, совместимых с зарубежными ОС, для миграции на отечественные ОС («Базальт СПО»; инвестиции в проект — ₽108 млн; УГТ-9 будет достигнут в 2025 г.); доработка системы резервного копирования с защитой от вирусов-шифровальщиков RuBackup (Сбербанк, «Рубэкап»; инвестиции в разработку проекта — ₽148 млн; УГТ-9 — в 2030 г.); разработка решения для управления службой каталогов и централизованного администрирования (РЖД, группа компаний «Астра»; инвестиции в разработку проекта — ₽499 млн; УГТ-9 — в 2025 г.); система Basis для замены иностранных систем виртуализации и публикации приложений на отечественное решение («Ростелеком», «Базис»; инвестиции в разработку проекта — ₽700 млн; УГТ-9 — в 2020 г; выручка от реализации продукта к 2024 г. — ₽376 млн).

Продукты в сфере управления разработкой ПО

Правительственная комиссия одобрил два проекта, претендующих на грантовое финансирование. Первый из них — проект Центрального банка по созданию доверенного репозитория и Java компонента — доверенной среды разработки и исполнения Java SE на базе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK. Инвестиции в разработку проекта составят ₽97 млн, УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.

Второй проект — развитие DevSecOps платформы, который занимается «ВК Цифровые технологии», позволяющей, в частности, подключать ИБ-специалистов на ранних стадиях разработки продуктов. Инвестиции в разработку проекта составят ₽660 млн, УГТ-9 по данному проекту будет достигнут к 2025 г.

Также за собственный счет «Ростелеком» и его «дочка» «РТК-ИТ» реализуют два проекта: сервис управления и контроля территории «РТК Ключ» и «Умный дом».

«РТК Ключ» — это платформа для обеспечения безопасности периметра многоквартирных домов, пользовательских интерфейсов для управления домофонами, камерами, шлагбаумами и оборудованием СКУД для жильцов многоквартирных домов и управляющих компаний, а также для возможности сбора показаний счетчиков и формирования отчетов в РСО. Кроме того, платформа обеспечит импортонезависимость ПО при управлении безопасностью жилого комплекса. В разработку проекта будет вложено ₽500 млн, УГТ-9 будет достигнут в 2023 г.

Проект «Умный дом» включает в себя продукты «Умное управление» и «Умное видеонаблюдение». Продукты представляют из себя инструменты управления устройствами интернета вещей по протоколу ZWare, а также инструменты управления видеокамерами пользователя и просмотра трансляции с камеры, сервисы видеоналитики, функции пополнения лицевого счета с банковских карт, смен тарифных планов, покупки и активации промокодов, сценарность для устройств с автоматическими выполнениями правил для устройств и отправок нотификаций. В разработку проекта было вложено ₽600 млн, УГТ-9 был достигнут в 2020 г.

В качестве проектов второй очереди в сфере управления разработки ПО значится инструмент планирования и коммуникаций «Яга», который также является проектом «Ростелекома» и «РТК-ИТ». Речь идет о решении, разрабатываемым для замены инструментов Atlassian (Trellom, Jira и Confluence). Инвестиции в разработку проекта составят ₽1,02 млрд, УГТ-9 по данному проекту будет достигнут к 2030 г.

Продукты в сфере «Новых коммуникационных интернет-технологий»

По направлению «Новые коммуникационные интернет-технологии» также намечена разработка ряда продуктов. В первую очередь, это «коммуникационные сервисы (социальные сети и мессенджеры)»: программный комплекс автоматического формирования титров для аудиовизуального контента, включая платформу распознавания речи и перевода в текст; программный комплекс для доставки текстового или аудиовизуального контента конечным потребителям на основе их предыдущего опыта взаимодействия с контентом данной тематики; сервис по выявлению нарушений прав граждан в сети интернет на основе автоматического анализа коммуникационных сред (социальные сети, мессенджеры, многопользовательские игры); сервисы для проведения многопользовательских онлайн-видеоконференций; программный комплекс для сбора, хранения и обработки информации по целевым аудиториям доставка текстового и аудиозуального контента; коммуникационная платформа с клиентским программным обеспечением и шифрованным каналом взаимодействия между пользовательскими устройствами с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации;. коммуникационный хаб, объединяющий учетные записи пользователей в различных коммуникационных интернет-сервисах и предоставляющий сквозной доступ для общения с одной площадки с использованием разных соцсетей и мессенджеров; маркетплейсы цифровых активов, в том числе имеющие широкий функционал по созданию контента; метавселенные и сервисы, обеспечивающие их функционирование; сервисы для гибкой занятости (Gip-экономика), в том числе имеющие функционал реализации smart-контрактов (для упрощения взаиморасчетов).

Также продукт «коммуникационные сервисы» будет включать в себя социальные сети и мессенджеры с широким функционалом и вспомогательные сервисы, в том числе: универсальные бизнес-модели для работы с производством и поставщиками контента; интегрированные видеосервисы со встроенными технологиями искусственного интеллекта для создания контента; возможность производства и дистрибуции видов медиа-контента; рекомендательные сервисы; платежные инструменты; голосовой помощник и онлайн-переводчик; сквозной доступ к различным сторонним сервисам с аккаунта платформы; гео-специфические и социальные сервисы. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут к 2025 г.

Следующий продукт — «коммуникационные сервисы» (видео-сервисы). Он включает в себя: платформу видео-хостинга с расширенным функционалом (универсальные бизнес-модели для работы с производителями и поставщиками контента, встроенные технологии искусственного интеллекта для создания контента и рекомендаций, инструменты для установления, подтверждения, защиты и монетизации авторских прав); программный комплекс для распространения аудиовизуального контента по запросу (с использованием коротких ссылок или посредством встраивания в конечный канал распространения кусков гипертекстовой разметки); сервисы кодирования/декодирования видеосигнала различных форматов с различной степенью сжатия; онлайн-кинотеатры с профессиональными видео-контентом, интегрированный с рекомендательными системами, а также сервисами генерации и адаптации контента. УГТ-9 по данному продукту был достигнут в 2021 г.

Продукт «игровые сервисы» включает в себя: облачную игровую платформу (предоставление мгновенного доступа к играм по различным каналам потребления — веб-браузеры, смартфоны, игровые консоли, VR-очки); программный комплекс для разработки игрового программного обеспечения; набор подпрограмм для программного комплекса разработки игрового программного обеспечения, обеспечивающих возможность обмена сообщениями как между конечными пользователями, так и централизованно от имени сервиса; программный комплекс для распространения игрового программного обеспечения (компьютерных игр) в сети интернет.; стриминговые сервисы. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут к 2025 г.

Продукты на основе технологий виртуальной и дополненной реальности состоят из универсальных инструментов разработчиков для комплексного создания пользовательских VR/AAR-решений, включая универсальные среды разработки, библиотеки цифровых активов, цифровые аватары, в том числе программные средства взаимодействия пользователя с виртуальным миром, передающие реакцию обратно к пользователю через устройств вывода в режиме реального времени. Также к данному продукту относятся универсальные инструменты пользовательского уровня для создания, редактирования и доставки контента в VR/AR, включая библиотеки шаблонов и цифровых объектов, а также специализированные и универсальные маркетплейсы. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут к 2030 г.

Продукт «сервисы CDN» представляет из себя сервисы распределенного хранения и доставки контента: географически распределенная сетевая инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку и дистрибуцию медиа-конетнта конечным пользователям российских медиа-платформ. УГТ-9 по данному продукту был достигнут в 2020 г.

К продуктам на основе поисково-рекомендательных технологий относятся: сервисы, предлагающие персонализированный контент для развития личности потребителя на базе рекомендательных технологий, в том числе сервисы для индивидуального прогнозирования карьерного развития и для динамического мониторинга состояний (настроения) человека; рекомендательные сервисы, основанные на программном комплексе коллаборативной фильтрации (прогнозы поведения пользователей исходя из накопленной информации об интересах и вкусах других пользователей); программный комплекс управления процессами извлечения, преобразования и загрузки данных для подключения к рекомендательным сервисам конечных потребителей; сервисы интеллектуального поиска по различным видам медиа-контента, в том числе интеллектуального анализа видеопотока на всем потоке данных и систем выявления цепочек распространения инфоповодов и идентификации инфоповодов, распространенных ботами.

Также к данному продукту относятся: нейронная сеть, позволяющая в автоматическом режиме проводить оценку профессиональных качеств и компетенций кандидатов на вакансии на основе резюме, обеспечивающая выбор оптимального соотношения «соискатель-вакансия) с формированием соискателю рекомендации для достижения соответствия требованиям работодателя; сервисы по формированию тематических сообществ (подбор собеседников по интересам, потребностям) в социальных сетях и иных коммуникаицонных сервисах: наука, образование, профессиональная деятельность, волонтерство, творчество, спорт и пр. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут к 2024 г.

К продуктам на основе технологий интеллектуальной генерации и адаптации контента (deepfake) относятся: сервисы динамической адаптации элементов контента в режиме реального времени (выбор внешности актеров и т.д.) на основе пользовательских настроек или адаптации видео под новый текст, генерации персонажа персонаж с повторением крупной и мелкой моторики и мимики; сервисы генерации комплексного развлекательного контента на базе вводных от автора (генерации видео-фильма на базе сценария) или генерации и автоматизации генерации комплексного контента на базе персонального профиля с потребителя с минимальным участием автора. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут к 2030 г.

К продуктам на основе технологий распознавания сгенерированного контента (deep fake) относятся сервисы распознавания сгенерированного и выдаваемого за реальный контент (с точностью распознавания не менее 7% к 2025 г). УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.