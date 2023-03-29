Как в России потратят ₽100 млрд на новое общесистемное ПО и интернет-сервисы
Затраты на реализацию мероприятий дорожной карты создания «Нового общесистемного ПО» составят не менее ₽100 млрд. Свои проекты в этом направлении будут развивать «Ростелеком», VK, «Лаборатория Касперского», «1С» и ряд других компании. Карта включает два направления — «Общесистемное и прикладное ПО» и «Новые коммуникационные интернет-технологии».
Дорожная карта «Новое общесистемное ПО»
В распоряжении CNews оказалась дорожная карта «Новое общесистемное программное обеспечение». Документ, в рамках соглашения с правительством, был подготовлен «Ростелекомом», «1С», VK и «Лабораторией Касперского». Карта была утверждена Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в середине декабря 2022 г.
«Дорожные карты — это, с одной стороны, отражение реальных потребностей отраслей экономики в импортозамещающих программных решениях, с другой — прямое руководство к достижению технологической независимости, — охарактеризовал роль документов вице-премьер Дмитрий Чернышенко. — Если говорить в целом, то результатом реализации «дорожных карт» должен стать качественно иной, импортоопережающий, цифровой ландшафт российской экономики».
Согласно документу, за период до 2030 г. на развитие соответствующего направление будет потрачено ₽71,5 млрд из внебюджетных источников. В том числе «Ростелеком» предоставит ₽9,3 млрд. Объем бюджетного финансирования в текущем варианте документа пока не определен, но он будет не менее, чем ₽28,6 млрд. Таким образом, общие затраты на развитие направления за указанный период составят не менее ₽100 млрд.
Дорожная карта состоит из двух направлений: «Общесистемное и прикладное ПО» и «Новые коммуникационные интернет-технологии». Дорожная карта по второму направлению была разработана «Ростелекомом» и утверждена еще в 2021 г.
Инвестиции в проекты по направлению «Общесистемное и прикладное ПО» составят ₽100,88 млрд до 2030 г., из них ₽69,4 млрд предоставят внебюджетные источники. На грантовую поддержку проектов по разработке и внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений второй очереди будет направлено ₽45,58 млрд (из них федеральный бюджет предоставит ₽26,9 млрд, внебюджетные источники — ₽18,6 млрд), на создание отраслевого венчурного фонда будет потрачено ₽30 млрд, на обеспечение тестирования общесистемного и прикладного ПО и оценку его соответствия функциональным и техническим требованиям — ₽300 млн.
Целевые показатели
В рамках данного направления за период с 2020 г.по 2030 г. количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности увеличится с 10 до 250, а объем выручки, полученный от реализации продукции, увеличится с ₽1 млрд до ₽211 млрд.
Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальным, увеличится с 14,2% в 2020 г. до 54,2% в 2023 г. К 2030 г. доля российского прикладного и общесистемного ПО составит 71%, общее количество проектов, реализуемых за счет грантов в рамках реализации дорожной карты — 90, объем российского рынка — ₽71,5 млрд.
К 2030 г. 1 млн специалистов (бакалавров, магистров) пройдут обучение по данному высокотехнологичному направления, 145 компаний пройдут специализированную акселерационную программу для реализации отобранных проектов, 200 компаний получат консультационную поддержку по венчурному финансированию.
|Продукт
|Поднаправление
|Разработчик
|Размер инвестиций, ₽млн
|Год достижения максимального УГТ
|Планируемый УГТ к обозначенному году
|Ожидаемая выручка, ₽млн
|Год достижения ожидаемой выручки
|Развитие платформы для ERP
|ERP/CRM
|1С («1С Софт», «Научно-производственный центр 1С»
|6 000
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Мультимедийная платформа интеграции сервисов и услуг Real-Time Integration Suite (V3 Services)
|Мультимедийное ПО
|«Ростелеком», «Беркут»
|2 350
|2025
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|«CRM Декомпозиция»
|ERP/CRM
|«Ростелеком»
|1 500
|2023
|УГТ-9
|174
|2025
|Кроссплатформенный игровой движок
|Мультимедийное ПО
|VK
|1 170
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Мультимедийная платформа Wink
|Мультимедийное ПО
|«Ростелеком»
|1 170
|2024
|УГТ-9
|83
|2030
|2 300
|2030
|Инструмент планирования и коммуникаций «Яга»
|Управление разработкой ПО
|«Ростелеком» («РТК-ИТ»)
|1 002
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Современный NGFW 100 Gb
|Средства защиты информации
|ВТБ
|1 000
|2030
|УГТ-5
|н/д
|н/д
|Развитие и внедрение системы VK Teams в части пространств для рабочих групп и команд
|ERP/CRM
|VK («ВК Цифровые Технологии»), «Сургутнефтегаз»
|963
|2020
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Развитие функциональности редакторов «МойОфис» для поддержки типовых бизнес-процессов делопроизводства и анализа данных в госкорпорации «Росатом»
|Офисное ПО
|н/д
|747
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|СЭД+
|Офисное ПО
|«Ростелеком» (РТК-ЦОД)
|740
|2025
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Система Basis для замены иностранных систем виртуализации и публикации приложений на отечественное решение
|Управление ИТ-инфраструктурой
|«Ростелеком«, «Базис»
|700
|2020
|УГТ-9
|376
|2024
|Развитие платформы DevSecOps
|Управление разработкой ПО
|VK («ВК Цифровые технологии»), «Сургутнефтегаз»
|660
|2025
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Шифратор 100 Gb NGHW
|Средства защиты информации
|ВТБ
|600
|2020
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|«Умный дом»
|Управление разработкой ПО
|«Ростелеком»(«Ростелеком ИТ»)
|600
|2020
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|EasyDoc
|Мультимедийное ПО
|«АйтиЭфБи Дистрибюшн»
|512
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Сервис управления и контроля территории «РТК Ключ»
|Управление разработкой ПО
|«Ростелеком»(«Ростелеком ИТ»)
|500
|2023
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Разработка решения для управления службой каталогов и централизованного администрирования
|Управление ИТ-инфраструктурой
|РЖД, «Астра»
|499
|2025
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|«Система инвестиционного планирования»
|ERP/CRM
|«Ростелеком»
|448
|2025
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|ПО ContentCapture для автоматизации потокового ввода данных и конвертации документов
|Мультимедийное ПО
|«Газпром нефть», «Контент ИИ»
|369
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Система визуального моделирования криптоалгоритмов «Спектр»
|Мультимедийное ПО
|VK, «Вымпелком», «Мобильные Телесистемы»(МТС)
|350
|2030
|УГТ-8
|н/д
|н/д
|Tarantool Clusters Federation
|СУБД
|VK («ВК Цифровые технологии»), «Сургутнефтегаз»
|340
|2025
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Система активной защиты баз данных DBF
|Средства защиты информации
|«Банк «Национальный стандарт», «Града Технологии»
|336
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Платформа для контроля разработок, изменений и настроек бизнес-логики для систем класса ERP отечественных и иностранных производителей с применением алгоритмов искусственного интеллекта
|Управление ИТ-инфраструктурой
|«Газпром-Нефть», ГК «Астра»
|322
|2023
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|«Авангард. Рабочее пространство»
|Офисное ПО
|ЦТП, «Кварта ВК»
|273
|2030
|УГТ-8
|н/д
|н/д
|Tarantool CDC
|СУБД
|VK («ВК Цифровые Технологии»), «Сургутнефтегаз»
|270
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Платформа «СинтезМ-LC»
|Управление ИТ-инфраструктурой
|«Финансы, информация, технологии»
|245
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Развитие функциональных возможностей СУБД NitrosBase SQL
|СУБД
|«НитросДэйта Рус»
|240
|2020
|УГТ-9
|1 000
|2030
|СУБД «Линтер Сокол»
|СУБД
|НПП «Рэлэкс»
|225
|2030
|УГТ-8
|н/д
|н/д
|Российская система электронного документооборота с интеллектуальным оптическим распознаванием текста «Иннотех.Документы»
|Мультимедийное ПО
|«Технологии успеха»
|210
|2024
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Solar Dozor NFW
|Средства защиты информации
|«Ростелеком», «Солар Секьюрити»
|150
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|«Колибри»
|Управление ИТ-инфраструктурой
|н/д
|150
|2023
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Аналитическая СУБД для построения корпоративных хранилищ данных с открытым исходным кодом
|СУБД
|«Арендата Софтвер»
|149
|2020
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Доработка системы резервного копирования с защитой от вирусов-шифровальщиков RuBackup
|Управление ИТ-инфраструктурой
|Сбербанк, «Рубэкап»
|148
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Платформа графовой аналитики «Мирион»
|СУБД
|ГК «Иннотех», «Т1 Клауд»
|146,5
|2030
|УГТ-8
|н/д
|н/д
|Платформа для сбора хранения и обработки больших данных
|СУБД
|«Аренадата Софтвер»
|123
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Перевод существующих информационных систем на отечественный стек СУБД Postgress Pro и серверную ОС «Ред ОС»
|СУБД
|«Ростелеком» («Ростелеком ИТ»)
|120
|2020
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Разработка ключевых инфраструктурных компонентов, совместимых с зарубежными ОС, для миграции на отечественные ОС
|Управление ИТ-инфраструктурой
|«Базальт СПО»
|108
|2025
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Доверенный репозиторий, Java компонент
|Управление разработкой ПО
|Центральный банк
|97
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Система управления корпоративной мобильностью WorksPadEMM
|Офисное ПО
|«Объединенная авиастроительная корпорация», «Рупост»
|96
|2024
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Сервер приложений Kava LiberCat
|Управление ИТ-инфраструктурой
|«Белсофт»
|80
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Проект реализации распределенных транзакций
|СУБД
|«Пикодата»
|69,5
|2029
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Система маскирования данных для создания альтернативной версии данных
|Средства защиты информации
|«Гарда Технологии», Федеральная налоговая служба
|53
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|«Почта - 2,0»
|Почтовая система
|«Ростелеком», «Ай-Теко»
|50
|2023
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|ПО «Ива»
|Унифицированные коммуникации
|«Ростелеком», ИВКС
|50
|2020
|УГТ-9
|3 000
|2030
|Платформа для управления жизненным циклом хранения и дистрибуции артефактов
|Управление ИТ-инфраструктурой
|«Газпромнефть - региональные продажи», «Инфракод»
|48
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Внедрение ПО VK Process Mining
|Офисное ПО
|«Ростелеком»
|30
|2024
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|«Биорг Документы»
|Мультимедийное ПО
|«Ростелеком», «Биорг»
|н/д
|2030
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Проект развития частного облака с обеспечением функционала гео-распределенного федеративного частного облака
|Облачное ПО
|VK («ВК Цифровые Технологии»), «Сургутнефтегаз»
|н/д
|2023
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Операционная система для активных сетевых устройств
|Операционные системы
|«Лаборатория Касперского»
|н/д
|2020
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Операционная система для мобильных устройств
|Операционные системы
|«Лаборатория Касперского»
|н/д
|2024
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Операционная система для автоматизированных рабочих мест
|Операционные системы
|«Лаборатория Касперского»
|н/д
|2025
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Tarantool Enterprise Edition
|СУБД
|VK («ВК Цифровые технологии»
|н/д
|2020
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|StormWall Anti-Ddos
|Средства защиты информации
|«Сторм Лабс»
|н/д
|2020
|УГТ-9
|2 570
|2030
|SD-WAN: Brain4Net Service Platform
|Средства защиты информации
|«Программируемые сети»
|н/д
|2023
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Проект разработки средств защиты информации
|Средства защиты информации
|РЖД, «Позитив Технолоджис»
|н/д
|2025
|УГТ-9
|н/д
|н/д
|Доработка отечественного решения «Кибер Бэкап»для резервного копирования
|Управление ИТ-инфраструктурой
|«Гринатом«, «Киберпроект»
|н/д
|2030
|УГТ-8
|н/д
|н/д
Дорожная карта "Новое общесистемное ПО", 2023
Отраслевой венчурный фонд будет создан на базе Фонда развития интернет-иницииатив. Федеральный бюджет предоставит данному фонду субсидии в размере ₽700 млн на осуществлению консультационной поддержки стартапов и в размере ₽600 млн (или 2% от инвестиционного капитала фонда) — на осуществление управления .
В рамках направления «Новые коммуникационные интернет-технологии» инвестиции высокотехнологичных компаний в развитие продуктов и сервисов составят ₽2,03 млрд, на грантовую поддержку проектов по разработке и внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений федеральный бюджет направит ₽247 млн, на экспертную поддержку и координацию взаимодействия участников «дорожной карты» — ₽55 млн, на льготное кредитование компаний и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений — ₽60 млн, на грантовую поддержку проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации решений — ₽53 млн.
В результате работы в этом направлении российская аудитория отечественных коммуникационных платформ (социальных сетей и мессенджеров) за период с 2021 г. по 2030 г. должна увеличиться с 85,7 млн до 120 млн человек. В том числе аудитория видеохостинга RuTube — с 5,4 млн до 48 млн, фотохостинга Yappy — с 1,16 млн до 18,5 млн, отечественных видеосервисов — с 40,8 млн до 50 млн, медиагрегатора Wink — с 9 млн до 83 млн.
Аудитория онлайн-кинотеатра Ivi с 33,17 млн в 2020 г. должна будет вырасти до 39,75 млн в 2024 г, аудитория «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу») должна была вырасти с 4,9 млн в 2021 г до 6,6 млн в 2022 г. Для сравнения: мировая аудитория социальных медиа в 2022 гг. составила 4,62 млрд человек, видеосервисов — 4,55 млрд .
Общее количество поддержанных в рамках реализации дорожной карты проектов увеличится с 34 в 2020 г. до 121 в 2023 г. В том числе за счет грантового финансирования к 2024 г. должно быть поддержано 90 проектов малых предприятий. Из них в области поисково-рекомендательных продуктов — 45, в области коммуникационных продуктов — 30, в сфере гейминга — 5, в сфере генерации и адаптации информационно-развлекательного контента, а также распознавания сгенерированного контента — 5, в сфере технологий виртуальной и дополненной реальности — 5.
Регуляторные мероприятия
В рамках мероприятий по нормативному регулированию предполагается устранить регуляторные препятствия, тормозящие скорейший переход государственных органов власти всех уровней, государственных информационных систем и предприятий, относящихся к критической информационной инфраструктуре, на операционные системы, входящие в Реестр российского ПО. Предлагается обязать, для включения в Реестр по классу «Операционные системы», соответствовать следующим требованиям: наличие у заявителя продукта по классу ОС, сертифицированного ФСТЭК; поддержка как минимум трех аппаратных платформ (x86/x86-64, «Эльбрус», ARM32/ARM64).
Требования к программным продуктам других классов должны быть следующими: поддержка как минимум двух аппаратных платформ из вышеупомянутых трех и совместимость как минимум с двумя операционными системами из Реестра ПО.
Сроки подтверждения соответствия установлены следующие: системное ПО — 1 июня 2023 г; прикладное ПО, средства управления процессами организаций, средства обработки и визуализации массивов данных, офисные приложения и средства анализа данных — 1 января 2024 г; средства разработки ПО, лингвистическое ПО и промышленное ПО — 1 января 2025 г.
Также предполагается обязать, при государственном заказе и грантовой поддержке на разработку ПО, обеспечить его совместимость с операционными системами из Реестра. Уже действующие ГИС необходимо поэтапно перевести на совместимость с отечественными ОС.
Продукты в области ERP/CRM
В этой области силами ИТ-компаний будет осуществлено около десятка инициатив.
Так, «Ростелеком» за свой счет реализует проект «CRM Декомпозиция» (система управления бизнесом). Продукт представляет из себя импортонезависмое решение в сфере управления отношениями с клиентами (CRM), позволяющее сократить прямые и косвенные операционные затраты и инвестиционные расходы. Реализуется функционал, необходимый для работы второй линии B2C (бэкофис) по процессам сохранения клиентов, расчетному обслуживанию и рассмотрению претензий. В разработку проекта будет вложено ₽1,5 млрд, максимально возможный уровень технологической готовности (УГТ), 9, будет достигнуто в 2023 г., к 2025 г. выручка от реализации продукта составит ₽174 млн.
Уровень технологической готовности — метод оценки зрелости технологий для принятия решений, касающихся разработки и перехода на новые технологии. Максимальный, девятый уровень, предполагает эксплуатационные испытания натурального образца, работу в реальных условиях, всестороннюю проверку готовности к постановке на производство.
Другой продукт компании, СИП («Система инвестиционного планирования»), — это импортонезавимое решение, обеспечивающее повышение производительности типовых операций по созданию, согласованию технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, проектов с государственным участием, а также сокращение издержек за счет сокращения сроков и повышения автоматизации бизнес-процессов. В разработку проекта будет вложено ₽448 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2025 г.
Кроме того, оператор, совместно с компаний ИВКС, реализует ПО «Ива», экосистему унифицированных коммуникаций, включающую в себя набор решений, призванных обеспечить качественные услуги связи и совместной работы на различных устройствах. Инвестиции в разработку проекта составят ₽50 млн, УГТ-9 был достигнут в 2020 г., к 2030 г. выручка от реализации данного продукта составит ₽3 млрд.
Структурами «1С» («1С софт» и «Научно-производственный центр 1С») продвигается проект развития платформы для ERP. Решение представляет собой интегрированный пакет ПО, обеспечивающей общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности предприятий, ориентированный на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия. Инвестиции в разработку проекта составят ₽6 млрд, УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.
За проект «Почта-2.0» отвечают «Росатомом» и «Ай-Теко». Как видно из названия, это импортонезависимое решение для управления корпоративной электронной почтой и календарного планирования. Инвестиции в разработку проекта составили ₽50 млн, УГТ-9 будет достигнут в 2023 г.
Холдингом VK (в лице компании «ВК Цифровые технологии») будет развивать систему VK Teams, состоящую из трех частей: и сервис обмена мгновенными сообщениями VK Team, интегрированная с ним почта VK Workmail и VK Assistant (средство организации работы в корпоративном ландшафте. Инвестиции в разработку проекта составили ₽963 млн, УГТ-9 по данному продукты был достигнут в 2020 г.
Мультимедийное ПО
В области мультимедийного ПО правительственная комиссия одобрила ряд проектов, претендующих на грантовое финансирование. Система визуального моделирования (СВМ, графический редактор) криптоалгоритмов «Спектр» продвигается VK, «Вымпелкомом» и «Мобильными Телесистемами». Система ориентирована на пользователя, хорошо знакомого с криптографией, но не являющегося специалистом в области программирования, и призвана дать такому пользователю возможность самому моделировать на компьютере криптоалгоритмы и проводить с ними модельные эксперименты. СВМ позволяет создавать («рисовать») блок-схемы криптоалгоритмов различной степени детализации (от самой общей до описания отдельной операции) в виде базовых криптографических примитивов. Инвестиции в разработку проекта составят ₽350 млн, к 2030 г. по данному продукту будет достигнут УГТ-8.
Продукт «Биорг Документы» продвигается «Ростелекомом» и компанией «Биорг». Он предназначен для оцифровки документов и распознавания изображений с применением технологий искусственного интеллекта для государственных и корпоративных заказчиков. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут к 2030 г.
Проект разработки программного продукта ContentCapture для автоматизации потокового ввода данных, конвертации документов ведут «Газпром нефть» и компания «Контент ИИ». Этот продукт призван заменить ПО ABBYY FlexCapture и ABBYY Finereader Server. Инвестиции в разработку проекта составляют ₽369 млн; УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.
Компания «АйтиЭфБи Дистрибьюшн» работает над платформой интеллектуальной обработки информации Easydoc. Инвестиции в разработку проекта составят ₽512 млн; УГТ-9 будет достигнут в 2030 г.
Ряд проектов в области мультимедийного ПО будут реализовываться за свой счет. Проект доработки и модернизации мультимедийной платформы интеграции сервисов и услуг (автоматизированная система расчетов беспроводной связи и дополнительных услуг для населения) V3 Services, создается «Ростелекомом» и компанией «Беркут». Проект представляет из себя гибридную интеграционную платформу, являющуюся основой для проведения интеграций, самостоятельного создания продуктов и автоматизации бизнес-процессов организации. Инвестиции в разработку проекта составят 2,35 млрд рую., УГТ-9 будет достигнут в 2025 г.
Кроссплатформенный игровой движок от VK представляет из себя платформу для разработки видеоигр и мультимедийного контента на основе открытого исходного кода, являющуюся отечественной альтернативой зарубежным движкам Unity и Unreal Engine. Платформа будет включать в себя все ключевые компоненты, необходимые для создания игр, включая средства искусственного интеллекта и механизмы портирования на различные платформы. Инвестиции в разработку проекта составят ₽1,17 млрд, УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.
Проект мультимедийной платформы Wink от «Ростелекома» представляет из себя агрегатор, объединяющий онлайн-кинотеатр, телеканалы и иной контент (например, аудиокниги). Инвестиции в разработку проекта составят ₽1,17 млрд, УГТ-9 будет достигнут к 2024 г., к 2030 г. выручка от реализации данного продукта составит ₽83 млн.
Также в этом списке проектов значится российская система электронного документооборота с интеллектуальным оптическим распознаванием текста «Иннотех.Документы», которую продвигает компания «Технологии успеха». Инвестиции в разработку проекта составят ₽210 млн; УГТ-9 будет достигнут в 2024 г.
Продукты в сфере облачного ПО
В сфере облачного ПО правительственная комиссия одобрила проект развития частного облака, предполагающий обеспечить функционал геораспределенного федеративного частного облака. Проект реализуется «ВК Цифровые технологии» и «Сургутнефтегаз», он претендует на получение грантового финансирования. УГТ-9 по нему будет достигнут в 2023 г.
Операционные системы
В сфере операционных систем «Лаборатория Касперского» создаст операционные системы для активных сетевых устройств, для мобильных устройств и для автоматизированных рабочих мест. Данные операционные системы предназначены для создания корпоративных сетевых устройств с основным фокусом на обеспечение безопасности данных и бизнес-процессов, работающих на нем. Безопасность сетевого устройства обеспечивается на уровне операционной системы KaperskyOS. Ключевую роль в этом играют микроядерная архитектура операционной системы; собственная кодовая база микроядра KasperskyOS; использование подходов MILS и FLASK в архитектуре KasperskyOS (изоляция компонент от микроядер и друг от друга на базе архитектуры и гибких политик, единый центр управления безопасностью информационной системы); практики проектирования кибериммунной архитектуры конечного решения; централизованное управление ИТ и ИБ функциями/настройками/процессами через консоль управления Kaspersky Security Center. Для активных сетевых устройств УГТ-9 было достигнуто в 2020 г., для мобильных устройств — будет достигнуто в 2024 г, для автоматизированных рабочих мест — в 2025 г.
Продукты в сфере офисного ПО
В сфере офисного ПО правительственная комиссия одобрила два проекта, претендующих на грантовое финансирование. Первый — это система управления корпоративной мобильностью WorksPadEMM, которую продвигают ОАК и «Рупост». Проект представляет из себя централизованную систему управления мобильными устройствами с интегрированными функциями управления и контроля корпоративного контента на мобильных устройствах. Инвестиции в разработку проекта составят ₽96 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2024 г.
|Показатели
|Единицы измерения
|2020 г. (базовое значение)
|2021 г. (базовое значение)
|2022 г.
|2023 г.
|2024 г.
|2025 г.
|2030 г.
|Целевые показатели развития высокотехнологичного направления
|Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития высокотехнологичного направления, единиц
|22
|29
|32
|103
|134
|159
|309
|Целевые показатели развития направления «Общесистемное и прикладное программное обеспечение»
|1. Доля использования российского прикладного и общесистемного ПО в общем объеме использования прикладного и общесистемного ПО, %
|-
|-
|15%
|23%
|33%
|48%
|71%
|2. Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности в рамках развития поднаправления "Общесистемное и прикладное программное обеспечение" высокотехнологичного направления "Новое общесистемное программное обеспечение", единиц
|10
|16
|19
|44
|75
|100
|250
|3. Объем выручки, полученный от реализации продукции поддержанных проектов ЦКР по направлению "Общесистемное и прикладное программное обеспечение", ₽млрд
|1,0
|1,6
|6,5
|8,7
|20,3
|29,6
|211,3
|4.Доля продуктов, по которым подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности, %
|14,2%
|14,2%
|42,8%
|54,2%
|-
|-
|-
|5. Общее количество проектов, реализуемых за счет грантов в рамках реализации «дорожной карты» , штук
|-
|-
|19
|30
|41
|64
|90
|Целевые показатели развития направления "Новые коммуникационные интернет-технологии"
|1. Российская аудитория отечественных коммуникационных платформ (социальных сетей и мессенджеров), млн пользователей
|-
|85,7
|90
|95
|100
|105
|120
|2. Общее количество поддержанных проектов в рамках реализации «дорожной карты» по направлению «Новые коммуникационные интернет- технологии», штук
|34
|109
|141
|121
|121
|109
|109
|Объем российского рынка технологических решений, создаваемых в рамках высокотехнологичного направления
|Поднаправление "Общесистемное и прикладное программное обеспечение", ₽млрд
|-
|-
|162,2
|182,5
|204,2
|226,3
|350,8
|Объемы и источники финансирования «дорожной карты»
|Внебюджетные средства, ₽млн (накопленным итогом), в том числе:
|0,00
|975,0
|28 938,0
|35 531,9
|46 310,0
|53 475,5
|71 503,0
|Собственные средства компании «Ростелеком» (накопительным итогом) ₽млн
|-
|975,0
|3 633,5
|-
|-
|-
|-
Дорожная карта "Новое общесистемное ПО", 2023
Второй проект — «Авангард. Рабочее пространство» от компаний ЦТП и «Кварта ВК». Это комплексное решение, объединяющее в одной экосистеме функции управления проектами и задачи коллективной работы с документами и коммуникаций между участниками проектных групп. Инвестиции в разработку проекта составят ₽273 млн, к 2030 г. по данному продукту будет достигнут УГТ-8.
В качестве проекта второй очереди названо развитие функциональности редакторов «МойОфис» для поддержки типовых бизнес-процессов делопроизводства и анализа данных в госкорпорации «Росатом» («Новые облачные технологии»). Инвестиции в разработку проекта составят ₽747 млн, УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.
Также в этой сфере «Ростелеком» за свой счет реализует два проекта. Первый из них, СЭД+, создается совместно с «РТК-ЦОД». Проект представляет из себя унифицированное решение для организации электронного документооборота и системы управления бизнес-процессами для органов федеральной государственной власти с учетом высоких требований к производительности и информационной безопасности с возможностью дальнейшего масштабирования. Инвестиции в разработку проекта составят ₽740 млн, УГТ-9 будет достигнут в 2025 г.
Второй проект — это ПО VK Process Mining, российская платформа процессной аналитики для управления процессами и показателями бизнеса в режиме реального времени, которая обеспечивает «легкий» переход к цифровой трансформации компании. В разработку проекта будет вложено ₽30 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2024 г.
Продукты в сфере систем управления базами данных
Правительственная комиссия одобрила ряд проектов, которые претендуют на грантовое финансирование. Платформа графовой аналитики «Мирион» продвигается группой компаний «Иннотех» и «Т1 Клауд». Платформа предлагает пользовательский интерфейс для визуализации информации графовой базы данных: поиска вершин и визуализации подграфа, построенного вокруг найденных вершин, а также для экспортного анализа сущностей и их связей посредством построения графа. Инвестиции в разработку проекта составят ₽146,5 млн, к 2030 г. по данному продукту будет достигнут УГТ-8.
СУБД «Линтер Сокол» создана НПП «Релэкс». Это высокопроизводительная масштабируемая реляционная СУБД нового поколения, объединяющая в себе удобство реляционных и быстродействие in-memory решений с поддержкой облачных технологий. Инвестиции в разработку проекта составят ₽225 млн, к 2030 г. по данному продукту будет достигнут УГТ-8.
Проект реализации распределенных транзакций ведет компания «Пикодата». Распределенная транзакция — это транзакция, затрагивающая несколько ресурсов. Для фиксации распределенной транзакции все участники должны гарантировать, что любое изменение данных будет постоянным. Изменения должны сохраняться даже в случае фатального сбоя системы или других непредвиденных событий. Если хоть один из участников не сможет предоставить такую гарантию, вся транзакция завершиться с ошибкой и будет выполнен откат любых изменений данных внутри области транзакции. Инвестиции в проект составят ₽69,5 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнуто в 2029 г.
Также в списке есть два проекта компании «Аренадата Софтвер». Первый — платформа для сбора хранения и обработки больших данных. Инвестиции в данный проект составят ₽123 млн, УГТ-9 был достигнут в 2020 г. Второй проект — аналитическая СУБД для построения корпоративных хранилищ данных с открытым исходным кодом. Она предназначена для хранения, обработки и анализа больших объемов структурированных и слабоструктурированных данных; инвестиции в проект — ₽149 млн, УГТ-9 также был достигнут в 2020 г.
Ряд компаний реализует проекты в этом направдлении за собственный счет. Три проекта ведет компании «ВК Цифровые технологии» (дочернее предприятие VK). Один из них — Tarantool Enterprise Edition — представляет из платформу in-memory вычислений в серверном приложений Tarantool. Утверждается, что платформа устойчива к сбоям и соответствует набору требований для высоконадежных систем. УГТ-9 был достигнут в 2020 г. В разработку второго проекта — Tarantool Clusters Federation — будет вложено ₽340 млн, в разработку третьего проекта Tarantool CDC — ₽270 млн. Для Tarantool CDC УГТ-9 будет достигнут в 2025 г., для Tarantool Custers Federation — в 2030 г.
Также в этой группе проектов значится проект по развитию функциональных возможностей СУБД NitrosBase SQL, которым занимается компания «НитросДейта Рус». Продукт предназначен для корпоративного и финансового секторов. Разработчики NitrosBase утверждают, что их продукт демонстрирует быстродействие «в десятки раз, превосходящее все известные аналоги», включая Oracle, MS SQL, IBM DB2 и т.п. В разработку продукта было вложено ₽240 млн, УГТ-9 был достигнут в 2020 г., выручка от реализации продукта к 2030 г. составит ₽1 млрд.
В этом списке проектов значится и перевод существующих информационных систем на отечественный стек СУБД Postgress Pro и серверную операционную систему «Ред ОС». Его продвигают «дочка» «Ростелекома» — «Ростелеком ИТ»». Инвестиции в разработку проекта составят ₽120 млн, УГТ-9 должен был быть достинут в 2020 г.
Продукты для защиты информации
В сфере средств защиты информации правительственная комиссия одобрила проект системы активной защиты баз данных DBF, который претендует на грантовое финансирование. Проект реализуется «Банком «Национальный стандарт» и «Гарда технологии». Речь идет о комплексе технических или программных средств, предназначенных для мониторинга, аудита и контроля доступа к информации, обрабатываемой в базах данных, а также защиты от целевых атак на них. Инвестиции в проект составят ₽336,2 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2030 г.
Ряд проектов в сфере защиты информации будут реализованы за собственные средства компаний. Среди них — система маскирования данных, которая используется для создания альтернативной версии данных, ее реализуют Федеральная налоговая служба вместе с компанией «Гарда Технологии». Инвестиции в разработку проекта составят ₽53 млн, УГТ-9 будет достигнут в 2030 г.
Проект StormWall Anti-Ddos реализуется компанией «Сторм лабс».Речь идет о решение для защиты от DDos-атак, предполагающем облачную очистку трафика с точками очистки в Москве, Франкфурте, Вашингтоне, Гонконге, Сингапуре и Казахстане. Мощность московской точки очистки порядка 1,2 тыс Гбит/с. Разработчики решения утверждают, что за счет геораспределения они добиваются фильтрации атак близко к их источникам и могут фильтровать мощные атаки. УГТ-9 для данного продукта был достигнут в 2020 г., к 2030 г. выручка от реализации продукта составит ₽2,57 млрд.
Проект Solar Dozor NFW реализуется компаниями «Ростелеком» и «Солар Секьюрити». Это система предотвращения утечек информации. Она блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявляться признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности. В разработку продукта будет вложено ₽150 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2030 г.
Проект SD-WAN: Brain4Net Service Platform реализуется компанией «Программируемые сети». Продукт позволяет крупным предприятия (владельцам собственной MPLS-сети) и государственным ведомствам добиться максимальной автоматизации управления инфраструктурой распределенных сетей передачи данных, имея возможность использовать оборудование и ПО российского производства. УГТ-9 будет достигнут в 2023 г.
РЖД и «Позитив Технолоджис» создают решение для предупреждения утечек и защиты информации. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2025 г.
Два проекта реализует банк ВТБ. Первый из них, шифратор 100 Gb NGHW, предназначен для криптографической защиты информации, передаваемой по высокоскоростным каналам связи на скорости 100 Гбит/с. В разработку продукта было вложено ₽600 млн, УГТ-9 по данному продукту был достигнут в 2020 г. Второй проект, «Современный NGFW 100 GB», фильтрует сетевой трафик для защиты от внутренних и внешних угроз. В разработку продукта будет вложено ₽1 млрд, при этом к 2030 г. по данному продукту будет достигнут лишь УГТ-5.
Проекты в сфере управления ИТ-инфраструктурой
В сфере управления ИТ-инфраструктурой правительственная комиссия также одобрила ряд проектов, претендующих на грантовое финансирование. Среди них — сервер приложений Java LiberCat, реализуемый компанией «Белсофт». Продукт создан на основе проекта Apache Tomcat, поставляется в формате веб-сервера (TomCat) и сервера приложений в спецификации Jacarta EE (TomEE+). LiberCat выступает альтернативой проприетарным продуктам Oracle WebLogic, IBM WebSphere, RedHat JBoss и другим. Инвестиции в разработку проекта составят ₽80 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2030 г.
Другой проект — платформа для контроля разработок, изменений и настроек бизнес-логики для систем класса ERP отечественных и иностранных производителей с применением алгоритмов искусственного интеллекта. Ее разрабатывают «Газпромнефть» и группа компаний «Астра». Продукт должен обеспечить бесперебойную работу объектов критической информационной инфраструктурой, он позволяет исключать потенциальные уязвимости (недокументированные возможности) и потенциально неоптимальные фрагменты кода с применением алгоритмов нечеткого поиска и искусственного интеллекта. Инвестиции в разработку составили ₽322 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2023 г.
Также в этом списке проектов значится платформа для управления жизненным циклом хранения и дистрибуции артефактов. Его продвигают «Газпромнефть — региональные продажи» и «Инфракод». Инвестиции в разработку проекта составят ₽48 млн; УГТ-9 будет достигнут в 2030 г.
Ряд проектов в сфере управления ИТ-инфраструктурой будут реализованы за собственный счет компаний. «Финансы, информация, технологии» работает над платформой «СинтезM-LC», комплексом программ, включающим отечественную операционную систему «СинтезМ» со встроенными средствами виртуализации и защиты информации.Плоатформа предназначена для создания (развития) территориальных распределенных многоуровневых защищенных центров обработки данных, а также интеграцию любых данных в единое защищенное информационное пространство. В разработку данного продукта будет вложено ₽254 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2030 г.
Фигурирует в Дорожной карте и довольно своеобразный продукт — операционная система для ПК KolibriOS, форк MenuetOS. Она написана на ассемблере FASM, поэтому очень компактна. Ее предполагается доработать и сделать средством управления жизненным циклом ПО. Инвестиции в проект составят ₽149,8 млн, УГТ-9 по данному продукту будет достигнут в 2023 г.
Также в данном перечне проектов значатся: доработка отечественного решения «Кибер Бэкап» для резервного копирования («Гринатом», «Киберпроект»; в 2030 г. будет достигнут УГТ-8); разработка ключевых инфраструктурных компонентов, совместимых с зарубежными ОС, для миграции на отечественные ОС («Базальт СПО»; инвестиции в проект — ₽108 млн; УГТ-9 будет достигнут в 2025 г.); доработка системы резервного копирования с защитой от вирусов-шифровальщиков RuBackup (Сбербанк, «Рубэкап»; инвестиции в разработку проекта — ₽148 млн; УГТ-9 — в 2030 г.); разработка решения для управления службой каталогов и централизованного администрирования (РЖД, группа компаний «Астра»; инвестиции в разработку проекта — ₽499 млн; УГТ-9 — в 2025 г.); система Basis для замены иностранных систем виртуализации и публикации приложений на отечественное решение («Ростелеком», «Базис»; инвестиции в разработку проекта — ₽700 млн; УГТ-9 — в 2020 г; выручка от реализации продукта к 2024 г. — ₽376 млн).
Продукты в сфере управления разработкой ПО
Правительственная комиссия одобрил два проекта, претендующих на грантовое финансирование. Первый из них — проект Центрального банка по созданию доверенного репозитория и Java компонента — доверенной среды разработки и исполнения Java SE на базе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK. Инвестиции в разработку проекта составят ₽97 млн, УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.
Второй проект — развитие DevSecOps платформы, который занимается «ВК Цифровые технологии», позволяющей, в частности, подключать ИБ-специалистов на ранних стадиях разработки продуктов. Инвестиции в разработку проекта составят ₽660 млн, УГТ-9 по данному проекту будет достигнут к 2025 г.
Также за собственный счет «Ростелеком» и его «дочка» «РТК-ИТ» реализуют два проекта: сервис управления и контроля территории «РТК Ключ» и «Умный дом».
«РТК Ключ» — это платформа для обеспечения безопасности периметра многоквартирных домов, пользовательских интерфейсов для управления домофонами, камерами, шлагбаумами и оборудованием СКУД для жильцов многоквартирных домов и управляющих компаний, а также для возможности сбора показаний счетчиков и формирования отчетов в РСО. Кроме того, платформа обеспечит импортонезависимость ПО при управлении безопасностью жилого комплекса. В разработку проекта будет вложено ₽500 млн, УГТ-9 будет достигнут в 2023 г.
Проект «Умный дом» включает в себя продукты «Умное управление» и «Умное видеонаблюдение». Продукты представляют из себя инструменты управления устройствами интернета вещей по протоколу ZWare, а также инструменты управления видеокамерами пользователя и просмотра трансляции с камеры, сервисы видеоналитики, функции пополнения лицевого счета с банковских карт, смен тарифных планов, покупки и активации промокодов, сценарность для устройств с автоматическими выполнениями правил для устройств и отправок нотификаций. В разработку проекта было вложено ₽600 млн, УГТ-9 был достигнут в 2020 г.
В качестве проектов второй очереди в сфере управления разработки ПО значится инструмент планирования и коммуникаций «Яга», который также является проектом «Ростелекома» и «РТК-ИТ». Речь идет о решении, разрабатываемым для замены инструментов Atlassian (Trellom, Jira и Confluence). Инвестиции в разработку проекта составят ₽1,02 млрд, УГТ-9 по данному проекту будет достигнут к 2030 г.
Продукты в сфере «Новых коммуникационных интернет-технологий»
По направлению «Новые коммуникационные интернет-технологии» также намечена разработка ряда продуктов. В первую очередь, это «коммуникационные сервисы (социальные сети и мессенджеры)»: программный комплекс автоматического формирования титров для аудиовизуального контента, включая платформу распознавания речи и перевода в текст; программный комплекс для доставки текстового или аудиовизуального контента конечным потребителям на основе их предыдущего опыта взаимодействия с контентом данной тематики; сервис по выявлению нарушений прав граждан в сети интернет на основе автоматического анализа коммуникационных сред (социальные сети, мессенджеры, многопользовательские игры); сервисы для проведения многопользовательских онлайн-видеоконференций; программный комплекс для сбора, хранения и обработки информации по целевым аудиториям доставка текстового и аудиозуального контента; коммуникационная платформа с клиентским программным обеспечением и шифрованным каналом взаимодействия между пользовательскими устройствами с применением сертифицированных средств криптографической защиты информации;. коммуникационный хаб, объединяющий учетные записи пользователей в различных коммуникационных интернет-сервисах и предоставляющий сквозной доступ для общения с одной площадки с использованием разных соцсетей и мессенджеров; маркетплейсы цифровых активов, в том числе имеющие широкий функционал по созданию контента; метавселенные и сервисы, обеспечивающие их функционирование; сервисы для гибкой занятости (Gip-экономика), в том числе имеющие функционал реализации smart-контрактов (для упрощения взаиморасчетов).
Также продукт «коммуникационные сервисы» будет включать в себя социальные сети и мессенджеры с широким функционалом и вспомогательные сервисы, в том числе: универсальные бизнес-модели для работы с производством и поставщиками контента; интегрированные видеосервисы со встроенными технологиями искусственного интеллекта для создания контента; возможность производства и дистрибуции видов медиа-контента; рекомендательные сервисы; платежные инструменты; голосовой помощник и онлайн-переводчик; сквозной доступ к различным сторонним сервисам с аккаунта платформы; гео-специфические и социальные сервисы. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут к 2025 г.
Следующий продукт — «коммуникационные сервисы» (видео-сервисы). Он включает в себя: платформу видео-хостинга с расширенным функционалом (универсальные бизнес-модели для работы с производителями и поставщиками контента, встроенные технологии искусственного интеллекта для создания контента и рекомендаций, инструменты для установления, подтверждения, защиты и монетизации авторских прав); программный комплекс для распространения аудиовизуального контента по запросу (с использованием коротких ссылок или посредством встраивания в конечный канал распространения кусков гипертекстовой разметки); сервисы кодирования/декодирования видеосигнала различных форматов с различной степенью сжатия; онлайн-кинотеатры с профессиональными видео-контентом, интегрированный с рекомендательными системами, а также сервисами генерации и адаптации контента. УГТ-9 по данному продукту был достигнут в 2021 г.
Продукт «игровые сервисы» включает в себя: облачную игровую платформу (предоставление мгновенного доступа к играм по различным каналам потребления — веб-браузеры, смартфоны, игровые консоли, VR-очки); программный комплекс для разработки игрового программного обеспечения; набор подпрограмм для программного комплекса разработки игрового программного обеспечения, обеспечивающих возможность обмена сообщениями как между конечными пользователями, так и централизованно от имени сервиса; программный комплекс для распространения игрового программного обеспечения (компьютерных игр) в сети интернет.; стриминговые сервисы. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут к 2025 г.
Продукты на основе технологий виртуальной и дополненной реальности состоят из универсальных инструментов разработчиков для комплексного создания пользовательских VR/AAR-решений, включая универсальные среды разработки, библиотеки цифровых активов, цифровые аватары, в том числе программные средства взаимодействия пользователя с виртуальным миром, передающие реакцию обратно к пользователю через устройств вывода в режиме реального времени. Также к данному продукту относятся универсальные инструменты пользовательского уровня для создания, редактирования и доставки контента в VR/AR, включая библиотеки шаблонов и цифровых объектов, а также специализированные и универсальные маркетплейсы. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут к 2030 г.
Продукт «сервисы CDN» представляет из себя сервисы распределенного хранения и доставки контента: географически распределенная сетевая инфраструктура, позволяющая оптимизировать доставку и дистрибуцию медиа-конетнта конечным пользователям российских медиа-платформ. УГТ-9 по данному продукту был достигнут в 2020 г.
К продуктам на основе поисково-рекомендательных технологий относятся: сервисы, предлагающие персонализированный контент для развития личности потребителя на базе рекомендательных технологий, в том числе сервисы для индивидуального прогнозирования карьерного развития и для динамического мониторинга состояний (настроения) человека; рекомендательные сервисы, основанные на программном комплексе коллаборативной фильтрации (прогнозы поведения пользователей исходя из накопленной информации об интересах и вкусах других пользователей); программный комплекс управления процессами извлечения, преобразования и загрузки данных для подключения к рекомендательным сервисам конечных потребителей; сервисы интеллектуального поиска по различным видам медиа-контента, в том числе интеллектуального анализа видеопотока на всем потоке данных и систем выявления цепочек распространения инфоповодов и идентификации инфоповодов, распространенных ботами.
Также к данному продукту относятся: нейронная сеть, позволяющая в автоматическом режиме проводить оценку профессиональных качеств и компетенций кандидатов на вакансии на основе резюме, обеспечивающая выбор оптимального соотношения «соискатель-вакансия) с формированием соискателю рекомендации для достижения соответствия требованиям работодателя; сервисы по формированию тематических сообществ (подбор собеседников по интересам, потребностям) в социальных сетях и иных коммуникаицонных сервисах: наука, образование, профессиональная деятельность, волонтерство, творчество, спорт и пр. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут к 2024 г.
К продуктам на основе технологий интеллектуальной генерации и адаптации контента (deepfake) относятся: сервисы динамической адаптации элементов контента в режиме реального времени (выбор внешности актеров и т.д.) на основе пользовательских настроек или адаптации видео под новый текст, генерации персонажа персонаж с повторением крупной и мелкой моторики и мимики; сервисы генерации комплексного развлекательного контента на базе вводных от автора (генерации видео-фильма на базе сценария) или генерации и автоматизации генерации комплексного контента на базе персонального профиля с потребителя с минимальным участием автора. УГТ-9 по данному продукту будет достигнут к 2030 г.
К продуктам на основе технологий распознавания сгенерированного контента (deep fake) относятся сервисы распознавания сгенерированного и выдаваемого за реальный контент (с точностью распознавания не менее 7% к 2025 г). УГТ-9 будет достигнут к 2030 г.