Власти отказываются тратить сотни миллионов на проекты на базе Java

Из дорожной карты «Новое общесистемное ПО» исключены два проекта, связанных с языком Java – доверенный репозиторий и сервера приложений Libercat. Государство решило отказаться от финансирования проектов, общая стоимость реализации которых достигает 200 млн руб.

«Новое общесистемное ПО» осталось без проектов на базе Java

В распоряжении CNews появилась обновленная версия дорожной карты «Новое общесистемное ПО», разработанная «1С», VK, «Лабораторией Касперского» и «Ростелекомом» в рамках соглашения с Правительством.

Согласно новой версии документа, из дорожной карты исключен ряд ранее запланированных мероприятий, в том числе связанных с продуктами на базе языка Java.

Так, исключается проект «Доверенный репозитарий Java компонент», который компания «Бизнес коммуникации» должна была делать в интересах Центробанка. Стоимость проекта оценивалась в 97 млн руб. Речь шла о создании доверенной среды разработки и исполнения Java SE на базе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK.

Второй исключенный проект – сервер приложений Java Libercat. Его должна была реализовать компания «Белсофт» (торговая марка AxiomJDK), стоимость реализации проекта – 80 млн руб.

Libercat создан на основе проекта Apache Tomcat, поставляется в формате веб-сервера (TomCat) и сервера приложений в спецификации Jacarta EE (TomEE+). LiberCat выступает альтернативой проприетарным продуктам Oracle WebLogic, IBM WebSphere, Red Hat JBoss и др.

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Таким образом, реализация обоих проектов оценивалась в 177 млн руб. Причинами их исключения из дорожной карты в документе называется отказ государства от выделения бюджетного финансирования.

В компании «Белсофт» заявили, что будут реализовывать проект на собственные средства. В компании «Бизнес коммуникации» не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Почему нет смысла инвестировать в сервера приложений на базе Java

«Сервера приложений, по типу Oracle Web Logic, это необходимые программы для стека Java Enterprise Edition (Java EE), и в настоящее время являются довольно устаревшей технологией, - объясняет технический директор компании Promo IT Радик Хисметов. - Пришедшие на смену технологии для создания микросервисной архитектуры вытеснили с рынка Java EE. Также этому способствовало появление популярного на данный момент фреймворка Spring Framework (и его аналогов), на котором базируется огромное количество бизнес-решений из всех отраслей».

Хисметов полагает, что инвестировать в разработку сервера приложений в его чистом виде нет смысла – более перспективно инвестировать в переезд решений с Java EE на современные технологии.

«На текущий момент есть ряд СПО-решений для организации репозитория Java компонент (например Nexus), - продолжает Хисметов. – Они имеют все необходимые функции для обеспечения организации грамотного процесса разработки, сборки и развертывания приложений (в своей части). Если здесь что-то и может потребоваться, то это проработка дополнительной безопасности, с которой могут справиться DevOps специалисты».

Отсутствие доверия со стороны Java-разработчиков

Гендиректор компании CorpSoft24 Константин Рензяев соглашается, что основная проблема упомянутых продуктов состоит в отсутствии доверия к ним со стороны сообщества Java-разработчиков, поскольку непонятно кем, как долго, насколько качественно будут поддерживаться эти новые продукты.

«Это при том, что доступен, много лет поддерживается и имеет многомиллионную аудиторию исходный СПО-проект Apache Tomcat, в котором есть раздел типовых Java-компонент, и на ИТ-рынке имеется множество его коммерческих реализаций от именитых ИТ-гигантов», - добавляет Рензяев.