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«Диасофт» интегрировал ИИ-помощника в Digital Q.AppServer для интеллектуального управления серверами приложений

Компания «Диасофт» совершенствует решение Digital Q.AppServer, объединяющее в себе серверы приложений на базе Apache TomEE и WildFly. Оно помогает системным администраторам управлять серверами без сложных команд в консоли или через операционную систему, а разработчикам – быстро тестировать и развертывать приложения. Однако с ростом числа приложений и усложнением конфигураций возрастает и нагрузка на администраторов. В связи с этим ИТ-специалисты «Диасофт» интегрировали ИИ-помощника в Digital Q.AppServer. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В отличие от традиционных инструментов мониторинга, которые лишь фиксируют события, ИИ-ассистент в Digital Q.AppServer участвует в управлении инфраструктурой. Его ключевые задачи включают: рекомендации по настройке безопасности: система анализирует текущие параметры серверов Apache TomEE и WildFly и предлагает оптимальные настройки для минимизации рисков, опираясь на лучшие практики и требования регуляторов; анализ событий и устранение инцидентов: ИИ-помощник может в режиме реального времени обрабатывать потоки логов и метрик, выявлять неочевидные аномалии, предсказывать возможные сбои и предлагать сценарии их устранения без участия человека.

«Мы не просто автоматизируем рутинные задачи, мы меняем подход к эксплуатации. Появление ИИ-помощника в Digital Q.AppServer – это следующий шаг в развитии нашего решения. Вместо того чтобы реагировать на проблемы постфактум, администратор получает проактивного ассистента, который помогает удерживать инфраструктуру в безопасном и высокопроизводительном состоянии», – сказал Сергей Рощупкин, руководитель продуктового направления «Сервер приложений» в «Диасофт».

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Внедрение искусственного интеллекта призвано усилить ключевые преимущества Digital Q.AppServer: единое администрирование, централизованный мониторинг утечек памяти и потоков, а также встроенные пакеты безопасности. Это особенно актуально в контексте ужесточения требований к защите данных и острой нехватки на рынке высококвалифицированных специалистов по администрированию серверов приложений.

Решение стало альтернативой западным аналогам, таким как Oracle WebLogic и IBM WebSphere. Оно позволяет осуществить миграцию в сжатые сроки – до 30 дней. Digital Q.AppServer включено в реестр российского программного обеспечения (запись №18179 от 05.07.2023).

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