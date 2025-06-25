Health & Nutrition сокращает логистические издержки с помощью Process Mining

Компания Health & Nutrition, производитель напитков на растительной основе, совместно с ИТ-интегратором GlowByte завершила инновационный проект по цифровой трансформации цепочек поставок с использованием платформы VK Process Mining на одном из своих складов в г. Тюмень. Об этом CNews сообщили представители Health & Nutrition.

Вызовы и решения

90% продукции компании относится к категории здорового питания, и такой показатель как свежесть является ключевым элементом позиционирования. Молочные продукты имеют ограниченные сроки годности (от 14 до 30 дней), и доставка таких продуктов требует особого подхода. С помощью платформы для анализа и оптимизации бизнес-процессов VK Process Mining удалось провести глубокий анализ логистических процессов компании и выявить скрытые возможности для ускорения доставки продукции, способов продления остаточного срока свежести, оптимизации товарных запасов и снижения потерь, а также анализа параллельных маршрутов движения товаров.

Ключевые результаты: по отдельным группам продуктов финансовая экономия составляет от двух до пяти млн руб.; 77% логистических цепочек имеют значительный потенциал оптимизации; в 53% случаев обнаружено превышение страховых запасов; для части товаров срок хранения оказался вдвое больше ожидаемого.

Якуб Закриев, генеральный директор Health & Nutrition: «Process Mining позволил нам по-новому увидеть всю цепочку поставок — от производства до полки. Мы не просто нашли узкие места, но и разработали систему решений, которая уже дает измеримые результаты: сокращение потерь, увеличение свежести продукции и улучшение сервиса для розницы. Столь значимый эффект подтверждает стратегическую ценность технологии для всего бизнеса и важность внедрения современных ноу-хау в производство продуктов питания».

Успешный пилотный проект станет основой для цифровизации всей цепочки поставок Health & Nutrition. В планах компании — расширение анализа на полный ассортимент продукции и дальнейшая интеграция процессной аналитики в операционное управление.