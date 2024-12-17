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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166239
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iTrend

iTrend

iTrend — коммуникационное агентство для ИТ-компаний и высокотехнологичного сектора экономики. iTrend помогает строить цифровой бренд тем компаниям, для которых ИТ, инновации, технологичные изменения — приоритетные направления развития. Агентство обеспечивает PR и digital-сопровождение клиентам, работающим на рынках России, Центральной Азии и Беларуси. Совместно с порталом GlobalCIO развивает Школу ИТ-маркетологов - профессиональное сообщество для маркетинговых специалистов в ИТ.


17.12.2024 Акции российских ИТ-компаний за полгода рухнули на треть 1
31.10.2024 Рост российского рынка ИТ-услуг в 2024 году прогнозируется на уровне 30% 1
09.10.2024 CNews получил Беляевскую премию за популяризацию науки и технологий 1
07.10.2024 Беляевскую премию вручили за развитие ИТ и искусственного интеллекта 1
23.04.2024 Российским программистам деньги больше не нужны. Сеньорам и мидлам подавай удаленку – это главный критерий выбора работодателя 1
15.05.2023 Минцифры предложили ввести в России маркировку для всех текстов и рисунков, созданных ИИ 1
07.03.2023 Разработчики просят полмиллиарда рублей в год на экспорт российского ПО 1
14.12.2021 «Биржа ATI.SU» запустила сервис для быстрого поиска автомобильных грузоперевозчиков 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
13.12.2021 Konica Minolta выпустила систему визуального контроля качества Visual Quality Inspection 1
13.12.2021 Платформа VK Process Mining ускорила обработку заявок от B2B-клиентов «Мегафона» на 37% 1
10.12.2021 Сервисы VK Cloud Solutions помогли Prof-IT Group сократить время простоев на 65% 1
17.10.2007 «Корус консалтинг» займётся Open source 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

iTrend и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
8213 2
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 81 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Microsoft Corporation 24625 1
МегаФон 8805 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Konica Minolta 406 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
SAP SE 5279 1
Oracle Corporation 6688 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
X Corp - Twitter 2845 1
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 1
Цифра ГК 2426 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Konica Minolta Business Solutions 65 1
Аурига - Auriga 74 1
AMD Graphics Product Group - ATI 943 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
Comply 8 1
Accenture plc 682 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
MONT - МОНТ 144 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
IW Group - И Вэ Групп 10 1
СТРИМ Консалтинг 5 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Альфа-Банк 1769 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Инвитро - Invitro 70 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
LinkedIn 635 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
101Hotels.com 456 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 1
Киностудия КИТ 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Unsplash 764 1
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 34 1
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
DOOH - Digital out-of-home - Медиа в общественных местах 17 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10136 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
FreePik 981 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 10 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
IDC MarketScape 18 1
ATI.SU - АТИ.СУ Площадки 19 1
Prof-IT SRM - Система автоматизации процесса управления закупками и работой с поставщиками 7 1
Prof-IT MES - Система управления производственными процессами 5 1
Konica Minolta FORXAI 3 1
VK Tax Monitoring 2 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Минцифры РФ - КиберЗОЖ 5 1
Midjourney - нейросеть 55 1
Prof-IT Identiq - платформа промышленной идентификации 2 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Pixabay 129 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Власова Ася 8 4
Железняков Александр 3 2
Кирьянова Александра 135 2
Беляев Александр 18 2
Вильде Святослав 61 1
Жаров Александр 174 1
Сударкин Евгений 25 1
Макаров Валентин 220 1
Ванюлин Вячеслав 12 1
Фролов Павел 84 1
Рензяев Константин 62 1
Лапунова Светлана 2 1
Хритина Екатерина 1 1
Шадаев Максут 1009 1
Полунин Владимир 2 1
Сергеев Алексей 45 1
Сайганов Сергей 3 1
Кудж Станислав 21 1
Партин Александр 1 1
Чернов Федор 30 1
Гиацинтова Светлана 18 1
Коган Алексей 11 1
Лисица Марина 2 1
Королева Надежда 1 1
Лазарев Михаил 3 1
Шафран Дарья 1 1
Шлыков Валерий 1 1
Бухановский Александр 14 1
Саранцева Екатерина 1 1
Козлов Юрий 2 1
Поленов Дмитрий 2 1
Фролов Валентин 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Африка - Африканский регион 3478 2
Япония 13282 2
Азия - Азиатский регион 5529 2
Казахстан - Республика 5526 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Ближний Восток 2943 2
Европа 21768 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 2
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Япония - Токио 995 1
Европа Восточная 3075 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Армения - Республика 2280 1
Индия - Bharat 5446 1
Америка Южная 850 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Америка Латинская 1812 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Катар 162 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Азия Восточная 169 1
Оман Султанат 113 1
Германия - Нижняя Саксония - Лангенхаген 4 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 562 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Экономический эффект 1067 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 867 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Английский язык 6634 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Reddit 312 1
Ведомости 996 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 13 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 1
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 1
Росбалт ИА 60 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 12 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Keypoint Intelligence 7 1
Buyers Laboratory 15 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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