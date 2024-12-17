iTrend
iTrend — коммуникационное агентство для ИТ-компаний и высокотехнологичного сектора экономики. iTrend помогает строить цифровой бренд тем компаниям, для которых ИТ, инновации, технологичные изменения — приоритетные направления развития. Агентство обеспечивает PR и digital-сопровождение клиентам, работающим на рынках России, Центральной Азии и Беларуси. Совместно с порталом GlobalCIO развивает Школу ИТ-маркетологов - профессиональное сообщество для маркетинговых специалистов в ИТ.
iTrend и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Власова Ася 8 4
|Железняков Александр 3 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Беляев Александр 18 2
|Вильде Святослав 61 1
|Жаров Александр 174 1
|Сударкин Евгений 25 1
|Макаров Валентин 220 1
|Ванюлин Вячеслав 12 1
|Фролов Павел 84 1
|Рензяев Константин 62 1
|Лапунова Светлана 2 1
|Хритина Екатерина 1 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Полунин Владимир 2 1
|Сергеев Алексей 45 1
|Сайганов Сергей 3 1
|Кудж Станислав 21 1
|Партин Александр 1 1
|Чернов Федор 30 1
|Гиацинтова Светлана 18 1
|Коган Алексей 11 1
|Лисица Марина 2 1
|Королева Надежда 1 1
|Лазарев Михаил 3 1
|Шафран Дарья 1 1
|Шлыков Валерий 1 1
|Бухановский Александр 14 1
|Саранцева Екатерина 1 1
|Козлов Юрий 2 1
|Поленов Дмитрий 2 1
|Фролов Валентин 1 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|Keypoint Intelligence 7 1
|Buyers Laboratory 15 1
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