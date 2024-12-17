iTrend — коммуникационное агентство для ИТ-компаний и высокотехнологичного сектора экономики. iTrend помогает строить цифровой бренд тем компаниям, для которых ИТ, инновации, технологичные изменения — приоритетные направления развития. Агентство обеспечивает PR и digital-сопровождение клиентам, работающим на рынках России, Центральной Азии и Беларуси. Совместно с порталом GlobalCIO развивает Школу ИТ-маркетологов - профессиональное сообщество для маркетинговых специалистов в ИТ.