Рост зарплат в ИТ остановился, поиск работы занимает до 3 месяцев, резюме больше не работают: исследование iTrend и ЦАМТ

66% ИТ-специалистов столкнулись с трудностями при поиске работы в 2025 г. Еще 42% «айтишников» говорят о заморозке заработных плат. ИИ ухудшает качество найма: резюме утратили смысл, а дополнительные проверки увеличивают стоимость и срок найма в среднем до более трех месяцев. Об этом CNews сообщили представители iTrend.

При этом большинство ИТ-специалистов считает неэтичные практики использования ИИ в процессе трудоустройства вынужденной мерой в условиях высокой конкуренции за рабочие места. Такие выводы содержатся в совместном исследовании коммуникационного агентства iTrend и Центра анализа мировых тенденций (ЦАМТ), реализованном при поддержке Ассоциации «Руссофт» и ИТ-компании iSpring.

Исследование проведено в конце 2025 — начале 2026 гг. и основано на качественных глубинных интервью с представителями ИТ-рынка, а также количественном опросе более 100 специалистов разных уровней.

Рынок труда в ИТ к началу 2026 г. окончательно замедлился. Компании перешли от массового найма к точечному и более осторожному открытию позиций. Это привело к резкому росту конкуренции среди кандидатов: число открытых вакансий в 2025 г. сократилось на 22% по сравнению с 2024 г. — впервые с 2019 г., по проанализированным исследователями данным из открытых источников.

Рынок труда фактически стал рынком работодателя, отмечают авторы исследования. ИТ-специалисты перестали диктовать условия, а компании ужесточили требования к опыту, глубине экспертизы и способности кандидатов решать прикладные задачи.

Рост заработных плат практически остановился — 42% респондентов говорят о заморозке повышений в своих компаниях. В 2025 г. средняя зарплата в ИТ выросла у ряда специалистов всего на 4% и составила около 180 тыс. руб. в месяц (данные исследования совпадают с данными «Хабр Карьера» и Росстата). Незначительная индексация зарплат связана, в первую очередь, с дефицитом специалистов уровня middle+, которых компании стараются удерживать деньгами. В то же время зарплатные ожидания junior- и части middle-«айтишников» все чаще оказываются выше уровня, предлагаемого рынком. При этом работодатели «хотят больше за меньшие, чем раньше, деньги», свидетельствуют респонденты. Приобретение новых технологических знаний и навыков более не гарантирует рост заработной платы, как это было принято в ИТ-отрасли в предыдущие годы.

В 2025 г. ИТ-специалистам стало сложнее находить новую работу. Если до этого в ИТ было сложно «войти» новичкам, то теперь со сложностями столкнулись представители всех грейдов, включая опытных специалистов. 66% опрошенных связывают сложности с увеличением конкуренции за вакансии, вне зависимости от уровня опыта. Работодатели стали сильнее фильтровать кандидатов на соответствие требованиям (стек, зарплатные ожидания, опыт и т.д.) еще на стадии первичного отбора: теперь порядка 50% соискателей не доходят до проверки профессиональных навыков.

Одним из ключевых сдвигов рынка труда стало изменение самих механизмов найма в ИТ. Резюме перестали работать как инструмент отбора: массовое использование ИИ в процессе трудоустройства уравняло кандидатов и снизило ценность готовых резюме и портфолио для работодателей. Более половины респондентов (55%) считают, что ИИ усложняет найм — сложнее пробиться через «фильтры», а работодатели все чаще фокусируются на технических интервью и тестовых заданиях, что дополнительно увеличивает длительность и стоимость найма. В итоге поиск работы у специалистов всех уровней занимает в среднем три месяца и более, а количество этапов отбора увеличивается. Это отмечают порядка 50% участников опроса.

Среди наиболее распространенных практик неэтичного использования ИИ при найме респонденты называли «приписывание опыта/кейсов», «выполнение тестовых заданий», «преувеличение роли в проектных командах», «ответы на вопросы технического интервью».

При этом лишь 40% респондентов осуждают подобные неэтичные практики использования ИИ в процессе трудоустройства, большинство же считает это вынужденной мерой, связывая ее, с одной стороны, с массовой доступностью ИИ-инструментов (78%), а с другой — с возросшей конкуренцией за вакансии (64%). Порядка 60% опрошенных используют ИИ при написании сопроводительных писем, около 50% — для выполнения тестовых заданий и прохождения технического интервью. Большинство ИТ-специалистов считают, что ИИ положительно влияет на их карьерные перспективы (59%) и регулярно используют для рабочих задач (54%). О повышении личной продуктивности при помощи ИИ в работе говорят 72% ИТ-специалистов. Чаще всего искусственный интеллект используется для автоматизации рутинных задач (65%).

Несмотря на общее замедление найма, исследование не фиксирует резкого роста увольнений. Большинство компаний в 2025 г. сокращали именно открытие новых позиций, а не штат. Основными причинами ухода сотрудников оставались выгорание и снижение эффективности, а не массовые сокращения или закрытие проектов.

«Полтора года назад DevOps-инженер рассматривал до 10 предложений по работе в день. В начале 2026 года на одну tech-вакансию может приходить до 300 откликов. Появилась “теневая занятость” — когда специалист работает сразу на нескольких работодателей. Удерживать лояльность команд стало сложнее, а сворачивание долгосрочных инвестпроектов ограничивает возможности для карьерного роста в ИТ. Одновременно бизнес внедряет ИИ в ИТ-процессы и разработку ПО, создавая дополнительное давление на рынок труда. Быстрые изменения полностью меняют ландшафт найма, удержания и развития ИТ-команд, а между работодателем и сотрудником появляются ИИ-барьеры», — сказал Павел Житнюк, генеральный директор коммуникационного агентства iTrend.

«Рынок труда реагирует на замедление отрасли быстрее других показателей. Мы видим классическую фазу охлаждения после периода перегрева. Компании дольше принимают решения и точнее формулируют запрос к кандидатам. При этом дефицит опытных специалистов сохраняется, поэтому зарплаты уровня middle+ продолжают расти, пусть и заметно медленнее, чем в предыдущие годы», — сказал Роман Юнеман, основатель ЦАМТ.

По данным исследования, валовая добавленная стоимость ИТ-сектора в 2025 г. сократилась на 7% и составила 2,6 трлн руб. Это первое снижение показателя за последние пять лет. Компании столкнулись с удорожанием денег и снижением готовности инвестировать в рискованные проекты, что ограничило возможности для роста и масштабирования, и напрямую отразилось на рынке труда.

Результаты исследования показали, что все изменения носят системный характер и затрагивают рынок полностью, а не отдельные компании или сегменты.

«Для ИТ-индустрии ключевым активом остаются люди, поэтому кадровая ситуация напрямую влияет на состояние компаний. При этом за последние годы структура дефицита изменилась: если раньше не хватало специалистов любого уровня, то сегодня рынок перенасыщен джунами без достаточной инженерной подготовки, тогда как дефицит middle- и senior-специалистов только усиливается. Развитие искусственного интеллекта дополнительно снижает спрос на начальные позиции, но повышает ценность опытных кадров, способных создавать и развивать сложные технологические решения», — сказал Валентин Макаров, президент ассоциации ИТ-компаний «Руссофт».

«Результаты исследования подтверждают то, что мы видим в работе с корпоративными клиентами: рынок труда в ИТ вошел в фазу рационализации. Компании перестали расширять команды авансом и все чаще фокусируются на производительности, управляемости и измеримых результатах. Это напрямую влияет на подход к людям — важны не просто технические навыки, фокус смещается с них на способность быстро работать в логике бизнеса и стабильно давать результат. В таких условиях растет роль внутренних ресурсов: обучения, развития и внутренней мобильности, которые позволяют закрывать потребности без постоянного выхода на внешний рынок», — сказал Андрей Приемко, директор по разработке iSpring.

Методология

В рамках качественного этапа исследования были проведены глубинные интервью с ИТ-специалистами разных уровней, HR и руководителями компаний. Количественный этап включал опрос более 100 сотрудников российских ИТ-компаний. В выборку вошли представители ключевых ИТ-специальностей, включая разработку, аналитику данных, тестирование, продуктовый и проектный менеджмент, а также смежные технические роли. Большую часть респондентов составили специалисты уровня middle+ и senior, что отражает текущую структуру спроса на рынке труда.

Дополнительно использовались данные открытых источников и отраслевой статистики. Сопоставление результатов опроса с внешними данными позволило уточнить выявленные тенденции и снизить влияние выборочных искажений.