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RBM Group РБМ Групп

RBM Group — команда финансистов и биржевых аналитиков с опытом в M&A, привлечении капитала и биржевых размещениях для ИТ. 


31.03.2025 RBM Group и iTrend запускают услугу по оценке финансового потенциала для ИТ-компаний 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

RBM Group и организации, системы, технологии, персоны:

iTrend 14 1
Data monetization - Монетизация данных 1665 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4510 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1981 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171953.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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