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RBM Group РБМ Групп
RBM Group — команда финансистов и биржевых аналитиков с опытом в M&A, привлечении капитала и биржевых размещениях для ИТ.
|31.03.2025
|RBM Group и iTrend запускают услугу по оценке финансового потенциала для ИТ-компаний 1
RBM Group и организации, системы, технологии, персоны:
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