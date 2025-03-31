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RBM Group и iTrend запускают услугу по оценке финансового потенциала для ИТ-компаний

Коммуникационное агентство iTrend и финансовая консалтинговая группа RBM Group представили сервис комплексной оценки финансового потенциала, разработанный специально для компаний ИТ-сектора. Новый продукт позволяет провести всесторонний анализ текущего состояния бизнеса с фокусом на реальную стоимость ИТ-бизнеса и перспективы финансового развития. Об этом CNews сообщили представители iTrend.

В рамках услуги эксперты оценивают операционную эффективность компании, ее инвестиционную привлекательность по состоянию на текущий момент, ценность «репутационного капитала» и уровень готовности к стратегическим сделкам, включая слияния и поглощения (M&A), привлечение частных инвестиций, первичные публичные размещения (IPO) и подготовительные этапы к ним (pre-IPO).

Сервис ориентирован на собственников и топ-менеджмент технологических компаний, которые планируют в ближайшем будущем финансовые сделки. Речь идет о ситуациях, когда требуется привлечение инвестиций для развития бизнеса или проведения сделок M&A, выход на новые рынки с усилением конкурентных позиций, оптимизация долговой нагрузки, частичная монетизация активов или разработка современных инструментов мотивации ключевых сотрудников.

В рамках услуги эксперты RBM Group и iTrend проведут диагностику устойчивости бизнес-модели и системы корпоративного управления, оценят перспективность ниши, в которой работает ИТ-компания, затем проанализируют финансовые показатели и инвестиционную привлекательность компании. Особое внимание уделяется репутационному аудиту, который охватывает медиаактивность, восприятие компании ключевыми стейкхолдерами, оценку эффективности текущей стратегии коммуникаций с инвесторами.

По результатам проведенной работы собственник ИТ-компании получает представление о рыночной стоимости бизнеса, а также конкретные рекомендации по оптимизации бизнес-процессов и коммуникационной стратегии. Дополнительно разрабатывается подробный план подготовки к потенциальным сделкам, формируется перечень потенциальных инвесторов или стратегических покупателей, а также проводится индивидуальная консультация собственников бизнеса с участием ключевых экспертов обеих компаний.

В 2024 г. 14 новых эмитентов разместили свои акции на открытом рынке на 81 млрд руб., и еще один начал собирать заявки, — это стало лучшим результатом с 2007 г. По мнению экспертов финансового рынка, в 2024 г. российский рынок первичного акционерного капитала сделок IPO (Initial Public Offering) окончательно сформировался как независящий от международных рынков и иностранных инвесторов. В 2025 г. и последующих годах прогнозируется дальнейший рост интереса бизнеса к размещениям на бирже, а со стороны институциональных инвесторов и частных лиц (в первую очередь) – к приобретению российских активов.

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