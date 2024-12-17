Акции российских ИТ-компаний за полгода рухнули на треть

ИТ-падение

Акции ИТ-компаний на Московской бирже за полгода в среднем потеряли треть стоимости.

Среди компаний, чьи акции подешевели присутствуют разработчики ПО «Группа Астра» и «Диасофт», производитель микроэлектроники «Элемент», ИБ-компания Positive Technologies и др.



Например, акции «Группы Астра» за последние шесть месяцев упали на 29,62% до 411,55 руб. за акцию, следует из данных портала TradingView. Акции «Диасофта» также просели на 35,63% при стоимости одной акции на момент выхода материала (17 декабря 2024 г.) 3 646 руб.

Почти на такую же величину упали акции «Софтлайна» — на 35,79%. Нынешняя их цена составляет 101,84 руб. Также и акции группы Positive Technologies упали на 36,58% при сегодняшней цене 1 883,2 руб. за штуку. Акции ПАО «Ива» просели на 36,86%. Сейчас стоимость одной акции составляет 188,05 руб. И акции «Элемента» подешевели на 40,08%. Сейчас акции компании торгуются на бирже по цене 12,37 коп.

ededchechine на Freepik Акции ИТ-компаний на Мосбирже просели

Представители группы «Астра» и «Ива» отказались комментировать падение акций.

Что происходит

Стоит отметить, что ситуация с котировками акций ИТ-компаний не исключительна, а касается всего рынка в целом. «Настроения инвесторов на российском фондовом рынке в целом пессимистичны, — отметил эксперт Smart-lab.ru Василий Баранов. — Технологический сектор в нисходящем в тренде вместе с широким рынком».

«Рынком правит риторика ЦБ, все ждут сигнала о начале цикла снижения ставок, — продолжил Баранов. — Именно это и станет мощным драйвером к переоценке и возврату оптимизма. Технологический сектор, вероятно наряду с банковским — первые кандидаты на рост при улучшении общей конъюнктуры».

Финам Падение индекса ИТ-компаний на Московской бирже за последние шесть месяцев с более чем c 4000 пунктов до 2296

«Общее падение по рынку связано с общим экономическим состоянием в стране, — рассказал CNews финансовый директор «Диасофт» Дмитрий Поленов. — Сейчас рынок акций в целом выглядит непривлекательным. Привлекательны отдельные компании с перспективой существенного роста в горизонте одного-трех лет». Вместе с возобновлением роста экономики произойдет и рост на рынке акций, отметил он.

С начала 2024 г. рынок «падал широким фронтом», индекс достиг сегодня минимумов с марта 2023 г., отметил руководитель направления аналитики коммуникационного агентства iTrend Владимир Шабалин. По его словам, высокие процентные ставки делают депозиты привлекательней и забирают деньги с биржи, а самим компаниям все сложнее демонстрировать рост выручки, ведь затраты на персонал растут быстрее.

«Отечественный фондовый рынок лихорадит последние полгода по ряду причин, — рассказал CNews Юрий Козлов, создатель и автор Telegram-канала «Инвестируй или проиграешь». — Среди них — рекордно высокая ключевая ставка Центробанка, повышающая привлекательность банковских вкладов, выход нерезидентов из акций, которые смогли найти лазейки в законодательстве, а также опасения инвесторов относительно перспектив роста бизнеса в будущем году на фоне высоких процентных ставок в экономике».

В 2025 г. Центробанк может приступить к снижению ключевой ставки, что положительно скажется на росте котировок акций ИТ-компаний, отметил Козлов.

«По мнению аналитиков, сегодня основным фактором негативного давления на рынок акций остается ужесточение денежно-кредитной политики, которое заставляет инвесторов, и, в первую очередь, розничных инвесторов искать более стабильные и надежные инструменты вложения средств», — отмечает собеседник среди аналитиков рынка.

Он отметил, что был затянувшийся выход инвесторов из акций и ПИФов акций (с вынужденной для последних распродажей «по любым ценам» для выплат денег уходящим из паев фондов клиентов), который в последней фазе, на фоне снизившейся ликвидности, отсутствии покупок во многих бумагах приводил к нерелевантным котировкам. «Возникшая премия, а также недооценка в акциях уже превышает возможные преимущества от перехода в облигации и фонды денежного рынка», — добавляю в «Элементе».

Самые высокие и низкие цены

Самая высокая цена за акцию компании «Астра» (722,95 руб.) была 27 марта 2024 г., а самая низкая (411,05 руб.) была достигнута 13 дек. 2024 г., следует из данных портала TradingView.

Дороже всего акции «Софтлайна» (253,20 руб.) стоили 29 сентября 2023 г., а самая дешевая акция (103,20 руб.) — 13 декабря 2024 г. При этом дороже всего (3 200 руб.) акции Positive Technologies стоили 3 июля 2024 г., а самая низкая — цена составила 405 руб. и была достигнута 24 февр. 2022 г.

Предел по цене (7 332,5 руб.) акций «Ива» был 14 февраля 2024 г., а самый низкий показатель составил 3 580 руб. по состоянию на 29 ноября 2024 г. Самая высокая цена акций (22 коп.) «Элемента» была 6 июня 2024 г., а самая низкая цена составила 13 коп., и была достигнута 13 дек. 2024 г.

Немалые выручки

Несмотря на падении котировок акций, выручка ИТ-компаний растет, что объясняется санкционными ограничениями и вектором властей на импортонезависимость. Например, в 2023 г. выручка ГК «Элемент» выросла на 46% до 35,8 млрд руб. Это произошло за счет существенного роста спроса на российскую электронную компонентную базу.

Выручка «Группы Астра» по итогам 2023 г. выручка выросла на 77% и составила 9,5 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млрд руб. А выручка Positive Technologies за тот же период выросла на 61%, с 13,8 млрд руб. до 22,2 млрд руб.