Козлов Юрий
|17.12.2024
|Акции российских ИТ-компаний за полгода рухнули на треть 1
|17.12.2024
|LogistiX заменила WMS на 14 складах компании «Рулог» 1
Козлов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|FreePik 980 1
|LogistiX LEAD WMS 52 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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