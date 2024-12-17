Писаренко Александр
Писаренко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Accenture plc 682 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
|РУЛОГ - HAVI Logistics 3 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
|Правительство Белгородской области - Губернатор Белгородской области - органы государственной власти 5 1
|Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 44 1
|Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
|Заздравных Эдуард 1 1
|Верёвкин Олег 1 1
|Козлов Юрий 2 1
|Кирсанова Светлана 69 1
|Вендин Геннадий 1 1
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