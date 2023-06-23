Axenix разработала стратегию локализации ИТ-ландшафта логистической компании «Рулог»

Компания Axenix завершила разработку стратегии локализации ИТ-ландшафта логистической компании «Рулог» (ранее известной как HAVI). В рамках проекта проанализировано текущее и целевое состояние ИТ-архитектуры и инфраструктуры, предложены варианты для замены существующих информационных систем, реализована миграция на локальную облачную платформу и российские решения. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

«Самой важной задачей для нас в последние месяцы стало обеспечение бесперебойного предоставления сервисов нашим клиентам. В условиях быстро меняющегося внешнего окружения мы осознали необходимость выстроить новый ИТ-ландшафт с преобладанием российских решений», — отметил Александр Писаренко, директор по информационным технологиям «Рулог».

Одной из особенностей проекта было то, что у российского подразделения «Рулог» отсутствовала документация на используемые информационные системы, так как они являлись частью глобальной ИТ-инфраструктуры. Для сбора необходимой информации специалисты Axenix провели множество глубинных интервью с бизнес- и ИТ-командами, далее были разработаны описания систем, структура их взаимодействия и варианты решений.

«В ходе обследования инфраструктуры «Рулог» стало ясно, что половина всех ИС “закрывают” почти 90% бизнес-процессов, и именно на них был сделан основной акцент. Не для всего ПО было легко подобрать аналоги. Мы кропотливо сравнивали решения по полноте покрытия функциональных и нефункциональных требований, параметрам архитектуры и надежности поставщиков. В результате удалось составить перечень возможных систем, которые смогли удовлетворить бизнес-потребности заказчика», — отметил Максим Ким, старший менеджер практики «Технологическая стратегия» компании Axenix.

В рамках второго этапа проекта были выбраны конкретные решения из предложенных вариантов, сформулирован и реализован детальный план трансформации. Он включал в себя миграцию данных и информационных систем из глобального облака на российскую платформу, развертывание сети, замену офисных, коммуникационных и других рабочих сервисов на локальные решения, обеспечение информационной безопасности новой ИТ-инфраструктуры. Так, облачная инфраструктура реализована на платформе Yandex Cloud, офисные и коммуникационные сервисы Microsoft заменены на решения «Яндекс 360».

Основные работы были завершены в конце 2022 г. Сейчас заканчивается настройка пользовательских устройств и обучение сотрудников «Рулог» по работе с новыми сервисами. Технической поддержкой локальной ИТ-инфраструктуры займется команда Axenix.

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Компания «Рулог» (ранее известная как HAVI) предоставляет услуги в области оптимизации и управления цепочками поставок. «Рулог» сегодня – это сеть из 14 распределительных центров, расположенных на всей территории России от Калининграда до Владивостока, это команда свыше 1200 человек и сотрудничество с локальными и международными брендами по всему миру.

Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляет услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.