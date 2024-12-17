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РУЛОГ HAVI Logistics

РУЛОГ - HAVI Logistics

Компания РУЛОГ (ранее известная как HAVI) предоставляет услуги в области инноваций, оптимизации и управления цепочками поставок. РУЛОГ – это сеть из 14 распределительных центров, расположенных на всей территории России от Калининграда до Владивостока,

 


17.12.2024 LogistiX заменила WMS на 14 складах компании «Рулог» 1
23.06.2023 Axenix разработала стратегию локализации ИТ-ландшафта логистической компании «Рулог» 1
14.03.2008 РУЛОГ управляет поставками товара с помощью «1С:Предприятия 8» 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

РУЛОГ и организации, системы, технологии, персоны:

Accenture plc 682 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Microsoft Corporation 24625 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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