РУЛОГ HAVI Logistics
Компания РУЛОГ (ранее известная как HAVI) предоставляет услуги в области инноваций, оптимизации и управления цепочками поставок. РУЛОГ – это сеть из 14 распределительных центров, расположенных на всей территории России от Калининграда до Владивостока,
|17.12.2024
|LogistiX заменила WMS на 14 складах компании «Рулог» 1
|23.06.2023
|Axenix разработала стратегию локализации ИТ-ландшафта логистической компании «Рулог» 1
|14.03.2008
|РУЛОГ управляет поставками товара с помощью «1С:Предприятия 8» 2
РУЛОГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Accenture plc 682 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
|1С 8213 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 157 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
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