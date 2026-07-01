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ВымпелКом Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью 1
17.12.2018 Правительство Москвы и «Билайн» заключили соглашение о развитии услуг связи в столице 1
03.09.2018 «Билайн» и «Моторика» запустили удаленный мониторинг ассистивных устройств 1
13.10.2014 «Билайн Бизнес» и «Geolife Эшелон» устанавливают телематические блоки с М2М SIM-чипами на водный транспорт 2
28.08.2014 «Билайн» выходит на автомобильный рынок 1
30.05.2012 «ВымпелКом» поможет «Донэнерго» автоматизировать информационно-измерительную систему энергопотребления Ростовской области 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

ВымпелКом и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9464 6
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 487 2
Эшелон Геолайф ГК - Эшелон 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1411 1
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НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 148 1
Google LLC 12605 1
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