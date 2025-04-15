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Чех Илья



15.04.2025 «Инферит» и научно-технологическая гильдия «Рубежи науки» объявляют о сотрудничестве 1
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
11.05.2022 Российский производитель протезов рук «Моторика» разрабатывает протез с обратной связью 1
18.03.2021 «Лаборатория Касперского»: каждый второй оптимистичен к обществу людей с имплантами или чипами 1
26.02.2019 «Лаборатория Касперского» исследовала уязвимости бионических технологий 1
27.11.2018 Российские разработчики представили в Лондоне виртуальную систему реабилитации 1
04.09.2018 «Билайн» «впервые в мире» подключил киборгов к интернету вещей 1
03.09.2018 «Билайн» и «Моторика» запустили удаленный мониторинг ассистивных устройств 1
28.05.2018 «Моторика» представила платформу виртуальной реальности для реабилитации 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Чех Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Promobot - Промобот 139 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
Ростелеком 9854 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1254 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 76 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 14 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 47 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Альфа-Банк 1787 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 929 1
Национальные приоритеты АНО 19 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 190 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 1
ЭФКО ГК 22 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 2
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 6
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели 176 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 4
MedTech - Ассистивные технологии - Вспомогательные технологии - Assistive technologies 18 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 3
Implant - Имплант 91 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7739 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5421 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17277 3
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 2
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RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 411 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 1
PnP - Plug&Play 315 1
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4854 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6441 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7381 1
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ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 201 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6327 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2041 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 523 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2245 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8772 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24513 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 1
Моторика - ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 3 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес NB-IoT/М2М-решения 5 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 1
Моторика - Motorica Manifesto 1 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - АКБ Барьер 269 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Дащенко Владимир 15 1
Кошечкин Дмитрий 1 1
Каленчук Алексей 16 1
Абрамов Борис 2 1
Наместникова Мария 21 1
Лебедев Михаил 54 1
Биктимиров Артур 2 1
Матвиенко Юрий 3 1
Лебедев Артемий 100 1
Иванов Сергей 388 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Зарубина Камила 10 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Дроздов Игорь 45 1
Каем Кирилл 36 1
Южаков Алексей 27 1
Власов Алексей 16 1
Фурсин Алексей 157 1
Максимов Юрий 28 1
Спиридонов Максим 11 1
Кржановский Сергей 2 1
Васильев Артем 20 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2971 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1201 1
Германия - Федеративная Республика 12753 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1596 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 65 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 1
Армения - Республика 2309 1
Беларусь - Белоруссия 5776 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1290 1
Узбекистан - Республика 1764 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Бразилия - Федеративная Республика 2383 1
Казахстан - Республика 5607 1
Индия - Bharat 5514 1
Таиланд - Королевство 830 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1063 1
Аргентина - Аргентинская Республика 589 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1372 1
Таджикистан - Республика 876 1
Камерун - Республика 55 1
Бахрейн - Королевство 123 1
Саудовская Аравия - Королевство 596 1
Туркмения - Туркменистан 435 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 569 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1132 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 270 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
Европа Восточная 3109 1
Филиппины - Республика 571 1
Нигерия - Федеративная Республика 320 1
Перу - Республика 280 1
Куба - Республика 367 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 5
Здравоохранение - Реабилитация 387 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4445 3
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 105 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10104 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5180 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1905 2
Quality of Life - Качество жизни 34 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3581 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 25 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4097 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 73 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 910 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Спортивное программирование 28 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 1
Металлы - Серебро - Silver 762 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 444 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5715 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2456 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1527 1
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 12 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4733 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3300 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 351 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 173 1
Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 2 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 32 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 53 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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