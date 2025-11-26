Разделы

Ахметчанов Павел


СОБЫТИЯ


26.11.2025 От визуализации к платформам совместной работы: как развиваются онлайн-доски в России 1
19.11.2024 Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ахметчанов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2532 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1360 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 141 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4444 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2248 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22945 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5979 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 992 1
SRE - Site Reliability Engineering 53 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56994 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31848 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2018 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5540 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8858 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11382 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17062 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72772 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17086 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17853 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9343 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22963 1
Microsoft Whiteboard 15 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 101 1
Microsoft Office 3936 1
Россия - РФ - Российская федерация 156230 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18149 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51122 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 255 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31738 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1503 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2369 1
