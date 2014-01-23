Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191427
ИКТ 14764
Организации 11425
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3558
Системы 26649
Персоны 83282
География 3038
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

РУСМОЛКО Русская молочная компания

РУСМОЛКО - Русская молочная компания

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.01.2014 «Программные Технологии» оптимизировали бизнес-процессы «Русмолко» на базе Docsvision 5 2
14.08.2013 «Русская молочная компания» перешла на Docsvision 5.1 2
23.05.2013 «Русская молочная компания» расширяет границы использования Docsvision 4
28.06.2012 «Русмолко» приступила к опытной эксплуатации СЭД на базе DocsVision 5
10.10.2011 «Русская молочная компания» автоматизировала документооборот на базе DocsVision 3

Публикаций - 6, упоминаний - 17

РУСМОЛКО и организации, системы, технологии, персоны:

Программные технологии 86 5
Docsvision - ДоксВижн 1038 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1089 4
9139 2
Microsoft Corporation 25376 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 56 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 119 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34282 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13449 5
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1200 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26285 3
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1921 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5758 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32142 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9761 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11574 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2468 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
Docsvision СЭД - ECM-система 245 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 991 1
Хайров Рашид 2 2
Брыкин Дмитрий 5 2
Рэдзиш Павел 2 2
Галанин Артур 3 2
Евреев Сергей 1 1
Андреев Владимир 100 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2958 3
Россия - ПФО - Пензенская область 624 2
Россия - РФ - Российская федерация 159339 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11485 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6372 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51606 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8428 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2203 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1972 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424207, в очереди разбора - 727027.
Создано именных указателей - 191427.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240