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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177659
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Укстина Анна


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Эволюция бизнес-процессов движется в сторону IBP 1
23.05.2025 «Акрихин», «Х5 Еда», «Яндекс Лавка», «Рулог» расскажут про внедрение IBP 27 мая на конференции CNews 1
15.05.2025 Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Укстина Анна и организации, системы, технологии, персоны:

TerraLink - ТерраЛинк 287 3
Arlift - Арлифт 6 3
Novo BI - Ново Биай 17 1
Team Value - Тим Вэлью 1 1
Optimacros - Оптимакрос 71 1
SAP SE 5344 1
Yandex - Яндекс 7840 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 3
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 3
РУЛОГ - HAVI Logistics 6 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 495 3
X5 Group - X5 Еда 3 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1082 1
X5 Group - Перекрёсток 582 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 10 1
IBP - Integrated Business Planning - интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов 43 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3334 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10781 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15393 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68885 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 707 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 122 1
OOP - Object-oriented programming - ООП - Объектно-ориентированное программирование - ORM - Object-Relational Mapping - объектно-реляционное отображение 45 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2104 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4208 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 127 1
Финансовое планирование 94 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5641 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5808 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53604 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1429 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5411 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32206 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 417 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21106 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4948 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3445 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4766 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 575 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6920 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2284 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1359 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 379 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3226 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 157 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 61 3
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 29 3
Яндекс.Лавка 254 2
Retail Expert - PlanKit IBP 1 1
Microsoft Office 3835 1
Шингарев Павел 19 3
Митченко Светлана 4 3
Прокопович Владислав 6 3
Толкунов Валентин 3 3
Рогов Артем 3 3
Кравченко Жанна 3 3
Чавушян Сара 3 3
Терехин Никита 2 2
Зайдуллин Марат 2 2
Михайлов Михаил 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 150193 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 418 3
Экономический эффект 1123 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9269 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14268 1
Энергетика - Energy - Energetically 5275 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49532 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7459 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4098 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 39 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24949 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5048 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 213 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5618 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 557 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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