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Баранов Василий



17.12.2024 Акции российских ИТ-компаний за полгода рухнули на треть 1
23.07.2014 «Билайн Бизнес» обеспечил Wi-Fi в автомобилях «Командир. такси» в Петербурге и Москве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Баранов Василий и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Telegram Group 1983 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Командир Такси 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi 318 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
FreePik 980 1
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Коробов Евгений 31 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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