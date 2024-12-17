Баранов Василий
|17.12.2024
|Акции российских ИТ-компаний за полгода рухнули на треть 1
|23.07.2014
|«Билайн Бизнес» обеспечил Wi-Fi в автомобилях «Командир. такси» в Петербурге и Москве 1
Баранов Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
|Командир Такси 2 1
|Козлов Юрий 2 1
|Поленов Дмитрий 2 1
|Коробов Евгений 31 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
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