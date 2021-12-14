«Биржа ATI.SU» запустила сервис для быстрого поиска автомобильных грузоперевозчиков

Сервис «Поиск активных перевозчиков» предоставляет детальную информацию об игроках рынка, которые наиболее активно работают по тем или иным маршрутам. Так он облегчает владельцам грузов выбор исполнителей и помогает более гибко подходить к формированию своих цепочек поставок. Об этом CNews сообщили представители iTrend.

В условиях дефицита грузоперевозчиков компаниям становится сложнее находить исполнителей, соответствующих требованиям – работа по их подбору для каждого конкретного маршрута требует все больше времени и ресурсов. Чтобы минимизировать риски своих пользователей, «Биржи ATI.SU» разработала новый сервис – «Поиск активных перевозчиков».

Сервис помогает компаниям в короткий срок отправить груз, найти новых постоянных исполнителей на определенное направление и при необходимости проанализировать рынок перевозчиков по нужному маршруту. Сначала был разработан API, который клиенты могли интегрировать в свои информационные системы для быстрого подбора перевозчиков. Позже добавили этот функционал в раздел «Поиск транспорта», что позволило искать активных перевозчиков прямо на сайте Биржи ATI.SU. Сейчас «Поиск активных перевозчиков» перерос в отдельный сервис, которым можно пользоваться как на сайте, так и в своем ПО через API.

В настоящее время пользователям сервиса «Поиск активных перевозчиков» достаточно заполнить специальную форму на сайте «Биржи ATI.SU», указав интересующее направление перевозки, грузоподъемность и объем машины, необходимый тип кузова (например, рефрижератор), временные рамки отчета. После этого система мгновенно формирует ранжированный отчет по перевозчикам, которые в указанный период осуществляли поиск грузов по заданному направлению или выставляли машины. В отчете также содержится детальная информация об их рейтинге, активностях на сайте, претензиях, которые когда-либо им выставляли заказчики, и сведения об их транспортных средствах. Важно, что в него включаются данные не только по свободным и активным в настоящее время перевозчикам, но и по тем, которые не выставляют свой транспорт в поиск.

Таким образом, «Поиск активных перевозчиков» – это инструмент, который помогает участникам рынка принимать эффективные бизнес-решения и оптимально выстраивать цепочки поставок, анализируя актуальные для них направления. Если грузовладелец намерен пополнить базу своих перевозчиков, он сможет увидеть список заинтересованных фирм, оценить их надежность и предложить им работать на закрытых «Площадках ATI.SU». Также сервис полезен заказчикам, которые по каким-то причинам не хотят выкладывать груз в общий доступ, и предпочитают искать исполнителей самостоятельно. Часто к «Поиску активных перевозчиков» прибегают в ситуациях, когда нужно отправить груз максимально быстро, но потенциальные исполнители в данный момент не могут оперативно отреагировать на размещенную заявку. Сервисом может быть полезен и перевозчикам, которые планируют открыть новое направление и хотят оценить его потенциал – отчет позволяет понять, сколько участников рынка в определенный период искали грузы по этому направлению и какие фактически работали на нем наиболее часто.

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«Разрабатывая сервис, мы опирались на успешный опыт зарубежных логистических площадок, где такой инструмент уже представлен. На нашей Бирже зарегистрировано более 300 тыс. участников рынка, мы обрабатываем и анализируем огромный массив данных. Поэтому оценка активности исполнителей на том или ином направлении оказывается достаточно объективной. В дальнейшем мы планируем расширять его функциональность в соответствии с меняющейся ситуацией на нашем рынке и новыми потребностями компаний и перевозчиков», – отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

О Бирже ATI.SU:

Биржа грузоперевозок ATI.SU – крупнейшая биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в республике Беларусь, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на Бирже размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.