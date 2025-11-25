ИТ-СМИ растут на фоне общего падения охватов медиа — аналитика iTrend

В 2025 г. мировой медиарынок столкнулся с серьезным падением поискового трафика — популярные нейросети стали заменять классический поиск информации, новостные ресурсы потеряли в среднем до 25% посетителей. С января 2024 по май 2025 г. число новостных запросов в ChatGPT выросло на 212%. Динамика деловых и общественно-политических изданий в России соответствуют общемировому тренду, значительная часть СМИ теряет в 2025 г. от 20 до 40% дневных охватов в сравнении с 2024 г. При этом специализированные ИТ-издания сохраняют и даже наращивают посещаемость, показало исследование коммуникационного агентства iTrend. Об этом CNews сообщили представители iTrend.

Аналитики коммуникационного агентства iTrend проанализировали, как изменение поведения пользователей сказалось на посещаемости российских СМИ.

Для исследования выбрали более 30 наиболее посещаемых изданий, ориентированных на деловую и профессиональную ИТ-аудиторию. Выяснилось, что к концу 2025 г. в сравнении с 2024 г. большинство деловых и общественно-политических СМИ теряют от 20% до 40% дневных охватов. Прирост аудитории продемонстрировали в основном те деловые издания, которые перезапустили редакционную или бизнес-модель за последние годы — в частности, более чем в два раза выросло издание «Большие идеи» (ранее Harvard Business Review Россия). Также стабильные показатели сохраняются у изданий с подписной (платной) моделью — аналитики агентства связывают это с более высоким процентом авторского, эксклюзивного контента в таких медиа.

При этом ключевые ИТ-издания — в частности, TAdviser, CNews, Comnews, TelecomDaily — сохранили и даже нарастили охваты дневной аудитории на своих сайтах, от 10% до 30%. В октябре 2025 г. издание CNews сообщило о рекорде посещаемости сайта. TAdviser, помимо стабильной ежедневной аудитории, отмечает также увеличение просмотров отдельно взятых материалов.

«Мы не только не замечаем падения трафика, но видим, что наша аудитория хочет тратить больше времени на изучение информации. Если раньше хорошим показателем считалось 2-3 тыс. просмотров у отдельной новости или статьи, то теперь экспертные материалы набирают по 5-10 тыс. прочтений. Люди идут к нам не за быстрыми ответами, а для того, чтобы глубоко разобраться в теме. Сохраняется высокая доля десктопных пользователей — это означает, что аудитория приходит не на бегу, а целенаправленно читать, смотреть подкасты, изучать данные. Если новостную повестку легко “схватывать” по заголовкам в телеграм-каналах, то отраслевые вопросы требуют внимания, и оно растет. Для нишевых медиа этот тренд — сигнал укреплять экспертность и развивать аналитику», — сказал Александр Левашов, главный редактор TAdviser.

«Да, действительно, аудитория CNews заметно растет. Недавно мы поставили новый рекорд посещаемости – 858 тыс. посетителей за сутки. Продолжать рост нам позволяет то, что мы не так сильно зависим от поисковых систем. Существенная часть просмотров приходится на прямые заходы пользователей на наш сайт. Ядро нашей аудитории формировалось 25 лет, и оно расширяется по мере того, как растет цифровая экономика. Мы надеемся, что использование материалов СМИ моделями искусственного интеллекта будет аккуратно отрегулировано государством – таким образом, чтобы справедливо учесть права создателей контента и в то же время не сдерживать развитие очень важных и перспективных технологий в нашей стране. В то же время мы занимаемся развитием собственных ИИ-сервисов прямо на портале CNews, которые будут давать пользователям доступ к уникальному контенту в новом формате. Развитие в этом направлении кажется нам очень перспективным», — сказала Александра Кирьянова, главный редактор издания CNews.

Причины, по которым одни медиа теряют аудиторию, те же, по которым другие — наращивают. Пользователи уходят за новостями в нейросети и новостные агрегаторы — им достаточно быстрых ответов и коротких форматов. Растет популярность новостных Telegram-каналов, в том числе запущенных СМИ для анонсирования публикаций. В то же время за содержательными, экспертными материалами аудитория переходит на специализированные медиаресурсы и проводит там больше времени.

«Мы фиксируем рост глубины взаимодействия людей с профессиональным контентом и даже готовность за него платить. Пользователи, особенно b2b-аудитория, стали ценить, когда медиаресурс не просто транслирует новости, а дает экспертную позицию, интерпретирует факты или анализирует данные — и именно здесь открывается окно возможностей для изданий в эпоху ИИ. Если раньше СМИ чаще следовали за предпочтениями массовой аудитории, то сегодня, похоже, лучше работает стратегия глубокого авторского контента, выстраивания доверия и прицельной работы с нишевой требовательной аудиторией. Интересно, что в Телеграме охваты у многих СМИ тоже снижаются — влияет высокая конкуренция с авторскими и независимыми каналами и в целом плотность информационный среды. Так что сайты СМИ в любом случае остаются ценными медиа-площадками, на которых строят свою выдачу и популярные LLM», — сказала Ася Власова, управляющий партнер iTrend.

Аналитики агентства рекомендуют бизнесу при планировании рекламных проектов со СМИ, во-первых, тщательно проверять охваты изданий в динамике — по аналитическим сервисам, например, «Медиалогии», «СКАН-Интерфакс» или PR-CY.ru. А во-вторых, обязательно учитывать другие каналы этих же изданий — в Telegram, на видеохостинговых платформах, в соцсетях.

Ранее Kokoc Performance приводил данные своего исследования посещаемости информационных сайтов через поисковые системы в первом полугодии 2025 года. Из него следует, что после внедрения нейроответов в поиске «Яндекса» и Google органический трафик у новостных, образовательных, юридических и других информационных ресурсов снизился на 15-60% с начала года, в среднем на 30%.

По данным сервиса LiveInternet, с которым ознакомился «Коммерсант», российские сайты в категории «Новости и СМИ» с января по июль 2024 г. потеряли около 12% в просмотрах и около 13% в посетителях в «Яндексе». Во второй половине 2025 г. CNews писал о падении трафика из поисковиков у мировых новостных ресурсов уже на уровне 25%, ссылаясь на данные некоммерческой международной аналитической компании Digital Content Next (DCN).