Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мелькова Екатерина
УПОМИНАНИЯ
Мелькова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Зинкевич Сергей 64 3
|Сысоев Александр 45 1
|Сляднева Наталия 5 1
|Терехов Олег 8 1
|Губарев Валентин 17 1
|Верховский Николай 2 1
|Смирнов Дмитрий 96 1
|Пауков Сергей 17 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153796 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
|Россия - ЦФО - Рязанская область 591 1
|Азия - Азиатский регион 5694 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 604 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.