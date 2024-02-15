Эксперты «Крок»: Что ждет рынок ИТ в 2024 году

2023 г. показал, что компании постепенно приспосабливаются к изменениям на рынке технологий и начинают смотреть в будущее. Эксперты «Крок» поделились своими прогнозами на предстоящий год: какие тренды в ИТ сохранятся, что станет драйвером развития различных направлений и на какие решения ожидается наибольший спрос со стороны бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Крок» Валентин Губарев: «2024 г. определит, какие решения останутся на рынке, а какие могут исчезнуть, как слабое звено»

Главным трендом на ближайшие годы как для государственных, так и частных компаний, станет переход на отечественные ИТ-решения. В начале 2023 г. на рынке царил хаос: западные вендоры закрывали свои представительства, возник резкий интерес к российским решениям, который во многих случаях не перешел во внедрение, ИТ-компании пытались справиться с этим спросом, строили дорожные карты развития продуктов, наращивали команды, а заказчики старались сориентироваться в новом ИТ-ландшафте и активно тестировали отечественные решения. В 2023 г. уже наметились явные лидеры, все больше происходит пилотных и проектных внедрений.

Однако ситуация от сегмента к сегменту разнится. Например, на рынке виртуализации сейчас есть более 30 продуктов, а в Реестре российского ПО зарегистрировано более 150 операционных систем. Естественно, столько решений рынку не нужно, и какие-то из них «отомрут». Останется только три-четыре продукта с доказанной эффективностью. С другой стороны, целый перечень специализированного ПО в России пока отсутствует, его еще только предстоит разработать. В 2024 г. отечественные разработчики будут активно расширять и улучшать функциональность своих решений, на рынке будет много внедрений, в том числе крупных, с переводом десятков тысяч пользователей на российские операционные системы, офисные пакеты, почту.

Самые успешные компании от одного-двух продуктов начнут переходить к экосистемам, покупать или коллаборироваться с другими решениями, чтобы предложить своим пользователям больше интеграций, лучший пользовательский опыт. Достаточно широкий портфель решений уже могут предложить «МойОфис», Orion Soft, VK Tech и др. Этот тренд продолжится.

Руководитель направления «Инфраструктурные решения» «Крок» Александр Сысоев: «Ключевой тренд 2024 г. — расширение вычислительных мощностей для внедрения искусственного интеллекта».

В сравнении с прошлыми годами сейчас рынок вычислительного оборудования уже более стабилен, но все еще быстро меняется. С одной стороны, мы видим, как появляется все больше новых игроков — как российских, так и азиатских вендоров. Причем азиатские производители выходят сегодня на рынок смелее, чем в прошлые годы. И этот тренд будет сохраняться и усиливаться. С другой стороны, очевиден тренд на консолидацию вендоров для развития отечественного производства. Например, за 2023 г. произошло три крупных объединения в сегменте систем хранения данных (СХД): Yadro и Raidix, «Аквариус» и «Аэродиск», F+ tech и Baum. Кроме того, заработали новые заводы по производству печатных и материнских плат, а также вычислительной техники в Рязанской области, ОЭЗ «Иннополис» и «Технополис Москва». На сегодняшний день крупные российские вендоры оптимизируют свои линейки оборудования и приводят их в соответствие с запросами рынка — выводят новые решения и новые технологии.

Ключевой тренд 2024 г. — расширение вычислительных мощностей для внедрения искусственного интеллекта. Уже сейчас в Центре компетенций по ИТ-инфраструктуре «Крок» фиксируют рост спроса на высокопроизводительные системы как для классических расчетных задач, так и для задач ИИ и Big Data. В том числе это связано с тем, что государство все больше и больше делает акцент на развитии этого направления во всех секторах экономики. Так, по поручению Президента России, использование ИИ станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета. С 2024 г. такой подход будет протестирован на предприятиях с годовой выручкой более 800 млн руб. Поэтому с уверенностью можно прогнозировать на 2024 г. тренд на высокопроизводительные вычисления (High Performance Computing, HPC), суперкомпьютерные комплексы и архитектуры, необходимые для развития таких систем и решения задач ИИ.

Директор департамента инженерных и мультимедиа-систем «Крок» Сергей Пауков: «Рынок дата-центров не успевает за спросом на вычислительные мощности и новые площадки».

Цифровизация предприятий и бизнесов, активное внедрение облачных технологий и сервисов, а также необходимость модернизации оборудования существующих ЦОД для установки современного производительного ИТ-оборудования приводит к дефициту мощностей. Превышение спроса на вычислительные мощности дата-центров над предложением рынка сохранится и в 2024 г.

В последнее время также наблюдается активное обсуждение перспектив развития искусственного интеллекта. Поддержка и стимулирование государством разработок в этой области будет драйвером рынка как информационной, так и инженерной инфраструктуры в ближайшие годы. Машинное обучение и нейросети из узкоспециализированного нишевого сегмента постепенно переходит в массовый, доступный миллионам пользователей. А это, в свою очередь, еще больше увеличивает спрос на вычислительные мощности.

Помимо собственно потребности в вычислительных ресурсах растет и плотность мощности: ведущие российские технологические ИТ-компании продолжают изучать и тестировать решения по охлаждению высоконагруженных стоек (от 20 кВт и выше).

2023 г. показал, что бизнес, становясь все более технологичным и не боится инвестировать в развитие. В частности – в строительство дата-центров, как корпоративных, так и коммерческих. Уход привычных брендов не только не привел к остановке отрасли, но стимулировал развитие всех участников рынка.

По опыту работы команды «Крок» в Центре компетенций «Дата-центры» Сергей Пауков может сказать, что имеющиеся на российском рынке решения сегодня позволяют строить отказоустойчивые ЦОД любой мощности и при необходимости сертифицировать их в Uptime Institute.

Директор департамента телекоммуникаций «Крок» Наталия Дьяконова: «Спутниковая связь и ИИ станут драйверами развития телекома».

Одна из глобальных тенденций в телекоме – развитие спутниковой связи как в части покрытия, так и в доступности. И, что еще важнее – перспективы ее интеграции с остальными типами сетей. При этом в России и во всем мире на отрасль все больше влияет контроль со стороны государства. В частности, акционирование и регламентирование крупных цифровых компаний государственными органами: требования по критической инфраструктуре, персональным данным, покупка ключевых активов государствами, внедрение СОРМ систем и DPI и так далее.

Общий тренд на очень активное внедрение искусственного интеллекта в области телекома отражается в развитии технологий для контактных центров: это чат-боты, аналитика данных, предиктивное предложение кросс-продаж и так далее. «Крок» применяет ИИ в том числе для упрощения и ускорения рутинных операции в сервисном обслуживании, и этот тренд тоже будет только расти.

Кроме того, активное обсуждение открытых протоколов АСУТП ведет к изменению подхода построения архитектуры критических сетей в целом. Вообще, область цифрового производства обеспечивает большое поле для развития телеком-инфраструктуры.

Директор бизнеc-юнита «Крок Облачные сервисы» Сергей Зинкевич: «Облака – главные помощники цифровизации».

В 2024 г. «Крок» ожидает дальнейшего увеличения числа облачных проектов в различных секторах российской экономики, особенно в сферах торговли, ИТ и финансов. Прежде всего растут сами заказчики, и для поддержания темпов роста им необходима надежная инфраструктура и компетенции, которые зачастую сложно нарастить самостоятельно в короткие сроки. Кроме того, для компаний возросло значение time to market. В связи с этим в 2023 г. количество запросов на CI/CD консалтинг увеличилось в пять раз. Росту также способствуют требования регуляторов. Есть ряд данных, которые зарубежные компании обязаны хранить на территории России, и самый быстрый способ перехода – использовать облака.

Сейчас «Крок» наблюдает тренд на увеличение числа сложных комплексных проектов, который будет заметен и в 2024 г. Самыми популярными, помимо аренды облачной инфраструктуры, остаются проекты по Managed Kubernetes и DevOps, облачным ERP и т.д. Также сохранится тренд на локализацию.

Наконец, пристальное внимание будет уделяться обеспечению надежности хранения данных, в том числе из-за ужесточения законодательства за их утечку. Для заказчиков все более важным становится наличие признанных индустрией подтверждений безопасности облака. Сертификаты и подтверждения соответствия ГОСТу считаются на рынке показателем серьезного отношения провайдера к теме ИБ. Например, с 2025 г. станет обязательной новая версия международного стандарта безопасности данных платежных карт PCI DSS 4.0. Предыдущая выходила в 2018 г., и за прошедшее время угрозы и методы защиты данных ушли далеко вперед. «Крок Облачные сервисы» первым из российских облачных провайдеров получил сертификат PCI DSS 4.0 в декабре 2023 г.

Руководитель направления Big Data & BI «Крок» Екатерина Мелькова: «Отечественные бизнес-приложения будут активно развиваться и заменять зарубежные в ближайшие несколько лет».

С каждым годом роль ИТ-сервисов в крупном и среднем бизнесе растет, и 2024 г. не станет исключением. Цифровая трансформация затронула практически все отечественные отрасли. В госсекторе все больше внимания уделяется новым проектам и программам, нацеленным на развитие цифровой экономики. Частный бизнес так активно стал развивать собственные цифровые компетенции, что многие компании превратились в полноценных игроков на рынке ИТ.

Актуальным остается и тренд на локализацию. Здесь мы говорим не только о замещении SAP или Oracle на «1С», но и о поиске новых решений, за счет которых компании смогут повысить свою конкурентоспособность. Речь идет о сотнях долгосрочных проектов, и закрывать эту потребность бизнеса рынок будет как минимум до 2025 г.

Требования по интеграции с корпоративными системами, где активно используется Big Data, стремительно ужесточаются в государственных структурах. И уже сегодня ушедшее западное ПО сложнее «приземлить» в этой сфере, чем появляющиеся российские аналоги.

Искусственный интеллект также стал неотъемлемым трендом в ИТ-индустрии. Его все чаще используют российские компании в первую очередь для аналитики данных. И если в 2023 г. ИИ внедряли в бизнес-процессы топ-100 российских компаний, то в 2024 г., как ожидается, тренд затронет уже топ-1000.

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«Крок» — технологический партнер с экспертизой в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений и сервисной поддержки. Центры компетенций «Крок» фокусируются на ключевых отраслевых кластерах – промышленность, финансовый сектор, розничные продажи, муниципальное управление, спорт и культура.