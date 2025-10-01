Опрос «К2Тех»: 68% компаний не видят целостную картину бизнеса из-за «зоопарка» ИТ-систем

Компания «К2Тех» представила результаты опроса, проведенного среди участников одного из отраслевых мероприятий. Исследование посвящено основным факторам, сдерживающим эффективную автоматизацию бизнеса. В нем приняли участие более 300 руководителей и ИТ-специалистов средних и крупных компаний из различных отраслей российской экономики. Ключевая проблема текущей автоматизации бизнес-процессов – 68% компаний не могут получить целостную картину данных из-за «зоопарка» решений, что приводит к задержкам в принятии управленческих и стратегических решений.

Среди других проблем респонденты выделили: высокие скрытые затраты на поддержку разрозненных систем — 47%; технический долг, который тормозит развитие бизнеса и не позволяет быстро масштабироваться — 33%.

При этом ИТ-бюджеты на 2026 г. демонстрируют сдержанную динамику: только треть компаний увеличивает инвестиции в цифровизацию, сопоставимая доля фиксирует стагнацию, еще почти треть — сокращение расходов.

В связи с этим для 46% компаний одним из главных приоритетов в автоматизации остается оптимизация текущих систем без масштабных инвестиций. В то же время 51% компаний сохраняют внедрение искусственного интеллекта в числе ключевых приоритетов, но отмечают, что это требует качественно нового уровня управления данными.

Решение основной проблемы — несогласованности данных — 74% респондентов видят в сквозной интеграции систем и создании единого контура управления данными. Вместо радикальной и дорогой замены существующих ИТ-решений компании делают ставку на создание единого слоя управления поверх текущего ландшафта бизнес-систем.

«Бизнес переходит от тактической автоматизации к созданию комплексной цифровой среды. Спрос смещается в сторону решений, позволяющих одновременно оптимизировать текущие ИТ-затраты и создать инфраструктурную основу для будущего внедрения AI. Таким решением является платформа интеграции данных, которая обеспечивает управляемость разрозненной ИТ-средой без необходимости ее полной замены. Мы отмечаем, что этот путь уже начала осваивать треть (34%) организаций, а 42% готовится к старту в ближайшие 1-2 года», — отметила Екатерина Мелькова, заместитель генерального директора по развитию прикладных бизнес-решений «К2Тех».