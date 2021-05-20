«Крок» начнет работать с молодыми ИТ-компаниями по партнерской модели

«Крок» объявила об открытии набора в новую программу для молодых технологических компаний Croc Product Partner, выпускники которой смогут стать вендорами ИТ-компании «Крок». Статус продуктового партнера позволит получить комплексную поддержку продаж и возможность внедрить свои технологии в топ-1000 компаний, представленных на российском рынке. Для участия в программе необходимо иметь подтвержденные продажи и подать заявку на сайте «Крок».

Цель Croc Product Partner – помочь молодым ИТ-компаниям увеличить продажи и масштабировать бизнес через партнерскую сеть «Крок». Во время программы, рассчитанной на два месяца, участники совместно с трекерами разработают маркетинговую стратегию и модель продаж, которая усилит их позиции на B2B-рынке. После финального мероприятия лучшие попадут в новый продуктовый портфель «Крок», и молодые вендоры начнут продавать ИТ-решения в компании сегмента Enterprise.

Croc Product Partner в отличие от акселераторов и хакатонов позволит участникам погрузиться в комплексные B2B-продажи с первых дней. В ней не предусмотрены лекции и воркшопы – команды и эксперты «Крок» сразу начнут формировать уникальное торговое предложение и презентовать заказчикам продукт. Участники на практике узнают особенности взаимодействия с крупнейшим российским компаниями и лидерам отраслей, специфику переговоров с ЛПР (лица, принимающие решения), а также юридические нюансы заключения долгосрочных сделок. После завершения программы команды начнут четко формулировать ценностное предложение своего решения, создадут готовый документ (sales kit) для продвижения и продажи своего продукта.

«Пройдя всевозможные инкубаторы и сделав первые крупные продажи, перспективный B2B-стартап в определенный момент вырастает до вендора. В это время молодая компания стремится выйти на новый уровень и масштабировать бизнес. На протяжении трех лет мы проводили акселератор «Крок» и заметили, что в России огромное количество молодых ИТ-компаний с первоклассными продуктами, которым нужна поддержка не в усовершенствовании их ИТ-решения, а в налаживании модели продаж и в доступе к крупным клиентам. Мы осознали, что приносим максимальную ценность для молодых компаний на этапе систематизации продаж. Поэтому приняли решение трансформировать акселератор «Крок» в полноценную партнерскую программу для молодых B2B-компаний и запустили Croc Product Partner, благодаря которому у корпораций будет доступ к менее затратному, но качественному продукту, а молодой вендор научится продавать и внедрять свои решения компаниям Enterprise уровня», – сказала Екатерина Мелькова, руководитель группы продуктовых инноваций ИТ-компании «Крок».

Статус продуктового партнера открывает для молодого вендора не только доступ к 1000+ клиентской базе (в которую входят «М.видео», ВТБ, Nestle, Государственный Эрмитаж и др.), но также он получит полную поддержку и консультацию маркетологов, юристов, сейлзов, финансистов и технических менеджеров «Крок». Компании, которые станут вендорами «Крок», смогут получить доступ к корпоративному облаку «Крок» по специальным тарифам.

Чтобы принять участие в Croc Product Partner и стать продуктовым партнером, вендор должен иметь от двух продаж со средним чеком в 10 млн руб. Если компания соответствует критериям, то она может подать заявку, пройти программу, а после успешного завершения начать внедрять масштабные проекты в крупнейшие российские компании FMCG, промышленности, логистики, страховании, а также коммерческие банки.