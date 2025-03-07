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Варламова Екатерина
|07.03.2025
|Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 2
|24.07.2024
|ПСБ строит единое хранилище данных на СУБД Arenadata DB 2
|26.02.2016
|Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
|16.02.2016
|Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
|26.01.2016
|Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
|26.09.2014
|Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1
Варламова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 3
|МТС Big Data 277 2
|Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 104 1
|Валиотти Николай 9 4
|Шолина Ксения 7 4
|Михалев Александр 26 4
|Козлов Михаил 174 4
|Пургин Денис 9 4
|Бояринова Елизавета 4 4
|Рослов Николай 4 4
|Чиков Сергей 18 3
|Кащеев Николай 3 3
|Скворцов Николай 3 3
|Потапов Олег 8 3
|Орешкин Юрий 3 3
|Громов Владимир 14 3
|Виноградов Александр 60 3
|Чукарин Алексей 59 3
|Попков Андрей 24 3
|Леушев Андрей 73 3
|Благирев Алексей 24 3
|Телышев Роман 5 3
|Крюков Антон 6 3
|Кореневич Владимир 3 3
|Кузьменков Юрий 2 2
|Петров Юрий 12 2
|Скакунов Александр 11 2
|Бычков Алексей 2 1
|Осипков Анатолий 1 1
|Борисов Александр 36 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Шаблыков Никита 29 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Кузякин Дмитрий 25 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Аникин Александр 19 1
|Скобелев Игорь 6 1
|Михалин Борис 8 1
|Вигер Илья 7 1
|Оболенский Александр 7 1
|Рубец Елена 6 1
|Амурский Олег 9 1
|Мухин Сергей 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145879 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 3
|Казахстан - Республика 5578 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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