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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170187
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Варламова Екатерина


07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 2
24.07.2024 ПСБ строит единое хранилище данных на СУБД Arenadata DB 2
26.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
16.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
26.01.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
26.09.2014 Конференция CNews. «Business Intelligence: взгляд в будущее» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Варламова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Развитие Бизнеса / Ру 81 4
Открытые технологии 702 3
Huawei 3964 2
Qlik - QlikTech 160 2
VolgaBlob - ВолгаБлоб 15 2
Promt - Промт 294 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 242 1
ПСБ - Промсвязьбанк 855 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2408 4
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 4
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 4
ВТБ - ВТБ24 665 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 360 4
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 4
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 3
Альфа-Банк 1782 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 3
ВТБ Страхование 61 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 69 3
ВТБ - Почта Банк 467 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 1
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 53 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
WikiMart - Викимарт 53 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ЦентрОбувь ТД 28 1
Траст НБ - Рост Банк - Казанский АБ 6 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5984 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11776 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9464 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4769 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29981 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6872 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13982 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1861 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31069 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 315 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5339 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7174 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27982 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19763 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51247 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11482 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4191 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 394 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2166 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11168 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2174 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1452 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 3
МТС Big Data 277 2
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 104 1
Валиотти Николай 9 4
Шолина Ксения 7 4
Михалев Александр 26 4
Козлов Михаил 174 4
Пургин Денис 9 4
Бояринова Елизавета 4 4
Рослов Николай 4 4
Чиков Сергей 18 3
Кащеев Николай 3 3
Скворцов Николай 3 3
Потапов Олег 8 3
Орешкин Юрий 3 3
Громов Владимир 14 3
Виноградов Александр 60 3
Чукарин Алексей 59 3
Попков Андрей 24 3
Леушев Андрей 73 3
Благирев Алексей 24 3
Телышев Роман 5 3
Крюков Антон 6 3
Кореневич Владимир 3 3
Кузьменков Юрий 2 2
Петров Юрий 12 2
Скакунов Александр 11 2
Бычков Алексей 2 1
Осипков Анатолий 1 1
Борисов Александр 36 1
Соловьев Владимир 106 1
Шаблыков Никита 29 1
Федечкин Эдуард 55 1
Кузякин Дмитрий 25 1
Предтеченский Петр 18 1
Аникин Александр 19 1
Скобелев Игорь 6 1
Михалин Борис 8 1
Вигер Илья 7 1
Оболенский Александр 7 1
Рубец Елена 6 1
Амурский Олег 9 1
Мухин Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145879 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 3
Казахстан - Республика 5578 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48435 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5807 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14560 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24326 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9933 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51557 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1382 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8670 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6968 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 381 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11024 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11266 1
IDC - International Data Corporation 4912 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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