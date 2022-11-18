Danone совместно с GlowByte оптимизировала процессы логистики и проверки контрагентов с помощью программных роботов

Danone совместно с GlowByte завершила проект по внедрению технологии RPA (Robotic Process Automation) в бизнес-процессы. Это позволило оптимизировать операционную деятельность логистики, а также проверки контрагентов с помощью программных роботов и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил операционный директор практики RPA GlowByte Александр Трофимчук.

По словам Александра Меньшикова, Digital manager в Danone, до проекта автоматизации процесс логистики не был совершенен, данные вносились вручную или объединялись из разных систем.

«Где-то требовалось принятие решения сотрудником, хотя алгоритм мог быть автоматизирован. Несмотря на небольшие суммарные трудозатраты, на каждом этапе возникал «человеческий фактор»: сбои коммуникации, ошибки ручного ввода, некорректное решение, простой и прочее. В результате это приводило к увеличению стоимости процесса логистики (убыткам, задержкам, нередко – штрафам) и снижению удовлетворенности уровнем взаимодействия с контрагентами», – сказал Александр Меньшиков.

Автоматизация путем внедрения программных роботов затронула разные области процесса принятия решения, в частности в отношении списка контрагентов Danone. Теперь при проверке сотрудниками экономической безопасности бизнес-партнеров компании робот обращается к порталу «Глобас» за актуальными индексами и формирует справку по контрагенту. Это позволяет избежать рисков отгрузки товаров ненадежному покупателю.

Также были автоматизированы операционные задачи – обработка авансового платежа от клиента (теперь она обогащена данными из «Системы управления транспортными перевозками»), выставление счетов-фактур, деблокирование заказов.

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Алгоритмизации подверглись процессы подготовки данных по всей цепочке логистических задач, в том числе для проведения промо-акций. Благодаря этому улучшилось взаимодействие маркетинга (планирование акций) и отдела продаж (фактическое проведение промо).

«RPA – современный инструмент, позволяющий переложить рутинные рабочие процессы на программного робота, который повторяет действия человека. Это полезное изобретение нашего времени, благодаря которому бизнес может сократить трудозатраты на рутину и избежать ошибок ручного ввода. При этом надо понимать специфику внедрения RPA: недостаточно только владеть технологией, ключевым является широкая и зрелая экспертиза встраивания самого процесса разработки. Команда GlowByte имеет необходимую экспертизу реализации ИТ-проектов с нуля любой сложности», – отметил Александр Трофимчук.