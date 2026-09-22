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Индексная книга (каталог) CNews*
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Евдокимова Татьяна

СОБЫТИЯ


22.09.2026 Бизнес сможет сократить ручную работу с ЭТрН в «Контур.Экстерне» 1
09.02.2021 В «Контур.Бухгалтерии» появился инструмент для предварительного расчета НДС 1
06.06.2014 «Билайн Бизнес» предоставит услуги связи Управлению Роскомнадзора по Чувашской Республике 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Евдокимова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 503 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9547 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3084 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23107 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 292 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 809 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 416 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 431 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58270 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6662 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 671 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2458 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6614 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 26 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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