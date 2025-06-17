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Глушак Андрей


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «Норбит» перевела «СберФакторинг» на новую CRM 1
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining 1
31.01.2024 «СберФакторинг» запускает программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
18.04.2023 СберФакторинг на треть ускорил процесс онбординга новых клиентов с Proceset 1
30.01.2009 «Объединенная Промышленная Корпорация» и Autodesk договорились о сотрудничестве 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Глушак Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Infomaximum - Инфомаксимум 38 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 360 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
Autodesk 618 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 498 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 484 1
ММК Учетный Центр 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 33 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 3
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 57 2
Оцифровка - Digitization 4723 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 291 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10725 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4915 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12372 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5554 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2502 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5541 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2081 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1258 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6452 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3852 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4686 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10620 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13022 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2070 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3360 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21189 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 242 1
Infomaximum - Proceset Process mining 35 2
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 63 1
Autodesk Inventor 75 1
Autodesk Subscription Program 2 1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 44 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4734 1
Бочкин Александр 36 2
Хван Артём 10 1
Климов Вячеслав 2 1
Самойлова Оксана 3 1
Никитин Андрей 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5965 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9118 1
Энергетика - Energy - Energetically 5261 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1971 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5741 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8764 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5772 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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