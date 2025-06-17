Получите все материалы CNews по ключевому слову
Глушак Андрей
УПОМИНАНИЯ
Глушак Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Infomaximum - Инфомаксимум 38 2
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 360 1
|ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
|Autodesk 618 1
|Бочкин Александр 36 2
|Хван Артём 10 1
|Климов Вячеслав 2 1
|Самойлова Оксана 3 1
|Никитин Андрей 51 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149745 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365937, в очереди разбора - 750602.
Создано именных указателей - 177012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.