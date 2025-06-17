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Игнатенко Владислав
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|«Норбит» перевела «СберФакторинг» на новую CRM 1
|09.10.2024
|«Норбит» обеспечит миграцию «Мобиус Технологии» на новую CRM 1
|17.04.2024
|Банк «Центр-инвест» совместно с «Норбит» запустил кредитный конвейер 1
Игнатенко Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Норбит - Norbit 384 2
|1С 8517 1
|Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 29 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
|Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 142 1
|Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
|СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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