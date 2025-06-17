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Игнатенко Владислав


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «Норбит» перевела «СберФакторинг» на новую CRM 1
09.10.2024 «Норбит» обеспечит миграцию «Мобиус Технологии» на новую CRM 1
17.04.2024 Банк «Центр-инвест» совместно с «Норбит» запустил кредитный конвейер 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Игнатенко Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 384 2
8517 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 29 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Центр-инвест КБ 59 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 70 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1345 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7103 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 779 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5764 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1258 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 444 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4185 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 285 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5027 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10725 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 142 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Алехин Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6885 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11286 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6382 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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