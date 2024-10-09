«Норбит» обеспечит миграцию «Мобиус Технологии» на новую CRM

«Норбит» переведёт ключевые процессы продаж «Мобиус Технологии» на CRM на базе low-code-платформы BPMSoft. Реализация проекта обеспечит прозрачность операций, упростит управление ресурсами и сократит трудозатраты сотрудников.

Последние два года «Мобиус Технологии» стремительно развивается: сменилась бизнес-модель, кратно увеличился штат, растет выручка. Чтобы поддержать позитивный тренд и усилить управляемость, решено было мигрировать на новую CRM BPMSoft. Ключевыми критериями для выбора стали адаптивность, процессно-ориентированный подход и возможности для масштабирования, заложенные в систему.

По итогам сбора требований команда Норбит кастомизирует коробочную версию модуля «BPMSoft Управление продажами» под специфику внутренних процессов клиента. Основные изменения коснутся разделов планирования, отчетов и дашбордов.

На первом этапе системой будут пользоваться порядка ста специалистов по продажам, в горизонте трех лет – уже до трехсот. Все они будут работать в единой централизованной CRM, интегрированной с внутренними системами «1С» и ITSM. Это позволит унифицировать и стандартизировать процессы, снизить дублирование функций и данных, существенно уменьшить трудозатраты на рутинные операции. Кроме этого, упростит управление ресурсами и позволит руководителям анализировать нагрузку и отслеживать эффективность работы каждого сотрудника.

В CRM BPMSoft заложен структурированный подход к работе с документацией. Менеджеры фиксируют версионность, этапы согласования, привязку материалов к сделкам. Это гарантирует надежный мониторинг воронки продаж, а также повысит контроль всеми операциями.

Михаил Сизов, управляющий партнер «Мобиус Технологии», сказал: «Сейчас мы развиваем ИТ-архитектуру, которая позволит поддержать растущую нагрузку. В дальнейшем можно будет масштабировать систему, настраивая функциональность с учетом специфики продаж разных направлений. Также появится возможность автоматизировать любые необходимые процессы, опираясь на технологические возможности BPMSoft».

Владислав Игнатенко, директор по развитию бизнеса «Норбит», отметил: «Переход на новое ИТ-решение ‒ всегда высокорисковая задача. Минимизировать сложности нам удалось за счет тщательной предварительной подготовки, осознанного выбора системы и глубокой экспертизы команды. Клиент получит гибкую платформу и сможет перестраивать процессы с учетом требований своего бизнеса».