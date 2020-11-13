«Сберфакторинг» реализовала полностью бесконтактный факторинг

«Сберфакторинг», входящая в экосистему Сбера, реализовала на цифровой платформе ««Сберфакторинг» Онлайн» предпродажный (presale) кабинет для того, чтобы повысить удобство получения факторинга для клиента.

Теперь поставщику достаточно перейти с официального сайта «Сберфакторинга» в личный кабинет цифровой платформы, минуя процесс обработки заявки на сайте, и оставить обращение по планируемой сделке. Клиент получает возможность, не дожидаясь звонка клиентского менеджера проверять актуальный статус по заявке и загружать документы в ответ на автоматический запрос. Все процессы происходят онлайн.

После получения положительного решения, клиент на платформе подписывает договорную документацию, передает реестры поставок и получает финансирование.

Реализация пресейл-кабинета значительно повышает удобство и скорость получения факторингового финансирования для клиента за счет автоматизации процессов и полностью бесконтактного взаимодействия.