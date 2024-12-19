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1С:Номенклатура



19.12.2024 «1С-Рарус:Управление аптекой» успешно прошло тестирование на совместимость с «1С:Предприятие» 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 1
27.03.2019 Зачем магазинам «у дома» облачные сервисы 2
24.05.2018 «Деловые Линии» расширят сотрудничество с 1C 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

1С:Номенклатура и организации, системы, технологии, персоны:

8213 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Autodesk 608 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 1
Эвотор - Evotor 184 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Ротек НПП 29 1
Штрих-М НТЦ 59 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 55 1
Старт НПП имени А. И. Яскина 3 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Северсталь Проект 3 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
ПИК Digital - ПИК Технологии 2 1
Газпром нефть 618 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Почта России ПАО 2112 1
Газпром ПАО 1342 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Komatsu - Комацу 18 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Локотех - Локомотивные технологии 47 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Деловые Линии ГК 67 1
Абрау-Дюрсо 18 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
Белая Дача Трейдинг 5 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 3 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Черемушки 55 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Передовые мебельные технологии 1 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Иркутской области 29 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 196 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 239 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 761 1
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 18 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 38 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 403 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1736 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
1С:Корпорация 48 2
1С:Бизнес-сеть 6 2
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 7 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 20 1
1С:Подпись 3 1
1С:Документооборот КОРП 81 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 39 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
Microsoft Office Excel 1197 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 32 1
1С:Касса 9 1
UMI.CMS 65 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 47 1
1С:Розница 103 1
Деловые Линии: Грузоперевозки 1 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
1С:Отчетность 19 1
1С:Мобильная касса 14 1
UMI - 1С-UMI 6 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:Контрагент 7 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 232 1
1С-АТОЛ МК - мобильная касса - АТОЛ мобильные решения 5 1
1С-Рарус Кассовый терминал - 1С-Рарус Кассир 8 1
Нуралиев Борис 289 1
Нестеров Алексей 143 1
Бочаров Олег 28 1
Ушаков Анатолий 41 1
Черкасов Дмитрий 23 1
Лавров Андрей 8 1
Игитов Михаил 1 1
Думин Антон 11 1
Овсянников Анатолий 2 1
Каика Зоя 1 1
Богданов Максим 33 1
Мадани Фарид 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Европа 21767 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Химическая промышленность - Chemical industry 272 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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