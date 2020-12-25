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Чеченские минеральные воды

Чеченские минеральные воды

СОБЫТИЯ

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25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
02.10.2019 «Портал-Юг» автоматизировал работу «Чеченских минеральных вод» на базе «1С:ERP» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Чеченские минеральные воды и организации, системы, технологии, персоны:

Портал-Юг 11 2
9594 2
Ростех - РТ-Информ 149 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
Северсталь ПАО - Северсталь Проект 4 1
ПИК ГК - ПИК Digital - ПИК Технологии 7 1
Microsoft Corporation 25775 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Komatsu - Комацу 20 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Газпром нефть 725 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 5 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 1
Абрау-Дюрсо 24 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
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ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
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Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
Почта России ПАО 2370 1
Випком 2 1
Передовые мебельные технологии 1 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Черемушки 62 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1
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1С:Корпорация 57 1
Microsoft Cloud and Enterprise Group - Microsoft Cloud and Enterprise Engineering Group - Microsoft Cloud - Microsoft CPS - Microsoft Cloud Platform System - Microsoft CloudOS Network 63 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 39 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 23 1
1С:Контрагент 7 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
1С:Отчетность 19 1
1С:Подпись 3 1
1С:Номенклатура 5 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 99 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
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