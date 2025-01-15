1С:Бизнес-сеть
1С:Бизнес-сеть и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 289 1
|Задорнов Михаил 29 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Бочаров Олег 28 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Черкасов Дмитрий 23 1
|Лавров Андрей 8 1
|Игитов Михаил 1 1
|Думин Антон 11 1
|Овсянников Анатолий 2 1
|Каика Зоя 1 1
|Богданов Максим 33 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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