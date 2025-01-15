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1С:Бизнес-сеть



15.01.2025 «1С:ТОИР Корп» получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"» 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
08.12.2020 «1С:Доставка» в сервисе «1С:Бизнес-сеть» интегрирована с «Деловыми линиями» 1
16.10.2019 «1С-Рарус» начала продажи «Альфа-Авто 6 КОРП» 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 1
06.06.2019 Банк «Открытие» и фирма «1С» создадут совместную торговую платформу для малого и среднего бизнеса 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

1С:Бизнес-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

8213 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 55 1
ПИК Digital - ПИК Технологии 2 1
Северсталь Проект 3 1
1С-Рарус 887 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Autodesk 608 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
Ротек НПП 29 1
Старт НПП имени А. И. Яскина 3 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Роскосмос - МИТ - Титан-Баррикады ФНПЦ - Федеральный научно-производственный центр 2 1
Газпром нефть 618 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Почта России ПАО 2112 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Komatsu - Комацу 18 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Деловые Линии ГК 66 1
Абрау-Дюрсо 18 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 4 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Белая Дача Трейдинг 5 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 3 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Черемушки 55 1
Газпром ПАО 1342 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Локотех - Локомотивные технологии 47 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Передовые мебельные технологии 1 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Иркутской области 29 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 170 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 196 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 4
1С:ERP Управление предприятием 550 3
1С:Корпорация 48 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 2
1С:Номенклатура 5 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
1С:Отчетность 19 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:Контрагент 7 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 39 1
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 32 1
1С-Рарус Альфа-Авто 60 1
1С:Документооборот КОРП 81 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 20 1
1С:Подпись 3 1
1С:Доставка - 1С:Управление доставкой 2 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 35 1
Нуралиев Борис 289 1
Задорнов Михаил 29 1
Нестеров Алексей 143 1
Бочаров Олег 28 1
Ушаков Анатолий 41 1
Черкасов Дмитрий 23 1
Лавров Андрей 8 1
Игитов Михаил 1 1
Думин Антон 11 1
Овсянников Анатолий 2 1
Каика Зоя 1 1
Богданов Максим 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
Европа 21767 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Энергетика - Energy - Energetically 5082 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Химическая промышленность - Chemical industry 272 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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