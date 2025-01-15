«1С:ТОИР Корп» получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"»

Флагманский продукт «Деснола» «1С:ТОИР Корп» редакции 3.0 снова получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Он подтверждает, что программа прошла тщательное тестирование и гарантирует корректную совместную работу и удобство применения. На предприятиях, где используется «1С:ТОИР Корп» от разработчика и интегратора компании «Деснол», расходы на содержание оборудования снижаются в среднем на 9%, длительность неплановых простоев сокращается на 14%, а оборачиваемость складских запасов может возрасти от 20% до 80%. Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

«1С:ТОИР Корп» — это специализированная система класса EAM (Enterprise Asset Management). Она разработана на платформе «1С:Предприятие 8.3» и имеет встроенные механизмы обмена с «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:Управление торговлей», «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Документооборот», «1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность», сервисом «1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка», а также универсальный модуль загрузки данных из АСУ ТП и возможность интеграции с системой мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер».

Проекты, реализованные с помощью «1С:ТОИР Корп», помогают не только автоматизировать процессы управления активами, но и не редко ведут к повышению эффективности бизнес-процессов, оптимизации затрат на обслуживание и ремонт оборудования, сокращению простоев, количеству аварийных и сверхурочных работ. Продукт является флагманом в экосистеме 1С:ТОИР, которая также включает приложение «Мобильная бригада» и «1C:RCM Управление надежностью» — первое экспертное российское решение класса RCM (Reliability-Centered Maintenance — техническое обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности) на платформе «1С», а также сервис предиктивной аналитики с элементами машинного обучения для предупреждения отказов оборудования.

Сервис помогает определять аномалии в показаниях датчиков на оборудовании и классифицировать их в виды отказов, что позволяет в дальнейшем проводить анализ отказов, формировать и выбирать в «1С:RCM» оптимальную программу обслуживания наиболее критичных активов для обеспечения заданного уровня надежности оборудования при минимальных затратах. «1С:RCM» также имеет сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».