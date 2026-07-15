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Сибур Холдинг Сибур РТ ТАИФ НК ТГК-16

Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.07.2026 ИИ-ассистент МТС помог закупщикам «ТГК-16» кратно сократить время обработки заявок 1
27.03.2024 В «ТГК-16» создана единая автоматизированная система управления закупками 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
15.03.2013 «Таиф» приступила к внедрению Directum 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Сибур Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

ПИК ГК - ПИК Digital - ПИК Технологии 7 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3444 1
9536 1
Directum - Директум 1257 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 35 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ Телком - ТАИФ Телеком - ТАИФ Телекоммункиации - Телеком-Менеджмент 35 1
Северсталь ПАО - Северсталь Проект 3 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Черемушки 61 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Тулпар Эйр - Тулпар Техник - российская авиакомпания 3 1
Передовые мебельные технологии 1 1
Почта России ПАО 2357 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Газпром нефть 717 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Komatsu - Комацу 19 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 127 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 152 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Абрау-Дюрсо 24 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 5 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
ТАИФ - Татаро-американские инвестиции и финансы 19 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК 4 1
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ Финанс 1 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 721 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2125 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7774 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13883 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22041 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25967 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8596 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5605 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1452 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 773 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12765 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13819 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22816 1
Электронный документ - Electronic document 1571 1
1С:ERP Управление предприятием 829 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2540 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 693 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 224 2
1С:Номенклатура 5 1
1С:Подпись 3 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 316 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 38 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3542 1
Directum СЭД - ECM-система 304 1
1С:Корпорация 57 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 53 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
1С:Отчетность 19 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
1С:Контрагент 7 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 23 1
Directum Integration Toolset 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 165171 1
Европа 24917 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3427 1
Азия - Азиатский регион 5900 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8515 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3447 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14786 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1780 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 678 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1343 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 712 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7041 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6564 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3940 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12244 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21492 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27124 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 437 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57357 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15942 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2736 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53172 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6619 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8871 1
Энергетика - Energy - Energetically 5819 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3450 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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