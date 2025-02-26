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Портал-Юг

Портал-Юг

«Портал-Юг» — это системный интегратор и партнер фирмы «», базирующийся в Краснодаре, специализирующийся на комплексной автоматизации бизнес-процессов предприятий различного масштаба. Компания реализует проекты внедрения корпоративных информационных систем, опираясь преимущественно на платформу «1С:Предприятие». В портфеле заказчика присутствуют организации из сфер высшего образования, металлургии, пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговли. Ключевая ценность компании заключается в способности разрабатывать тиражные решения и обеспечивать интеграцию разрозненных информационных подсистем (ERP, MES, документооборот) в единое цифровое пространство.

Описание деятельности и специализация

Основная деятельность «Портал-Юг» сфокусирована на консалтинге, внедрении и сопровождении программного обеспечения. Компания обладает статусами 1С:Франчайзи, 1С:Авторизованный учебный центр и 1С:Авторизованный центр сертификации. Эти компетенции позволяют не только устанавливать стандартные конфигурации, но и адаптировать их под специфические отраслевые требования. Компания позиционирует себя как эксперта в области бюджетного учета и производственного менеджмента.

Ключевые особенности подхода включают:

  • Комплексность решений: одновременное внедрение нескольких модулей (например, ERP и документооборота) для исключения разрывов в данных между отделами.
  • Отраслевая адаптация: разработка специализированных доработок под нужды судостроения, металлургии и образования.
  • Мобильная автоматизация: создание мобильных приложений для торговых представителей и полевой работы сотрудников.

 

Участие в госзакупках и контрактах

Компания участвует в проектах с государственными и квазигосударственными структурами. Примером является сотрудничество с НИУ ВШЭ, где была разработана корпоративная система «HSE.Reg». Также компания выполняла работы для образовательных учреждений регионального уровня, таких как Кубанский университет физической культуры, спорта и туризма. Это свидетельствует о наличии опыта прохождения процедур технического согласования в секторе госуслуг и образования.

 

Лицензии и разрешения

Для легитимной работы с продуктами фирмы «1С» компания обладает необходимыми авторизациями:

  • Статус 1С:Франчайзи: позволяет продавать и внедрять конфигурации фирмы «1С».
  • Центр компетенции по производству: подтверждает квалификацию в автоматизации производственных предприятий (ERP, MES).
  • Центр компетенции по бюджетному учету: подтверждает экспертизу в работе с госучреждениями и организациями на хозрасчете.

Конкретные номера лицензий и сроки их действия не разглашаются в открытых источниках, однако статусы подтверждаются публикациями о завершении проектов с участием профильных заказчиков.

Клиенты и деловые связи

Клиентская база компании разнообразна по отраслям. Ниже приведены ключевые клиенты:

  • НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики): сектор образования/наука. Масштабный проект автоматизации учебного процесса и отчетности.
  • Металлургический завод Балаково: промышленность/металлургия. Комплексная автоматизация производства и складского учета с интеграцией оборудования.
  • «Чеченские минеральные воды»: пищевая промышленность. Внедрение системы управления предприятием для оптимизации обработки заказов.
  • «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева: агропромышленный комплекс. Централизация ИТ-инфраструктуры и внедрение облачных сервисов Microsoft.
  • «Випком» (торговая сеть): розничная торговля/логистика. Автоматизация работы торговых представителей через мобильное приложение.

Деловые связи компании строятся вокруг партнерства с фирмой «1С» и Microsoft. Компания также сотрудничает с поставщиками оборудования и смежными ИТ-специалистами для реализации комплексных инфраструктурных проектов.

Продукты и технологии

Основные продукты и услуги:

  • Внедрение «1С:ERP Управление предприятием»: система для автоматизации планово-экономического учета, управления производством, закупками и продажами. Используется на заводах и крупных торговых предприятиях.
  • Разработка корпоративных порталов (напр., «HSE.Reg»): индивидуальные системы для управления документопотоком, учебным процессом и кадровым учетом в образовательных учреждениях.
  • Мобильные решения на базе «1С:Предприятие 8.3»: приложения для торговых представителей, позволяющие обрабатывать заказы в поле с синхронизацией с центральной базой.
  • Интеграция MES-систем: подключение систем управления производственными процессами (например, «Учет металла») к корпоративным ERP-системам.

Технологический стек:

Основной технологией является платформа «1С:Предприятие». Также компания применяет решения Microsoft Cloud Services для централизации ИТ-инфраструктуры. В проектах промышленности используется интеграция с весовым оборудованием и датчиками контроля качества (IoT-элементы на уровне сбора данных). Собственных запатентованных продуктов софтварной части, кроме модулей доработки под конкретные задачи заказчика, в открытых источниках не заявлено.

Конкуренция

Российские конкуренты:

  • КРОК
  • «Софтлайн»
  • IBS Software
  • Фирма «1С» (как производитель и базовый конкурент в части прямых продаж)
  • Региональные 1С:Франчайзи Краснодарского края (конкуренция на локальном рынке услуг внедрения).

Зарубежные аналоги:

  • SAP SE (Германия) — продукт SAP ERP.
  • Oracle Corporation (США) — продукты Oracle NetSuite, Oracle E-Business Suite.
  • Microsoft Corporation (США) — платформа Dynamics 365.

 

Информация актуальна на 06.08.2026

СОБЫТИЯ

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26.02.2025 Новая система управления учебным процессом на базе «1С» в НИУ ВШЭ в два раза ускорила зачисление студентов 1
25.02.2025 НИУ ВШЭ завершил крупную автоматизацию учебного процесса — зачисление студентов ускорено в 2 раза 1
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием» 1
02.10.2019 «Портал-Юг» автоматизировал работу «Чеченских минеральных вод» на базе «1С:ERP» 1
31.10.2018 «Агрокомплекс» централизовал управление сельскохозяйственными предприятиями с помощью облачных сервисов Microsoft 1
11.08.2015 «Випком» автоматизировал работу торговых представителей с помощью мобильного приложения на базе «1С:Предприятия 8.3» 1
06.12.2011 Adobe подвела итоги обновления Partner Connection Reseller Program 1
23.05.2007 НСРЗ строит ЕИС на базе «1С:Предприятия 8» 2
15.05.2007 «Компит» управляет торговлей вместе с «1С»: переход на 8-ю версию 2
14.05.2007 Кубанский университет физкультуры автоматизирован на базе «1С:Предприятия» 2

Публикаций - 11, упоминаний - 14

Портал-Юг и организации, системы, технологии, персоны:

9594 8
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 3
Microsoft Corporation 25775 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Raiffeisen - PC-WARE - Society of information technologies - Общество информационных технологий 11 1
Комплексная автоматизация бизнеса - КАБ 11 1
SAP SE 5601 1
Oracle Corporation 7074 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Adobe Systems 1597 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Сонет 173 1
IDT 60 1
Поликом Про 39 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
Випком 2 2
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 2
Чеченские минеральные воды 3 2
МЗ Балаково - Металлургический завод Балаково 4 2
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1170 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 524 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 480 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 1
СЭД - Учет договоров 106 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 3
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 3
1С:ERP Управление предприятием 841 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 2
МВД РФ - ФМС РФ - ГИСМУ - Государственная информационная система миграционного учета - ГС Мир - Государственная система миграционного и регистрационного учёта - Единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета 40 2
Adobe Partner Connection Reseller Program 1 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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