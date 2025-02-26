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Портал-Юг
«Портал-Юг» — это системный интегратор и партнер фирмы «1С», базирующийся в Краснодаре, специализирующийся на комплексной автоматизации бизнес-процессов предприятий различного масштаба. Компания реализует проекты внедрения корпоративных информационных систем, опираясь преимущественно на платформу «1С:Предприятие». В портфеле заказчика присутствуют организации из сфер высшего образования, металлургии, пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговли. Ключевая ценность компании заключается в способности разрабатывать тиражные решения и обеспечивать интеграцию разрозненных информационных подсистем (ERP, MES, документооборот) в единое цифровое пространство.
Описание деятельности и специализация
Основная деятельность «Портал-Юг» сфокусирована на консалтинге, внедрении и сопровождении программного обеспечения. Компания обладает статусами 1С:Франчайзи, 1С:Авторизованный учебный центр и 1С:Авторизованный центр сертификации. Эти компетенции позволяют не только устанавливать стандартные конфигурации, но и адаптировать их под специфические отраслевые требования. Компания позиционирует себя как эксперта в области бюджетного учета и производственного менеджмента.
Ключевые особенности подхода включают:
- Комплексность решений: одновременное внедрение нескольких модулей (например, ERP и документооборота) для исключения разрывов в данных между отделами.
- Отраслевая адаптация: разработка специализированных доработок под нужды судостроения, металлургии и образования.
- Мобильная автоматизация: создание мобильных приложений для торговых представителей и полевой работы сотрудников.
Участие в госзакупках и контрактах
Компания участвует в проектах с государственными и квазигосударственными структурами. Примером является сотрудничество с НИУ ВШЭ, где была разработана корпоративная система «HSE.Reg». Также компания выполняла работы для образовательных учреждений регионального уровня, таких как Кубанский университет физической культуры, спорта и туризма. Это свидетельствует о наличии опыта прохождения процедур технического согласования в секторе госуслуг и образования.
Лицензии и разрешения
Для легитимной работы с продуктами фирмы «1С» компания обладает необходимыми авторизациями:
- Статус 1С:Франчайзи: позволяет продавать и внедрять конфигурации фирмы «1С».
- Центр компетенции по производству: подтверждает квалификацию в автоматизации производственных предприятий (ERP, MES).
- Центр компетенции по бюджетному учету: подтверждает экспертизу в работе с госучреждениями и организациями на хозрасчете.
Конкретные номера лицензий и сроки их действия не разглашаются в открытых источниках, однако статусы подтверждаются публикациями о завершении проектов с участием профильных заказчиков.
Клиенты и деловые связи
Клиентская база компании разнообразна по отраслям. Ниже приведены ключевые клиенты:
- НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики): сектор образования/наука. Масштабный проект автоматизации учебного процесса и отчетности.
- Металлургический завод Балаково: промышленность/металлургия. Комплексная автоматизация производства и складского учета с интеграцией оборудования.
- «Чеченские минеральные воды»: пищевая промышленность. Внедрение системы управления предприятием для оптимизации обработки заказов.
- «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева: агропромышленный комплекс. Централизация ИТ-инфраструктуры и внедрение облачных сервисов Microsoft.
- «Випком» (торговая сеть): розничная торговля/логистика. Автоматизация работы торговых представителей через мобильное приложение.
Деловые связи компании строятся вокруг партнерства с фирмой «1С» и Microsoft. Компания также сотрудничает с поставщиками оборудования и смежными ИТ-специалистами для реализации комплексных инфраструктурных проектов.
Продукты и технологии
Основные продукты и услуги:
- Внедрение «1С:ERP Управление предприятием»: система для автоматизации планово-экономического учета, управления производством, закупками и продажами. Используется на заводах и крупных торговых предприятиях.
- Разработка корпоративных порталов (напр., «HSE.Reg»): индивидуальные системы для управления документопотоком, учебным процессом и кадровым учетом в образовательных учреждениях.
- Мобильные решения на базе «1С:Предприятие 8.3»: приложения для торговых представителей, позволяющие обрабатывать заказы в поле с синхронизацией с центральной базой.
- Интеграция MES-систем: подключение систем управления производственными процессами (например, «Учет металла») к корпоративным ERP-системам.
Технологический стек:
Основной технологией является платформа «1С:Предприятие». Также компания применяет решения Microsoft Cloud Services для централизации ИТ-инфраструктуры. В проектах промышленности используется интеграция с весовым оборудованием и датчиками контроля качества (IoT-элементы на уровне сбора данных). Собственных запатентованных продуктов софтварной части, кроме модулей доработки под конкретные задачи заказчика, в открытых источниках не заявлено.
Конкуренция
Российские конкуренты:
- КРОК
- «Софтлайн»
- IBS Software
- Фирма «1С» (как производитель и базовый конкурент в части прямых продаж)
- Региональные 1С:Франчайзи Краснодарского края (конкуренция на локальном рынке услуг внедрения).
Зарубежные аналоги:
- SAP SE (Германия) — продукт SAP ERP.
- Oracle Corporation (США) — продукты Oracle NetSuite, Oracle E-Business Suite.
- Microsoft Corporation (США) — платформа Dynamics 365.
Информация актуальна на 06.08.2026
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Портал-Юг и организации, системы, технологии, персоны:
|Бондарь Дмитрий 37 2
|Тарасов Арсений 45 1
|Сливко-Кольчик Елена 16 1
|Носивской Дмитрий 3 1
|Зеленов Владимир 1 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
|Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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