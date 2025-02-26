«Портал-Юг» — это системный интегратор и партнер фирмы «1С», базирующийся в Краснодаре, специализирующийся на комплексной автоматизации бизнес-процессов предприятий различного масштаба. Компания реализует проекты внедрения корпоративных информационных систем, опираясь преимущественно на платформу «1С:Предприятие». В портфеле заказчика присутствуют организации из сфер высшего образования, металлургии, пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговли. Ключевая ценность компании заключается в способности разрабатывать тиражные решения и обеспечивать интеграцию разрозненных информационных подсистем (ERP, MES, документооборот) в единое цифровое пространство.

Описание деятельности и специализация

Основная деятельность «Портал-Юг» сфокусирована на консалтинге, внедрении и сопровождении программного обеспечения. Компания обладает статусами 1С:Франчайзи, 1С:Авторизованный учебный центр и 1С:Авторизованный центр сертификации. Эти компетенции позволяют не только устанавливать стандартные конфигурации, но и адаптировать их под специфические отраслевые требования. Компания позиционирует себя как эксперта в области бюджетного учета и производственного менеджмента.

Ключевые особенности подхода включают:

Комплексность решений: одновременное внедрение нескольких модулей (например, ERP и документооборота) для исключения разрывов в данных между отделами.

одновременное внедрение нескольких модулей (например, ERP и документооборота) для исключения разрывов в данных между отделами. Отраслевая адаптация: разработка специализированных доработок под нужды судостроения, металлургии и образования.

разработка специализированных доработок под нужды судостроения, металлургии и образования. Мобильная автоматизация: создание мобильных приложений для торговых представителей и полевой работы сотрудников.

Участие в госзакупках и контрактах

Компания участвует в проектах с государственными и квазигосударственными структурами. Примером является сотрудничество с НИУ ВШЭ, где была разработана корпоративная система «HSE.Reg». Также компания выполняла работы для образовательных учреждений регионального уровня, таких как Кубанский университет физической культуры, спорта и туризма. Это свидетельствует о наличии опыта прохождения процедур технического согласования в секторе госуслуг и образования.

Лицензии и разрешения

Для легитимной работы с продуктами фирмы «1С» компания обладает необходимыми авторизациями:

Статус 1С:Франчайзи: позволяет продавать и внедрять конфигурации фирмы «1С».

позволяет продавать и внедрять конфигурации фирмы «1С». Центр компетенции по производству: подтверждает квалификацию в автоматизации производственных предприятий (ERP, MES).

подтверждает квалификацию в автоматизации производственных предприятий (ERP, MES). Центр компетенции по бюджетному учету: подтверждает экспертизу в работе с госучреждениями и организациями на хозрасчете.

Конкретные номера лицензий и сроки их действия не разглашаются в открытых источниках, однако статусы подтверждаются публикациями о завершении проектов с участием профильных заказчиков.

Клиенты и деловые связи

Клиентская база компании разнообразна по отраслям. Ниже приведены ключевые клиенты:

НИУ ВШЭ (Высшая школа экономики): сектор образования/наука. Масштабный проект автоматизации учебного процесса и отчетности.

сектор образования/наука. Масштабный проект автоматизации учебного процесса и отчетности. Металлургический завод Балаково: промышленность/металлургия. Комплексная автоматизация производства и складского учета с интеграцией оборудования.

промышленность/металлургия. Комплексная автоматизация производства и складского учета с интеграцией оборудования. «Чеченские минеральные воды»: пищевая промышленность. Внедрение системы управления предприятием для оптимизации обработки заказов.

пищевая промышленность. Внедрение системы управления предприятием для оптимизации обработки заказов. «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева: агропромышленный комплекс. Централизация ИТ-инфраструктуры и внедрение облачных сервисов Microsoft.

агропромышленный комплекс. Централизация ИТ-инфраструктуры и внедрение облачных сервисов Microsoft. «Випком» (торговая сеть): розничная торговля/логистика. Автоматизация работы торговых представителей через мобильное приложение.

Деловые связи компании строятся вокруг партнерства с фирмой «1С» и Microsoft. Компания также сотрудничает с поставщиками оборудования и смежными ИТ-специалистами для реализации комплексных инфраструктурных проектов.

Продукты и технологии

Основные продукты и услуги:

Внедрение «1С:ERP Управление предприятием»: система для автоматизации планово-экономического учета, управления производством, закупками и продажами. Используется на заводах и крупных торговых предприятиях.

система для автоматизации планово-экономического учета, управления производством, закупками и продажами. Используется на заводах и крупных торговых предприятиях. Разработка корпоративных порталов (напр., «HSE.Reg»): индивидуальные системы для управления документопотоком, учебным процессом и кадровым учетом в образовательных учреждениях.

индивидуальные системы для управления документопотоком, учебным процессом и кадровым учетом в образовательных учреждениях. Мобильные решения на базе «1С:Предприятие 8.3»: приложения для торговых представителей, позволяющие обрабатывать заказы в поле с синхронизацией с центральной базой.

приложения для торговых представителей, позволяющие обрабатывать заказы в поле с синхронизацией с центральной базой. Интеграция MES-систем: подключение систем управления производственными процессами (например, «Учет металла») к корпоративным ERP-системам.

Технологический стек:

Основной технологией является платформа «1С:Предприятие». Также компания применяет решения Microsoft Cloud Services для централизации ИТ-инфраструктуры. В проектах промышленности используется интеграция с весовым оборудованием и датчиками контроля качества (IoT-элементы на уровне сбора данных). Собственных запатентованных продуктов софтварной части, кроме модулей доработки под конкретные задачи заказчика, в открытых источниках не заявлено.

Конкуренция

Российские конкуренты:

КРОК

«Софтлайн»

IBS Software

Фирма «1С» (как производитель и базовый конкурент в части прямых продаж)

(как производитель и базовый конкурент в части прямых продаж) Региональные 1С:Франчайзи Краснодарского края (конкуренция на локальном рынке услуг внедрения).

Зарубежные аналоги:

SAP SE (Германия) — продукт SAP ERP.

(Германия) — продукт SAP ERP. Oracle Corporation (США) — продукты Oracle NetSuite, Oracle E-Business Suite.

(США) — продукты Oracle NetSuite, Oracle E-Business Suite. Microsoft Corporation (США) — платформа Dynamics 365.

Информация актуальна на 06.08.2026