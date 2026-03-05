Разделы

Транснефть НМТП Новороссийский морской торговый порт НСРЗ Новороссийский судоремонтный завод Флот НМТП НЛЭ Новорослесэкспорт ИПП Балтийская Стивидорная Компания СФП

Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Группа ПАО «НМТП» объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП». На паритетных началах ПАО «НМТП» и ПАО «Транснефть» владеют ООО «НМТ».

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 32 дела, на cумму 13 282 359 ₽*

Судебные дела (32) на сумму 13 282 359 ₽*
в качестве истца (9) на сумму 2 463 088 ₽*
в качестве ответчика (20) на сумму 10 519 270 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.03.2026 Группа ПАО «НМТП» переводит ИТ-инфраструктуру на российские решения «Гравитон» 4
02.09.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2024 года 2
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
22.09.2017 Delta Electronics обеспечила ИБП серверные помещения «Новорослесэкспорт» в Новороссийске 3
26.04.2016 «Новороссийский морской торговый порт» управляет перевалкой грузов с помощью Microsoft Dynamics AX 2012 3
10.03.2016 «Новороссийский морской торговый порт» внедрил в основной и резервный ЦОД систему EMC VPLEX Metro 5
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
09.12.2014 МТС улучшила связь более чем 50 корпоративным клиентам на Юге России 1
01.07.2014 «Новороссийский морской торговый порт» подвел итоги 10 лет эксплуатации EAM/MRO-системы TRIM 3
12.11.2012 В Москве пройдет Третья зимняя сессия «Антикризисные решения для CFO» 1
06.12.2007 В Новороссийском порту расширили систему ТОиР 3
03.10.2007 TRIM внедрят в Волгоградском речном порту 1
23.05.2007 НСРЗ строит ЕИС на базе «1С:Предприятия 8» 4
15.08.2006 Power Telecom приобрел 6,59% акций Новороссийского морского торгового порта 2
09.08.2004 НМТП ввел в эксплуатацию УПАТС Meridian 1 2
23.04.2004 Годовая выручка "ТрансТелеКома" от транзита трафика транспортного комплекса РФ может достигнуть $35 млн. 1

Публикаций - 16, упоминаний - 37

Транснефть и организации, системы, технологии, персоны:

9133 4
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 3
Dell EMC 5112 2
Microsoft Corporation 25372 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 611 2
Бюджетный процесс 66 1
ЕПК - Единая почтовая корпорация - СГП - Системы гибридной печати 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3176 1
МегаФон 10169 1
SAP SE 5473 1
Oracle Corporation 6913 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2265 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1848 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 1
АйТи 1441 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 91 1
СИНХ - Таттелеком 221 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 93 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 105 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
Ortems 16 1
Ланит Консалтинг 13 1
Интеллектика - Intellectika 16 1
Портал-Юг 10 1
РЖД - Российские железные дороги 2023 2
Почта России ПАО 2271 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 2
Евросеть 1417 2
Транснефть 326 2
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 2
Красная площадь ТРЦ 2 1
Иртышское пароходство 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8348 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Газпром ПАО 1431 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 412 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 161 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 507 1
Альфа-Банк 1894 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 90 1
Ингосстрах СПАО 458 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1407 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1711 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 227 1
Komatsu - Комацу 18 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 279 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 94 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 359 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 142 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Полипластик 17 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13098 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5363 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2980 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3549 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6367 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2830 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2214 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2096 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 405 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3292 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 243 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4707 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57992 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34250 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74325 6
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1010 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10192 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12164 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11560 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6750 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13441 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8993 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32121 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12407 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11655 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22100 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19094 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 928 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12474 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2715 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6317 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9927 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8492 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3399 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1076 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9849 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 159 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6723 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9631 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4649 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23479 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8589 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3116 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 103 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7395 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8873 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2988 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 132 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2465 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3452 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 14 1
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 8 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 400 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5965 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
1С:ERP Управление предприятием 741 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 294 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 591 1
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 18 1
Microsoft Dynamics 1185 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 205 1
ИнтэлЛекс - Этран АС - электронная транспортная накладная 31 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 67 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 10 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 180 1
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 127 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 249 1
Nortel Meridian 38 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
Dell EMC VPLEX 22 1
Горянский Павел 29 2
Зинченко Алексей 2 2
Карицкий Андрей 2 2
Семушкина Наталья 1 1
Пастажян Ашот 1 1
Мисник Роман 1 1
Рыбин Иван 2 1
Нуралиев Борис 296 1
Нестеров Алексей 172 1
Яклаков Денис 11 1
Моничев Алексей 4 1
Безбородов Александр 7 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Бережной Сергей 7 1
Смирнова Людмила 11 1
Кислов Алексей 4 1
Липатов Сергей 34 1
Подольский Виталий 16 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Переверзев Николай 8 1
Гориславцева Инна 5 1
Гареев Руслан 7 1
Партин Илья 2 1
Митрохин Станислав 3 1
Горбатова Лариса 2 1
Тихомиров Андрей 4 1
Чечин Андрей 3 1
Нуралиев Сергей 4 1
Котляров Данила 1 1
Лунеев Евгений 1 1
Шебарова Екатерина 2 1
Скляров Михаил 2 1
Шинакова Наталья 2 1
Александрова Любовь 2 1
Авоев Владимир 2 1
Вищаненко Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159212 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18883 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2259 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2134 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18448 1
Европа 24714 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 1
Венгрия - Будапешт 115 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3442 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1137 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1421 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1723 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1464 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 404 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 394 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 347 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 289 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 351 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1706 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 99 1
Азовско-Черноморский бассейн 9 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20526 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6363 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32145 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26167 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5366 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2279 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55336 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6322 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8238 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7044 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1480 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8268 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 979 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Кикшеринг - kick scooter sharing - сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов 41 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 314 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4281 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6722 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6317 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11840 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2325 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5459 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 314 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2343 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9767 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5531 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 202 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 474 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 417 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 549 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1356 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 217 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 733 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 382 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5929 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11457 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 309 1
ТТК - ТелекомТранс - конференция 6 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423406, в очереди разбора - 726898.
Создано именных указателей - 191268.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

