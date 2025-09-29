Разделы

Логинов Юрий


УПОМИНАНИЯ


29.09.2025 Импортозамещение с громким звуком 1
16.09.2024 Портрет предпринимателя: как Эдуард Худайнатов построил крупный российский нефтедобывающий холдинг 1
15.04.2024 Отечественный бренд вернет около 80 млн. рублей в производство России 1
03.11.2009 Каждый четвертый автомобиль будет управляться сотовым 1
23.11.2007 Подрядчик Audi и BMW займется автомагнитолами "Урал" 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Логинов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2940 1
Гагарин Урал Завод 1 1
Shenzhen Hangsheng Electronics 3 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 92 2
AAC Group - ААЦ-Инвест - АвтоАудиоЦентр - УралЗавод - U&HSAE - УралАвтоКомплект - Автоэлектроникс НТЦ - ААЦ-информационные технологии 9 2
BMW Group 461 1
Komatsu - Комацу 18 1
Ford 419 1
Hyundai Motor Company 409 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 279 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 134 1
Volvo Cars 253 1
Volkswagen Group - VW 291 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Isuzu - Японская автомобилестроительная компания 14 1
Volkswagen Audi Group 220 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 305 1
Газпром ПАО 1393 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
Роснефть НК - нефтяная компания 525 1
БзАТИ - Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий - Барнаульский завод АТИ - Барнаульский завод асбестовых технических изделий - Барнаульский завод асбестовых технических изделий 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5692 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 279 1
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 596 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28659 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10061 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14254 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5759 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2763 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1194 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22152 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12762 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13262 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1622 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3514 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4758 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 565 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14218 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10916 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 919 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 334 1
Плешаков Александр 1 1
Белебашев Леонид 1 1
Путин Владимир 3308 1
Steinmeier Frank-Walter - Штайнмайер Франк-Вальтер 4 1
Худайнатов Эдуард 1 1
Филипенко Александр 3 1
Медведев Дмитрий 1659 1
Кочанова Анастасия 1 1
Рязанов Александр 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 153638 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17858 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3122 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3020 2
Европа 24533 2
Япония 13442 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7962 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 547 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 215 1
Америка - Американский регион 2182 1
Казахстан - Республика 5741 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 102 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1279 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 207 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3186 1
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 39 1
Германия - Федеративная Республика 12866 1
Казахстан - Шымкент - Чимкент 45 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2885 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45103 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1274 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 952 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1500 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1312 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 801 1
Россия - УФО - Тюменская область 1234 1
Россия - ПФО - Саратовская область 779 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 916 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 395 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 347 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1429 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19915 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7214 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 98 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 421 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5506 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3129 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2559 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5932 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 612 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11313 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 203 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1989 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1640 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8194 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31221 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4245 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 957 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 539 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
