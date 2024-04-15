Отечественный бренд вернет около 80 млн. рублей в производство России

С 2022 г. многие компании приостановили свою деятельность в России. Часть из них нашли выход через импортозамещение или сменили название и собственника. Например Завод в Калуге перезапустил производство через Китай и вернул в страну Citroen. А на Барнаульском заводе АТИ открыт цех по производству гибкой фольги, которую ранее закупали в Китае. Вдохновившись таким стартом производства в России, отечественные компании начали локализацию своей продукции полного цикла на территории страны.

12 апреля в День космонавтики в Мытищи на «Гагарин Урал Заводе», состоялась первая в России пилотная сборка портативных колонок. Представители бренда готовы ввести в продажу 500 иыс. таких колонок в течение года. Это гарантирует возвращение производственных мощностей в Россию и закладывает основу для более глубокого технологического развития внутри страны. Таким образом, завод возродит утраченное технологическое наследие Советского Союза. Об этом CNews сообщили представители компании «Урал».

До сегодняшнего дня колонка изготавливалась в Китае под брендами Sharp и Toshiba. Продажа уже осуществляется как в Европе так и в Америке, с согласия российских правообладателей на использование дизайна и инженерных разработок.

Сегодня портативную колонку уже как полгода можно купить и в России. Серия разработана дизайнером Александром Плешаковым и генеральным конструктором акустических систем «Урал» Леонидом Белебашевым. А название «Гагарин» по праву и официально дано колонке с согласия дочерей Юрия Алексеевича.

«Этот пилотный проект – не только проверка производственных возможностей, но и дань уважения величайшему космонавту, символизирующая наше стремление к новым вершинам в технологиях», – сказал президент «УралЗавод», Юрий Логинов.

Напомним, компания «Урал» существует с 1900 г. и несет в себе память пяти поколений Русских Инженеров. Бренд «Урал» — это прежде всего качественная автомобильная аудиотехника, но при этом доступная каждому. Вся техника на 100% соответствует девизу бренда «Урал»: «Просто, надежно, мощно!»