diHouse представляет новые поступления проекторов Wanbo

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о новых поставках портативных проекторов китайского производителя Wanbo на российский рынок. Наряду с уже представленными моделями теперь доступны новинки: проекторы Wanbo T6 R Max и Wanbo T4, а также широкий выбор кейсов для хранения и транспортировки проектора. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Wanbo T6 R Max — портативный LCD-проектор с операционной системой Android 9.0. Устройство весит мало и не занимает много места. Благодаря специальной ручке прибор легко носить с собой. Яркость 650 ANSI-люменов обеспечивает передачу яркого изображения, коррекция трапецеидальных искажений и автофокус с функцией Auto Keystone придает изображению четкость. Антибликовая шторка позволяет использовать проектор днем. Синхронизация с телефоном дает возможность транслировать изображение в режиме реального времени.

Wanbo T6 R Max

Портативный проектор Wanbo T4 обладает невесомым корпусом всего 1,25 кг. Как и предыдущую модель, его удобно брать с собой на дачу, пикники или работу. Коррекция трапецеидальных искажений и автофокусировка TOF позаботятся о контрастном изображении и насыщенных красках. Трансляция видео и фото со смартфона осуществляется при помощи беспроводной связи, устройство работает на Android 9.0.

Сумки Wanbo для проекторов — необходимый и функциональный аксессуар, сделанный из водоотталкивающего и прочного материала. Дождь, пыль, высокая влажность, царапины не повредят устройство. Поддерживающий дизайн защищает проекторы от вмятин и трансформаций. Сумки имеют удобную двойную молнию и ручку. Под каждую модель проектора Wanbo можно подобрать свой формат сумки.

Wanbo T4

Кирилл Голубев, продакт-менеджер департамента электронных устройств diHouse: «Расширение ассортимента бренда Wanbo к дачному сезону станет отличным вариантом для широкого круга пользователей. Портативные проекторы и необходимые аксессуары разнообразят досуг на даче или природе, простое управление может освоить человек любого возраста всего за несколько минут».

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Бренд Wanbo был основан в 2016 г. в китайском городе Шэньчжэнь, он специализируется на производстве LCD-проекторов, а также аксессуаров к ним.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 году составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.