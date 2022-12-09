DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») заключила контракт на поставку портативных проекторов китайского бренда Wanbo. Три модели станут доступны для заказа в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Китайская компания Wanbo занимается производством LCD-проекторов с 2016 г.

Портативные проекторы можно использовать для организации домашнего кинотеатра, просмотра фотографий и видеозаписей, вывода на экран текстов презентаций или документов.

Проекторы поддерживают формат Full HD, имеют стереодинамики и разъем для подключения аудио 3,5 мм. Проектор можно подключить через порты HDMI, USB или AVI. Все проекторы работают на полноценной операционной системе Android. Износостойкие стеклянные линзы проекторов имеют высокий показатель преломления без температурного искажения. Диагональ экрана регулируется по размеру от 50 до 150 дюймов, поэтому устройства подойдут для помещений разной площади. Устройства в минималистичном дизайне станут украшением любого интерьера.

Проекторы Wanbo

На данный момент в ассортименте компании diHouse представлены три модели: Wanbo T2 Max, Wanbo T6 Max и Wanbo X1 Max, а также специальные штативы с телескопической регулировкой для установки проекторов.

Кирилл Голубев, продакт-менеджер департамента электронных устройств diHouse: «Контракт с китайским производителем проекторов и аксессуаров Wanbo дает нашим партнерам дополнительную возможность расширить свой ассортимент и предложить клиентам отличную уникальную продукцию, разработанную с учетом самых актуальных трендов в сфере цифровых технологий».

Портативные проекторы и штативы Wanbo доступны для заказа на официальном сайте поставщика – компании diHouse.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2021 г. составил 111,3 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

Компания Wanbo создает портативные проекторы для дома и работы с 2016 г.