Портативный проектор Wanbo Cube2Pro уже в продаже

Компания diHouse объявляет о старте продаж на российском рынке новой модели портативного проектора Wanbo Cube 2 Pro. Новика выполнена в необычном дизайне в виде куба со встроенной подставкой. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

По данным аналитических агентств, за I квартал 2025 г/ было продано более 23 тыс. проекторов, а сегмент вырос в среднем на 7%. Бренд Wanbo показал высокие результаты и стал одним из лидеров рынка портативных проекторов в первом полугодии.

Wanbo Cube 2 Pro поддерживает технологию ToF — оптическая система измерения расстояния для автоматической фокусировки и коррекции изображения. При установке проектора в ограниченном пространстве изображение все равно остается ровным и четким. Технология коррекции трапецеидальных искажений исправляет форму изображения, например, если устройство случайно задели, TOF-система сразу же определит изменения и в течение трех–четырех секунд восстанавливает корректный вид без необходимости ручной настройки.

Портативный проектор Wanbo Cube2Pro
Модель идеальна для использования на выездных мероприятиях и в помещениях с ограниченными возможностями установки. Устройство оснащено операционной системой Android TV 11.0. Благодаря небольшому весу и эргономичности проектор удобно брать с собой. Встроенная подставка позволяет регулировать наклон устройства в диапазоне 0-230°.

Ориентировочная розничная стоимость портативного проектора Wanbo Cube2Pro составляет 21,9 тыс. руб.

