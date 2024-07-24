Новые проекторы Wanbo на российском рынке

Компания diHouse объявляет о поступлении новых устройств Wanbo: к заказу доступны портативные проекторы Wanbo DaVinci 1 и Wanbo Eva. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

По прогнозам аналитических агентств, объем мирового рынка проекторов продолжает расширяться и достигнет показателя в 30 млн единиц к 2027 г. За I квартал 2024 г. на российском рынке было продано более 21,6 тыс. устройств. На волне роста этого направления компания diHouse стремится к расширению своего ассортимента в данном сегменте.

Wanbo DaVinci 1 – портативный проектор, способный показывать картинку с разрешением 1920х1080 Full HD благодаря использованию двух типов линз нового поколения — линзе PixelPro 5.0 из конденсаторного стекла и асферической линзе. Изображение, выведенное экран, можно регулировать по размеру с помощью зума без потери качества. Помимо автоматической коррекции трапецеидальных искажений и определения размера поверхности, устройство распознает препятствия и подгоняет изображение под особенности окружающей обстановки. Яркость 600 ANSI-люменов позволяет наслаждаться насыщенным изображением даже в случае, если поблизости расположен небольшой источник света.

diHouse Wanbo DaVinci 1

В корпус встроены стереодинамики мощностью 8 Вт и звуковая камера большого размера. Для подключения проектора используется протокол Wi-Fi 6, обеспечивающий более стабильное соединение. Проектор имеет все необходимые разъемы: вход HDMI, Mini Jack 3.5 мм, два порта USB. Операционная система — Android 9.0.

Высокая производительность обеспечивается за счет оперативной памяти объемом 2 ГБ и встроенной памяти 32 ГБ. Дополнительно на проектор можно установить популярные онлайн-сервисы кинотеатров. Герметичный корпус защищает внутренние элементы от попадания внутрь пылинок, микроскопических частиц и защищает линзу от повреждения, а система охлаждения работает практически беззвучно — уровень шума не превышает 32 дБ.

Рекомендованная розничная цена проектора Wanbo DaVinci 1 составляет 29 999 руб.

diHouse Wanbo Eva

Проектор звездного неба Wanbo Eva наполнит дом спокойствием, уютом и умиротворением. Он подойдет для расслабления после рабочего дня, занятиях йогой, отдыха перед сном, размещения в детской, создания атмосферного романтического вечера под виртуальным звездным небом. Проектор оснащен более 500 видами проекций звезд. С помощью устройства можно запустить режим имитации северного сияния или метеоритного дождя. Доступно четыре режима звездного неба: форму звезд можно изменять. Помимо основной функции, проектор располагает другими полезными опциями: с помощью Bluetooth-подключения можно прослушивать любимую музыку и аудиокниги, встроенные звуки природы помогут расслабиться, интегрированный в проектор белый шум поможет маленьким детям успокоиться и быстро заснуть. Проектор имеет ночной режим со спокойным светом, не раздражающим глаза и не портящим зрение, таймер. Угол проекции регулируется.

Рекомендованная розничная цена проектора звездного неба Wanbo Eva составляет 4 999 руб.