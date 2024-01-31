Портативный проектор Wanbo X2 на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) эксклюзивно представляет на российском рынке новую модель портативного проектора — Wanbo X2 Max. Гаджет китайского производителя оснащен автофокусом, трехслойной оптической линзой и трехмерной звуковой системой. Новинка представлена в двух цветах: белом и черном — и уже доступна для заказа. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Проектор Wanbo X2 Max позволяет с комфортом смотреть сериалы и фильмы, просматривать фотографии и документы, а также играть в игры в разрешении Full HD (1920х1080). Благодаря операционной системе Android, множеству разъемов, встроенным модулям Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, а также 8 ГБ встроенной и 1 ГБ оперативной памяти можно быстро и без помех подключить к проектору не только смартфон, компьютер или игровую приставку, но и установить на него онлайн-кинотеатр.

Wanbo X2 Max

Пользователям доступна возможность менять соотношение сторон экрана и размер изображения. При этом картинка будет настраиваться автоматически: алгоритмы регулируют яркость и четкость, минимизируют искажения и улучшают качество изображения. Пользователи смогут насладиться равномерной и высококонтрастной картинкой при любом освещении.

Проектор оснащен аудиосистемой с трехмерным звуком и усиленными басами. При этом устройство имеет компактные размеры, весит всего 1,1 кг и упаковано в корпус с защитой от пыли.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний ЛАНИТ.

ЛАНИТ – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда ЛАНИТ – около 13,5 тыс. человек.