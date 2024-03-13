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Проектор Wanbo Mozart в синем исполнении уже в России

Компания diHouse эксклюзивно представляет на российском рынке проектор Wanbo Mozart 1 в синем цвете. Мощный LCD-проектор с Full HD-изображением, автофокусом и стереозвуком, работающий на операционной системе Android, уже доступен пользователям. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Проектор Wanbo Mozart 1 предназначен для домашнего или офисного использования. Новинка станет дополнением к офисным презентациям, семейным посиделкам или игровым вечерам в большой компании, а также с помощью него можно организовать кинотеатр под открытым небом.

Устройство способно проецировать фото, видео и документы на стену, потолок, специальный экран и любые другие ровные поверхности. Благодаря разработанной компанией Wanbo системе алгоритмов AI Vision, функциям автофокуса и обхода препятствий проектор автоматически выравнивает и корректирует изображение с учетом расположения всех окружающих предметов. Картинка будет правильно отображаться с любого ракурса.

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Фото: diHouse
Проектор Wanbo Mozart в синем исполнении уже в России

Звуковые волны распространяются с внешних сторон проектора Wanbo Mozart 1. Проектор Wanbo Mozart 1 — это полноценный домашний кинотеатр, который не нужно дополнять акустическим оборудованием.

Проектор работает на базе ОС Android 9.0, оснащен 2 ГБ оперативной и 32 ГБ собственной памяти. Пользователь сможет устанавливать на устройство различные приложения, стриминговые сервисы и прочее. Устройство легко синхронизируется со смартфоном, компьютером и игровыми консолями (Nintendo Switch, PS5, Xbox и т.д.). Для подключения различных устройств также доступен разъем для аудио и несколько встроенных портов: HDMI, USB, AV. Корпус устройства имеет встроенную защиту от пыли, грязи и воздействия высокой температуры. Работой проектора можно управлять с помощью пульта.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – 14,5 тыс. человек.

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